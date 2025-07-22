https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bahceli-talep-etmisti-kardeslik-turkusu-hazirlandi-boyle-iyilesir-her-turlu-yara-81-vilayet-baskent-1098058404.html
Bahçeli talep etmişti, 'Kardeşlik Türküsü' hazırlandı: 'Böyle iyileşir her türlü yara, 81 vilayet başkent Ankara'
Bahçeli talep etmişti, 'Kardeşlik Türküsü' hazırlandı: 'Böyle iyileşir her türlü yara, 81 vilayet başkent Ankara'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T12:28+0300
2025-07-22T12:28+0300
2025-07-22T12:28+0300
türki̇ye
terörsüz türkiye
türkiye
devlet bahçeli
ali kınık
mhp
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MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir türkü yazılmasını talep etti. sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı.Kardeşlik Türküsü sözlerini kim yazdı?Sözlerini Canfer Balçık'ın kaleme aldığı türküyü, Ali Kınık besteleyerek seslendirdi."Kardeşlik" temalı eser, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.Türkünün, Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.Kardeşlik Türküsü sözleriTürküde şu sözler yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/mit-baskani-ibrahim-kalin-bahceliyi-ziyaret-etti-1098035495.html
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bahçeli bahçeli kardeşlik türküsü, kardeşlik türküsü, ali kınık, ali kınık bahçeli ali kınık kardeşlik türküsü, kardeşlik türküsü sözleri
bahçeli bahçeli kardeşlik türküsü, kardeşlik türküsü, ali kınık, ali kınık bahçeli ali kınık kardeşlik türküsü, kardeşlik türküsü sözleri
Bahçeli talep etmişti, 'Kardeşlik Türküsü' hazırlandı: 'Böyle iyileşir her türlü yara, 81 vilayet başkent Ankara'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir türkü yazılmasını talep etti. sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı.
Kardeşlik Türküsü sözlerini kim yazdı?
Sözlerini Canfer Balçık'ın kaleme aldığı türküyü, Ali Kınık besteleyerek seslendirdi.
"Kardeşlik" temalı eser, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.
Türkünün, Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.
Kardeşlik Türküsü sözleri
Türküde şu sözler yer alıyor:
Birlikte örülmüş yurdun dokusu,
Doğusu, batısı, güney doğusu,
Olmasın kimsenin asla kuşkusu,
Demir mert çınarın dallarıyız biz.
Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,
Denizde ovada, yeşil bağlarda,
Türkümüz söylensin yeni çağlarda,
Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.
Böyle iyileşir her türlü yara,
81 vilayet, başkent Ankara