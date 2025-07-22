Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bahceli-talep-etmisti-kardeslik-turkusu-hazirlandi-boyle-iyilesir-her-turlu-yara-81-vilayet-baskent-1098058404.html
Bahçeli talep etmişti, 'Kardeşlik Türküsü' hazırlandı: 'Böyle iyileşir her türlü yara, 81 vilayet başkent Ankara'
Bahçeli talep etmişti, 'Kardeşlik Türküsü' hazırlandı: 'Böyle iyileşir her türlü yara, 81 vilayet başkent Ankara'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T12:28+0300
2025-07-22T12:28+0300
türki̇ye
terörsüz türkiye
türkiye
devlet bahçeli
ali kınık
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096759139_0:186:2981:1862_1920x0_80_0_0_7e75089573ff6cf082ab2e1bfc3060b7.jpg
MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir türkü yazılmasını talep etti. sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı.Kardeşlik Türküsü sözlerini kim yazdı?Sözlerini Canfer Balçık'ın kaleme aldığı türküyü, Ali Kınık besteleyerek seslendirdi."Kardeşlik" temalı eser, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.Türkünün, Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.Kardeşlik Türküsü sözleriTürküde şu sözler yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/mit-baskani-ibrahim-kalin-bahceliyi-ziyaret-etti-1098035495.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096759139_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_3f5dd47734822f65af3d3774a09a8150.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahçeli bahçeli kardeşlik türküsü, kardeşlik türküsü, ali kınık, ali kınık bahçeli ali kınık kardeşlik türküsü, kardeşlik türküsü sözleri
bahçeli bahçeli kardeşlik türküsü, kardeşlik türküsü, ali kınık, ali kınık bahçeli ali kınık kardeşlik türküsü, kardeşlik türküsü sözleri

Bahçeli talep etmişti, 'Kardeşlik Türküsü' hazırlandı: 'Böyle iyileşir her türlü yara, 81 vilayet başkent Ankara'

12:28 22.07.2025
© Raşit AydoğanBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Raşit Aydoğan
Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir türkü yazılmasını talep etti. sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı.

Kardeşlik Türküsü sözlerini kim yazdı?

Sözlerini Canfer Balçık'ın kaleme aldığı türküyü, Ali Kınık besteleyerek seslendirdi.
"Kardeşlik" temalı eser, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.
Türkünün, Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.
Kardeşlik Türküsü sözleri
Türküde şu sözler yer alıyor:
Birlikte örülmüş yurdun dokusu,
Doğusu, batısı, güney doğusu,
Olmasın kimsenin asla kuşkusu,
Demir mert çınarın dallarıyız biz.
Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,
Denizde ovada, yeşil bağlarda,
Türkümüz söylensin yeni çağlarda,
Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.
Böyle iyileşir her türlü yara,
81 vilayet, başkent Ankara
MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
POLİTİKA
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bahçeli'yi ziyaret etti
Dün, 12:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала