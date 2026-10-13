https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/ak-partiden-zeynel-emre-saban-sevinc-ve-timur-soykana-tazminat-davasi--1109500454.html

AK Parti'den Zeynel Emre, Şaban Sevinç ve Timur Soykan'a tazminat davası

AK Parti'den Zeynel Emre, Şaban Sevinç ve Timur Soykan'a tazminat davası

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir Can, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan ile BirGün TV'ye manevi tazminat davası... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T13:29+0300

2026-10-13T13:29+0300

2026-10-13T13:29+0300

türki̇ye

şaban sevinç

timur soykan

ak parti

tazminat

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir Can, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisine yönelik açıklama ve yayınları nedeniyle Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan ile BirGün TV'ye manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu. Manevi tazminat davası açtıklarını duyurduİnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak, partinin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarını kararlılıkla kullanmaya devam ettiklerini belirtti.Bu çerçevede, AK Parti Genel Sekreterliği tarafından partinin kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve yayınlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını bildiren İnan, "Bu kapsamda, Şaban Sevinç hakkında 28-30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 500 bin lira, Timur Soykan ve BirGün TV hakkında 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 600 bin lira, YP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında 12 Ekim tarihli açıklamaları nedeniyle 500 bin lira olmak üzere manevi tazminat davaları açılmıştır." ifadelerini kullandı.AK Parti'nin demokratik siyasetin vazgeçilmez unsurları olan ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı duyan bir siyasi hareket olduğunu belirten İnan, bununla birlikte, eleştiri hakkının kullanılması ile gerçek dışı iddialar üzerinden bir siyasi partinin kurumsal itibarının hedef alınması arasındaki hukuki ve demokratik ayrımın gözetilmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.İnan, "Hiçbir kişi, kurum veya siyasi oluşumun, basın özgürlüğü ya da siyasi eleştiri hakkını gerekçe göstererek partimizin kurumsal kimliğini ve saygınlığını haksız ithamlarla zedeleme hakkı bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/fon-sorununa-gecici-tasfiye-yasasi-1109423384.html

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şaban sevinç, timur soykan, ak parti, tazminat