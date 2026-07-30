https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ahbap-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-is-insani-huseyin-basaran-bunlari-kizima-olan-1107660594.html

Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran: 'Bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptı'

Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran: 'Bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptı'

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent’in tüm... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T13:31+0300

2026-07-30T13:31+0300

2026-07-30T13:31+0300

türki̇ye

haluk levent

hüseyin başaran

mina başaran

ahbap derneği

başaran holding

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Başaran Holding sahibi iş insanı Hüseyin Başaran’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent’e 2 ay içerisinde 22 taşınmazı toplamda 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL bedelle sattığını karşılığında sadece 151 milyon 680 bin TL ödeme aldığını söyledi. Başaran ifadesinde "Haluk Levent’in tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum" dedi. Başaran'ın kızı Mina Başaran, bir uçak kazasında yaşamını yitirmişti. 22 adet taşınmazın satışı yapıldıHüseyin Başaran'ın ifadesinde Haluk Levent ile 2026 yılı Şubat ve Nisan ayları aralığında toplamda 22 adet taşınmaz satışı yaptıklarını, bu taşınmazların toplam bedelinin 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL tutarında olduğunu, tüm bu satışlara ait protokol ve senet kayıtlarının kendisinde mevcut olduğunu söylediği öğrenildi. Satmış olduğu taşınmazlar karşılığında Haluk Levent ile aralarında oluşan güvene dayalı satışı vadeli yaptığını belirten Başaran'ın, bu vadeleri Haluk Levent'in yurt dışından alacağı fonlarla karşılayacağını ve bu fonları alacağı konusunda kendisine güven verdiğini söylediği öğrenildi.Levent'in satılan tüm taşınmazların devirlerinin Yeliz Kaya isimli kişi üzerine yapılmasını istediğini söyleyen Başaran, yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu kaydettiği öğrenildi. Başaran, 22 taşınmaz için çok küçük bir kısmının ödemesinin yapıldığını, sonrasında durumdan şüphelenmeye başladıklarını ve yapmış oldukları araştırmalar sonrasında Yeliz Kaya'nın 1-2 gün içerisinde bu taşınmazları Esin Önder Çağlayan isimli bir başka kişiye devrettiğini, hatta bu devirlerin hemen ardından bankalardan yüksek tutarlı krediler çekmek suretiyle taşınmazlara ipotek koydurduklarını anlattı.Kendisinin de mağdur olduğunu söylediBunun üzerine kendisinin ihtiyati tedbir kapsamında hukuk davası açtığını söylediği belirtilen Hüseyin Başaran'ın, şikayetçi olduğunu, bu dava kapsamında satışı gerçekleşen taşınmazlara tedbir konulduğunu, taşınmazların rayiç bedelinin doğru ve geçerli olduğunu anlattığı, bankaların eksper sonuçlarında rayiç bedellerin her zaman düşük çıktığını ve bu durumun kendisi ile bir ilgisinin olmadığını ifade ettiği kaydedildi. Başaran'ın, taşınmaz devirleri kapsamında kendisinin de mağdur edildiğini beyan ettiği aktarıldı.Rahmetli kızının adını verelim abiHürriyet'in haberine göre ifadesinde Başaran, Haluk Levent'in sürekli evine ve iş yerine geldiğini anlatırken, “Neredeyse her gün evime gelmeye başladı hatta geldiği günlerden birinde kendi kızını da yanına getirdi. Yine Hatay' da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını buna ‘rahmetli kızınızın adını verelim abi’ dedi. Ayrıca Ramazan çadırı yaptırdığını ve yine üzerine kızımın adını yazdığını gösterir bir fotoğraf gösterdi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/ahbap-sorusturmasinda-kerem-bursin-ve-farah-zeynep-abdullah-dahil-5-unlu-isim-daha-ifadeye-1107638991.html

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haluk levent, hüseyin başaran, mina başaran, ahbap derneği, başaran holding