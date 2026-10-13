https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/aydinda-yangin-felaketi-anne-ve-oglu-hayatini-kaybetti-1109499560.html
Aydın'da yangın felaketi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Aydın'da yangın felaketi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Aydın'da evde çıkan yangında ağır yaralanan anne ve oğlu tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T12:58+0300
2026-10-13T12:58+0300
2026-10-13T12:58+0300
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Aydın Karacasu'da iki katlı evlerinde çıkan yangında ağır yaralanan 55 yaşındaki anne Meryem ve oğlu 30 yaşındaki Tayfun Çınar, tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını kaybetti. Baba Mehmet Çınar'ın tedavisi ise sürüyor. Anne ve oğlundan kötü haber geldiÇamarası Mahallesi'nde 11 Ekim'de çıkan yangında Meryem (55), eşi Mehmet (55) ve oğulları Tayfun Çınar (30) yaralandı. İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Meryem ve Tayfun Çınar, yaşam mücadelesini kaybetti. Çamarası'na götürülen Meryem Çınar'ın cenazesi burada defnedildi. Mehmet Çınar'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/uskudar-sultanbeyli-metro-hattinda-kablolarin-patlamasi-nedeniyle-seferler-aksadi-1109494401.html
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yangın, hayatını kaybedenler
yangın, hayatını kaybedenler
Aydın'da yangın felaketi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Aydın'da evde çıkan yangında ağır yaralanan anne ve oğlu tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.
Aydın Karacasu'da iki katlı evlerinde çıkan yangında ağır yaralanan 55 yaşındaki anne Meryem ve oğlu 30 yaşındaki Tayfun Çınar, tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını kaybetti. Baba Mehmet Çınar'ın tedavisi ise sürüyor.
Anne ve oğlundan kötü haber geldi
Çamarası Mahallesi'nde 11 Ekim'de çıkan yangında Meryem (55), eşi Mehmet (55) ve oğulları Tayfun Çınar (30) yaralandı. İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Meryem ve Tayfun Çınar, yaşam mücadelesini kaybetti. Çamarası'na götürülen Meryem Çınar'ın cenazesi burada defnedildi. Mehmet Çınar'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.