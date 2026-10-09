https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/fon-sorununa-gecici-tasfiye-yasasi-1109423384.html

Fon sorununa geçici tasfiye yasası

Fon sorununa geçici tasfiye yasası

Sputnik Türkiye

AK Parti tarafından hazırlanan 9 maddelik kanun teklifiyle, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yatırımcıların zararlarının karşılanması için özel bir... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T16:08+0300

2026-10-09T16:08+0300

2026-10-09T16:31+0300

türki̇ye

meclis

ak parti

tmsf

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

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AK Parti Grup Başkanlığı tarafından 9 maddelik Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında zararların karşılanması için özel bir mekanizma kurulacak. Fon varlıkları nakde çevrilecek, hukuka aykırı aktarılan değerler geri alınacak. TMSF, sorumlulardan tahsilat yapabilecek ve kayyum atandığı varlıkları dava bitmeden satabilecek. Geri kazanılan paralar, her fon için ayrı hesaplarda tutularak yatırımcılara dağıtılacak.Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin detaylarını şöyle açıkladı: "Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü, hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca yüzde 2,4’üne tekabül etmektedir.Tasfiye halindeki 131 fon, sistemimizdeki toplam fon sayısının yalnızca yüzde 4,6'sını oluşturmaktadır. Yani sorun, fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır.Meclis Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifimizle piyasamızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarımızı risklerden arındırarak yoluna çok daha olumlu bir şekilde devam etmesinin zeminini oluşturuyoruz.Yalnızca 17 Eylül 2026 tarihli Kurul kararı kapsamında bulunan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tasfiyesi tamamlanmamış olan fonlara özgü, istisnai bir düzenlemedir.Tasfiye iş ve işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulumuzun sıkı gözetim ve denetimine bağlıyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hâle getirerek her bir fonun gerçek malvarlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf biçimde belirliyoruz.'Mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi esas alınacak'Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine, mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi esas alınacaktır. Gerekli hâllerde, Kurulun kararı ve denetimi altında hâkim ortağa satma hakkı, toptan satış, özel emir, geçici farklı fiyat marjı ve borsa dışı satış imkânından yararlanılabilecektir.'En fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir'Bir diğer önemli düzenleme, fon varlıklarının tamamının henüz nakde dönüştürülemediği aşamada yatırımcılara ara ödeme yapılabilmesidir. Taslakta, fon pay sahibinin fiilî nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden, belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu tutar, herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir.Teklif, gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin ve fiyatı gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların, objektif emsal getiriyi aşan tutarları gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkân tanımaktadır.'Tutarların takibi ve tahsili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülecek'Fon malvarlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için de özel hükümler öngörülmektedir. Fonun kurucusu portföy yönetim şirketinin sorumluluğu esas alınmakta; tahsilin ondan sağlanamadığı durumlarda sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere başvurulabilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülecektir.El konulan ve müsadere edilen varlıkların doğrudan fonlara iadesiCeza soruşturmaları kapsamında el konulan veya yargılama sonucunda müsadere edilen ve ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen malvarlığı değerlerinin de fon pay sahiplerinin yararına geri kazanılması amaçlanmaktadır. Geri kazanılan tutarlar, TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ile fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Tasfiye tamamlandıktan sonra elde edilen tutarlar da belirlenen usulle yatırımcılara ulaştırılacaktır.Olağan dışı kazançlarda isteğe bağlı iade zeminiGerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak veya suni fiyatlandırılmış paylardan piyasa koşullarının üzerinde olağan dışı kazanç sağlayanlar için nesnel bir çerçeve çiziyoruz. Bu kişilerin, objektif emsal getirileri aşan tutarları açılacak özel hesaplara gönüllü olarak iade edebilmelerine yasal zemin oluşturuyoruz.Piyasa dolandırıcılarına sistemden geçit yokSermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suiistimali gibi fiilleri işleyen veya bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumları bu mekanizmanın tamamen dışında tutuyoruz. Suç işleyenin, suiistimal yapanın bu Kanunun sağladığı ödeme imkânlarından faydalanmasına asla ve kat’a müsaade etmiyoruz.Amacımız, bir yandan yatırımcıların meşru menfaatlerini korurken diğer yandan hukuka aykırı işlemlerden doğan sorumluluğun ilgililerine yöneltilmesini ve sermaye piyasalarına duyulan güvenin güçlendirilmesini sağlamaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bakan-gurlek-fon-sorusturmasinin-detaylarini-paylasti-iade-surecinde-toplanan-paralar-ne-olacak-1109413205.html

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meclis, ak parti, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)