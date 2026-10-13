https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/ankara-abisi-lakabiyla-taninan-yasin-oyanik-tutuklandi-1109515720.html

Ankara Abisi lakabıyla tanınan Yasin Oyanık tutuklandı

Ankara Abisi lakabıyla tanınan Yasin Oyanık tutuklandı

Sputnik Türkiye

'Ankara Abisi' lakabıyla tanınan Yasin Oyanık, Uşak merkezli kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. 13.10.2026, Sputnik Türkiye

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'Ankara Abisi İyilik Derneği', dernek başkanı Yasin Oyanık’ın tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yayımladı.Açıklamada, Uşak merkezli soruşturma kapsamında bazı bağışçıların dernek hesabına gönderdiği paraların suç teşkil ettiği iddiasıyla Oyanık’ın 9 Ekim 2026’da gözaltına alındığı ve 13 Ekim’de 'Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak' suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ahbap-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-is-insani-huseyin-basaran-bunlari-kizima-olan-1107660594.html

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ankara, yardım, mali yardım, insani yardım, sosyal yardım, kara para, kara para aklama