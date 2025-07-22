https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bahceli-talep-etmisti-kardeslik-turkusu-hazirlandi-boyle-iyilesir-her-turlu-yara-81-vilayet-baskent-1098058404.html

Bahçeli talep etmişti, 'Kardeşlik Türküsü' hazırlandı: 'Böyle iyileşir her türlü yara, 81 vilayet başkent Ankara'

Bahçeli talep etmişti, 'Kardeşlik Türküsü' hazırlandı: 'Böyle iyileşir her türlü yara, 81 vilayet başkent Ankara'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı. 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T12:28+0300

2025-07-22T12:28+0300

2025-07-22T12:28+0300

türki̇ye

terörsüz türkiye

türkiye

devlet bahçeli

ali kınık

mhp

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MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir türkü yazılmasını talep etti. sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı.Kardeşlik Türküsü sözlerini kim yazdı?Sözlerini Canfer Balçık'ın kaleme aldığı türküyü, Ali Kınık besteleyerek seslendirdi."Kardeşlik" temalı eser, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.Türkünün, Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.Kardeşlik Türküsü sözleriTürküde şu sözler yer alıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/mit-baskani-ibrahim-kalin-bahceliyi-ziyaret-etti-1098035495.html

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