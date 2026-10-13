https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/alman-basini-ukraynanin-ab-uyeligi-2030-yilindan-once-gerceklesmeyebilir-yolsuzluk-gibi-ciddi-1109506442.html

Alman basını: Ukrayna’nın AB üyeliği 2030 yılından önce gerçekleşmeyebilir, yolsuzluk gibi ciddi sorunlar var

Alman basını: Ukrayna’nın AB üyeliği 2030 yılından önce gerçekleşmeyebilir, yolsuzluk gibi ciddi sorunlar var

Sputnik Türkiye

Kiev'deki Zelenskiy yönetimi AB'ye üyelik için umutlarını canlı tutmaya çalışırken Alman basınında yer alan bir analizde kısa vadede üyeliğin mümkün... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T17:03+0300

2026-10-13T17:03+0300

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Almanya'nın önde gelen gazetelerinden biri, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin 2030 yılından önce tamamlanmasının beklenmediğini yazdı.Alman medyasında yer alan analizde, Kiev yönetiminin üyelik sürecinde katetmesi gereken daha çok yol olduğu vurgulandı. Haberde, Ukrayna'nın özellikle yolsuzlukla mücadele konusunda AB kriter ve standartlarının henüz çok gerisinde kaldığına dikkat çekildi.Gerekli reformların hayata geçirilmesi ve AB mevzuatına uyum sağlanması sürecinin uzun yıllar alacağı ifade edildi. Tüm bu durumların katılım müzakereleri takvimini doğrudan etkilediği ve sürecin 2030 yılından önce nihayete ermesinin gerçekçi görünmediği kaydedildi.

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