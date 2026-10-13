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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/alman-basini-ukraynanin-ab-uyeligi-2030-yilindan-once-gerceklesmeyebilir-yolsuzluk-gibi-ciddi-1109506442.html
Alman basını: Ukrayna’nın AB üyeliği 2030 yılından önce gerçekleşmeyebilir, yolsuzluk gibi ciddi sorunlar var
Alman basını: Ukrayna’nın AB üyeliği 2030 yılından önce gerçekleşmeyebilir, yolsuzluk gibi ciddi sorunlar var
Sputnik Türkiye
Kiev'deki Zelenskiy yönetimi AB'ye üyelik için umutlarını canlı tutmaya çalışırken Alman basınında yer alan bir analizde kısa vadede üyeliğin mümkün... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T17:03+0300
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Almanya'nın önde gelen gazetelerinden biri, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin 2030 yılından önce tamamlanmasının beklenmediğini yazdı.Alman medyasında yer alan analizde, Kiev yönetiminin üyelik sürecinde katetmesi gereken daha çok yol olduğu vurgulandı. Haberde, Ukrayna'nın özellikle yolsuzlukla mücadele konusunda AB kriter ve standartlarının henüz çok gerisinde kaldığına dikkat çekildi.Gerekli reformların hayata geçirilmesi ve AB mevzuatına uyum sağlanması sürecinin uzun yıllar alacağı ifade edildi. Tüm bu durumların katılım müzakereleri takvimini doğrudan etkilediği ve sürecin 2030 yılından önce nihayete ermesinin gerçekçi görünmediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/roskongress-vakfi-natonun-cig-gibi-buyuyen-silahlanma-planini-ortaya-cikardi-1109504167.html
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avrupa, almanya, kiev, ukrayna, ab, ab üyeliği
avrupa, almanya, kiev, ukrayna, ab, ab üyeliği

Alman basını: Ukrayna’nın AB üyeliği 2030 yılından önce gerçekleşmeyebilir, yolsuzluk gibi ciddi sorunlar var

17:03 13.10.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna yolsuzluk protestosu
Ukrayna yolsuzluk protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Kiev'deki Zelenskiy yönetimi AB'ye üyelik için umutlarını canlı tutmaya çalışırken Alman basınında yer alan bir analizde kısa vadede üyeliğin mümkün görülmediğinin altı çizildi.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden biri, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin 2030 yılından önce tamamlanmasının beklenmediğini yazdı.

Alman medyasında yer alan analizde, Kiev yönetiminin üyelik sürecinde katetmesi gereken daha çok yol olduğu vurgulandı.

Haberde, Ukrayna'nın özellikle yolsuzlukla mücadele konusunda AB kriter ve standartlarının henüz çok gerisinde kaldığına dikkat çekildi.

Gerekli reformların hayata geçirilmesi ve AB mevzuatına uyum sağlanması sürecinin uzun yıllar alacağı ifade edildi.

Tüm bu durumların katılım müzakereleri takvimini doğrudan etkilediği ve sürecin 2030 yılından önce nihayete ermesinin gerçekçi görünmediği kaydedildi.
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