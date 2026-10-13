https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/altin-fiyatlarinda-dusus-piyasalarin-gozu-iki-kritik-veride-1109489297.html

Altın fiyatlarında düşüş: Piyasaların gözü iki kritik veride

Altın fiyatlarında düşüş: Piyasaların gözü iki kritik veride

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, doların güçlü seyri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı beklentileriyle 13 Ekim Salı günü geriledi. Ons altın 4.164 dolara düşerken... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T07:25+0300

2026-10-13T07:25+0300

2026-10-13T07:25+0300

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Altın fiyatları, ABD dolarının güçlü seyrini sürdürmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesiyle haftanın ikinci işlem gününde düşüşe geçti. Pazartesi günü bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşan değerli metal, salı günü kazanımlarının bir bölümünü geri verdi.Spot altın, yüzde 0,2 değer kaybederek ons başına 4.164,45 dolara geriledi. ABD'de aralık vadeli altın kontratları ise yüzde 0,1 düşüşle 4.187,90 dolardan işlem gördü.Altın piyasasındaki hareketlilikte doların son 18 ayın zirvesine yakın seyretmesi etkili oldu. Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturuyor.Altın fiyatlarında gözler ABD enflasyon verilerine çevrildiKüresel piyasalar, ABD'de bu hafta açıklanacak iki önemli ekonomik veriye odaklandı. 14 Ekim Çarşamba günü tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 15 Ekim Perşembe günü ise üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanması bekleniyor.Söz konusu veriler, ABD'de enflasyonun seyrine ilişkin yeni işaretler sunarken Fed'in faiz kararlarına yönelik beklentileri de etkileyebilir.Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, özellikle ABD tüketici enflasyonu verisinin kısa vadede altının yönü açısından belirleyici olabileceğini söyledi.Rodda, çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ekim ayında faiz artırımı ihtimalinin güçlenebileceğini ve bunun altın fiyatlarında yeni bir düşüşe yol açabileceğini belirtti.Fed'in faiz artırımı ihtimali altını baskılıyorPiyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler de altın fiyatlarının seyrinde önemli rol oynuyor.CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in ekim ayında faiz artırmasına yüzde 21 olasılık verirken aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 88 seviyesinde fiyatlıyor.Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. Özellikle ABD tahvil getirilerinin yükseldiği dönemlerde, yatırımcıların faiz getirisi sunan varlıklara yönelmesi altın üzerinde satış baskısı oluşturabiliyor.Cleveland Fed'den sıkı para politikası mesajıCleveland Fed Başkanı Beth Hammack, ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında daha sıkı para politikasına nispeten hızlı geçilmesi gerektiğini ifade etti.Enflasyonun ekonominin daha geniş kesimlerine yayıldığını belirten Hammack, fiyat artışlarının şirketlerin fiyatlama kararlarını da etkilemeye başladığına dikkat çekti.Fed yetkililerinden gelen bu açıklamalar, piyasalarda faizlerin geleceğine ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesine neden oluyor.Orta Doğu'daki gerilim altın piyasasının gündemindeAltın fiyatlarının yönünü etkileyen bir diğer unsur ise Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler oldu.Suudi Arabistan, yeni bir füze saldırısı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu açıklarken Riyad Havalimanı'nın geçici olarak kapalı kalacağını bildirdi.Açıklama, İran bağlantılı Yemen'deki Husilerin üstlendiği ve cumartesi günü bir havalimanı terminalinde can kaybına yol açan füze saldırısının ardından geldi.Bölgedeki gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebini artırabilecek riskler arasında değerlendiriliyor. Ancak doların güçlü seyri ve Fed'in faiz artırımı ihtimalinin fiyatlanması, değerli metalin yükselişini sınırlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.Gümüş, platin ve paladyum fiyatları da düştüAltın fiyatlarındaki gerileme, diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüş, platin ve paladyum salı günü değer kaybetti.Gümüş yüzde 0,5 değer kaybederek 60,01 dolara gerilerken platin yüzde 0,2 düşüşle 1.682,47 dolara indi. Paladyumun ons fiyatı ise yüzde 0,5 kayıpla 1.137,69 dolar oldu.Altın fiyatlarında bundan sonra ne bekleniyor?Altın piyasasında kısa vadeli görünüm açısından ABD enflasyon verileri, dolar endeksi ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler öne çıkıyor.ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanması, faiz artırımı beklentilerini güçlendirerek altın üzerinde ilave baskı oluşturabilir. Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise faiz beklentilerini zayıflatarak değerli metalin toparlanmasını destekleyebilir.Bununla birlikte Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin güvenli liman talebini artırma potansiyeli, altın fiyatları açısından önemini koruyor.Piyasalarda gözler, çarşamba ve perşembe günleri açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/imf-turkiye-raporu-aciklandi-2026-icin-kritik-makas-degisimi-1109489118.html

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