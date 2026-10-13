https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/abdnin-yunanistan-buyukelcisi-kimberly-guilfoyleun-istifasi-istendi-1109507425.html

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifası istendi

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifası istendi

Sputnik Türkiye

Trump'ın Yunanistan Büyükelçisi olarak atadığı Kimberly Guilfoyle'dan, görev süresi öncesinde ve Atina'daki görevi sırasında uygunsuz ve yasa dışı olabilecek davranışlarda bulunduğu iddialarının ardından istifa etmesi istendi.

2026-10-13T17:24+0300

2026-10-13T17:24+0300

2026-10-13T17:24+0300

dünya

abd

kimberly guilfoyle

istifa

yunanistan

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Yunanistan Büyükelçisi olarak atadığı Kimberly Guilfoyle'dan, görev süresi öncesinde ve Atina'daki görevi sırasında uygunsuz ve yasa dışı olabilecek davranışlarda bulunduğu iddialarının ardından istifa etmesi istendi. Guilfoyle'dan istifa etmesi istendiğini Beyaz Saray'ın yeni Basın Sözcüsü Katie Zacharia açıkladı. Zacharia, Guilfoyle'un yönetim için değerli bir isim olduğunu belirterek kendisine başarı dilediklerini söyledi.'Trump ve Rubio öfkeli'Trump, pazartesi günü gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Konuyu inceliyoruz. Memnun değiliz" açıklamasını yapmıştı. AP'nin aktardığı üst düzey bir ABD yetkilisi de Trump ve Rubio'nun Guilfoyle hakkındaki iddialara oldukça öfkeli olduğunu belirtmişti.

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