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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/abdnin-yunanistan-buyukelcisi-kimberly-guilfoyleun-istifasi-istendi-1109507425.html
ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifası istendi
ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifası istendi
Sputnik Türkiye
Trump'ın Yunanistan Büyükelçisi olarak atadığı Kimberly Guilfoyle'dan, görev süresi öncesinde ve Atina'daki görevi sırasında uygunsuz ve yasa dışı olabilecek davranışlarda bulunduğu iddialarının ardından istifa etmesi istendi.
2026-10-13T17:24+0300
2026-10-13T17:24+0300
dünya
abd
kimberly guilfoyle
istifa
yunanistan
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Yunanistan Büyükelçisi olarak atadığı Kimberly Guilfoyle'dan, görev süresi öncesinde ve Atina'daki görevi sırasında uygunsuz ve yasa dışı olabilecek davranışlarda bulunduğu iddialarının ardından istifa etmesi istendi. Guilfoyle'dan istifa etmesi istendiğini Beyaz Saray'ın yeni Basın Sözcüsü Katie Zacharia açıkladı. Zacharia, Guilfoyle'un yönetim için değerli bir isim olduğunu belirterek kendisine başarı dilediklerini söyledi.'Trump ve Rubio öfkeli'Trump, pazartesi günü gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Konuyu inceliyoruz. Memnun değiliz" açıklamasını yapmıştı. AP'nin aktardığı üst düzey bir ABD yetkilisi de Trump ve Rubio'nun Guilfoyle hakkındaki iddialara oldukça öfkeli olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/abd-disisleri-bakani-rubio-yunanistanda-avrupa-kitasini-savunmak-icin-maliyetin-daha-buyuk-bir-1109354385.html
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abd, kimberly guilfoyle, istifa, yunanistan
abd, kimberly guilfoyle, istifa, yunanistan

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifası istendi

17:24 13.10.2026
© REUTERS Mark SchiefelbeinKimberly Guilfoyle
Kimberly Guilfoyle - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© REUTERS Mark Schiefelbein
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Yunanistan Büyükelçisi olarak atadığı Kimberly Guilfoyle'dan, görev süresi öncesinde ve Atina'daki görevi sırasında uygunsuz ve yasa dışı olabilecek davranışlarda bulunduğu iddialarının ardından istifa etmesi istendi. Beyaz Saray'ın yeni Basın Sözcüsü Katie Zacharia, kararı 13 Ekim'de duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Yunanistan Büyükelçisi olarak atadığı Kimberly Guilfoyle'dan, görev süresi öncesinde ve Atina'daki görevi sırasında uygunsuz ve yasa dışı olabilecek davranışlarda bulunduğu iddialarının ardından istifa etmesi istendi.
Guilfoyle'dan istifa etmesi istendiğini Beyaz Saray'ın yeni Basın Sözcüsü Katie Zacharia açıkladı. Zacharia, Guilfoyle'un yönetim için değerli bir isim olduğunu belirterek kendisine başarı dilediklerini söyledi.
İstifa talebi, Guilfoyle'un görev öncesinde ve Atina'daki görev süresince uygunsuz ve yasa dışı olabilecek davranışlarda bulunduğuna ilişkin iddiaların ardından geldi. AP, Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Guilfoyle hakkındaki haberlerden duydukları rahatsızlığın daha önce gündeme geldiğini aktardı.

'Trump ve Rubio öfkeli'

Trump, pazartesi günü gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Konuyu inceliyoruz. Memnun değiliz" açıklamasını yapmıştı. AP'nin aktardığı üst düzey bir ABD yetkilisi de Trump ve Rubio'nun Guilfoyle hakkındaki iddialara oldukça öfkeli olduğunu belirtmişti.
Guilfoyle'un görevden ayrılmasının gündeme gelmesi, Rubio'nun ekim ayındaki Yunanistan ziyareti sırasında gerçekleşti. Rubio, 6 Ekim'de Atina'ya varışında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle tarafından karşılanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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