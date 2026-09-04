https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/sezon-bollukla-basladi-palamut-fiyatlari-ne-kadar-1108493201.html
Sezon bollukla başladı: Palamut fiyatları ne kadar?
Sezon bollukla başladı: Palamut fiyatları ne kadar?
Sputnik Türkiye
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçıların ağlarına takılan palamut, hamsi ve mezgit gibi balıklar tezgahları süslüyor. Peki... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T10:25+0300
2026-09-04T10:25+0300
2026-09-04T10:25+0300
ekonomi̇
türkiye
palamut
balık
balık sezonu
balıkçı
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Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta av sezonunun başlamasının ardından balık tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor.Bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatının 75 liradan satıldığı kentte, hamsi ve mezgit ise kilogramları 250 liradan alıcı buluyor.Tezgahları süsleyen balıklara vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.Balıkçılar memnunBalıkçı Cumhur Ünlü, sezonun bol ve bereketli başladığını söyledi.Bollukla beraber balık fiyatlarının da gerilediğini vurgulayan Ünlü, özellikle 3 gün önce kilogramı 800 liradan satılan mezgitin kilogram fiyatının şu an itibarıyla 250 liraya gerilediğine işaret etti.Ünlü, "Sezonumuz çok bereketli başladı. Palamut, mezgit ve hamsi gibi balıklar tezgahlara geldi. Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz. Böyle de devam edeceğini umut ediyoruz. Tüm balıkçılarımız için kazasız, belasız bir bir sezon olur inşallah." dedi.Palamudun tanesi 50 liradan satıldıSamsun'un Yakakent ilçesinde ise tanesi 50 liradan satışa sunulan 200 kasa palamut, yaklaşık bir saatte tükendi.Yakakent Liman Balık Kooperatifi tarafından, vatandaşların uygun fiyata balık tüketebilmesi amacıyla satışa sunulan palamutlar, yoğun ilgi gördü.Tezgahlara gelen vatandaşlar, kısa sürede tükenen balıklardan alabilmek için yoğunluk oluşturdu.Kooperatif Başkanı Fatih Kocabaş, "Halkımızın balık yemesi için tanesini 50 liradan satışa sunduk. Yoğun ilgi vardı. 200 kasa palamut yaklaşık bir saatte tükendi. Vatandaşlarımızın sofralarına uygun fiyatla balık ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/tekirdagda-mavis-denizanasi-goruldu-uzmanlar-uyardi--1108473914.html
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türkiye, palamut, balık, balık sezonu, balıkçı
türkiye, palamut, balık, balık sezonu, balıkçı
Sezon bollukla başladı: Palamut fiyatları ne kadar?
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçıların ağlarına takılan palamut, hamsi ve mezgit gibi balıklar tezgahları süslüyor. Peki palamut fiyatları ne kadar?
Bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatının 75 liradan satıldığı kentte, hamsi ve mezgit ise kilogramları 250 liradan alıcı buluyor.
Tezgahları süsleyen balıklara vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.
Balıkçı Cumhur Ünlü, sezonun bol ve bereketli başladığını söyledi.
Bollukla beraber balık fiyatlarının da gerilediğini vurgulayan Ünlü, özellikle 3 gün önce kilogramı 800 liradan satılan mezgitin kilogram fiyatının şu an itibarıyla 250 liraya gerilediğine işaret etti.
Ünlü, "Sezonumuz çok bereketli başladı. Palamut, mezgit ve hamsi gibi balıklar tezgahlara geldi. Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz. Böyle de devam edeceğini umut ediyoruz. Tüm balıkçılarımız için kazasız, belasız bir bir sezon olur inşallah." dedi.
Palamudun tanesi 50 liradan satıldı
Samsun'un Yakakent ilçesinde ise tanesi 50 liradan satışa sunulan 200 kasa palamut, yaklaşık bir saatte tükendi.
Yakakent Liman Balık Kooperatifi tarafından, vatandaşların uygun fiyata balık tüketebilmesi amacıyla satışa sunulan palamutlar, yoğun ilgi gördü.
Tezgahlara gelen vatandaşlar, kısa sürede tükenen balıklardan alabilmek için yoğunluk oluşturdu.
Kooperatif Başkanı Fatih Kocabaş, "Halkımızın balık yemesi için tanesini 50 liradan satışa sunduk. Yoğun ilgi vardı. 200 kasa palamut yaklaşık bir saatte tükendi. Vatandaşlarımızın sofralarına uygun fiyatla balık ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.