https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/aydinda-yangin-felaketi-anne-ve-oglu-hayatini-kaybetti-1109499560.html

Aydın'da yangın felaketi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Aydın'da yangın felaketi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Aydın'da evde çıkan yangında ağır yaralanan anne ve oğlu tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T12:58+0300

2026-10-13T12:58+0300

2026-10-13T12:58+0300

türki̇ye

yangın

hayatını kaybedenler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0d/1109499404_0:138:480:408_1920x0_80_0_0_b9044944ffa114074752cfbbbe61f639.jpg

Aydın Karacasu'da iki katlı evlerinde çıkan yangında ağır yaralanan 55 yaşındaki anne Meryem ve oğlu 30 yaşındaki Tayfun Çınar, tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını kaybetti. Baba Mehmet Çınar'ın tedavisi ise sürüyor. Anne ve oğlundan kötü haber geldiÇamarası Mahallesi'nde 11 Ekim'de çıkan yangında Meryem (55), eşi Mehmet (55) ve oğulları Tayfun Çınar (30) yaralandı. İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Meryem ve Tayfun Çınar, yaşam mücadelesini kaybetti. Çamarası'na götürülen Meryem Çınar'ın cenazesi burada defnedildi. Mehmet Çınar'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/uskudar-sultanbeyli-metro-hattinda-kablolarin-patlamasi-nedeniyle-seferler-aksadi-1109494401.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yangın, hayatını kaybedenler