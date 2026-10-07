https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/abd-disisleri-bakani-rubio-yunanistanda-avrupa-kitasini-savunmak-icin-maliyetin-daha-buyuk-bir-1109354385.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Yunanistan'da: Avrupa, kıtasını savunmak için maliyetin daha büyük bir bölümünü üstlenmeli

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Yunanistan'da: Avrupa, kıtasını savunmak için maliyetin daha büyük bir bölümünü üstlenmeli

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının ABD-İran çatışması öncesindeki seviyelere yaklaştığını açıkladı. Atina'dan enerji... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T12:09+0300

2026-10-07T12:09+0300

2026-10-07T12:09+0300

savunma

marco rubio

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

f-35

f-16

ortadoğu

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran savaşıyla küresel enerji piyasasının en kritik noktalarından biri haline gelen Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının önemli ölçüde toparlandığını açıkladı.Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rubio, boğazdan geçen petrol miktarının çatışma öncesindeki düzeye yaklaştığını söyledi.Rubio, "Şu anda boğazdan geçen petrol miktarı, çatışma başlamadan öncekiyle neredeyse aynı" ifadelerini kullandı.Hürmüz'de petrol akışı yeniden hızlandıRubio'nun açıklaması, İran savaşı nedeniyle aylar boyunca küresel enerji piyasasının en önemli risklerinden biri olarak görülen Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğinin yeniden hızlandığına işaret ediyor.Ancak farklı piyasa verileri, akışın ne ölçüde normale döndüğü konusunda daha ihtiyatlı bir tablo ortaya koyuyor. Son verilere göre Orta Doğu'dan Hürmüz üzerinden yapılan ham petrol ihracatı günlük yaklaşık 14,2 milyon varile kadar yükselerek savaş öncesindeki seviyenin yaklaşık yüzde 80'ine ulaştı.Dolayısıyla Rubio'nun "neredeyse aynı" değerlendirmesi Washington'ın mevcut duruma ilişkin siyasi değerlendirmesini yansıtırken, enerji piyasası verileri savaş öncesi kapasiteye henüz tamamen dönülmediğine işaret ediyor.Petrol dönüyor ancak maliyet sorunu sürüyorHürmüz'deki hareketliliğin artması, küresel enerji arzı açısından önemli bir rahatlama işareti olsa da petrol piyasasındaki sorunların tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.Son piyasa değerlendirmelerine göre Hürmüz üzerinden ihracat yeniden yükselirken taşımacılık, sigorta ve tanker maliyetleri yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Orta Doğu'dan Asya'ya tanker taşıma maliyetlerinin bazı rotalarda günlük 1,2 milyon doların üzerine çıktığı belirtiliyor.Enerji şirketleri de İran savaşı sırasında yaşanan kesintilerin ardından alternatif petrol ve doğal gaz güzergahlarının geliştirilmesi gerektiği görüşünü giderek daha güçlü biçimde dile getiriyor.Rubio'dan enerji rotaları için yeni mesajRubio da Atina'daki açıklamasında İran çevresinde yaşanan gelişmelerin enerji tedarik yollarının çeşitlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı, dünyanın belirli bir bölgesindeki arz kesintisinin küresel ekonominin tamamını riske atabileceği bir yapıya bağımlı kalınmaması gerektiğini savundu.Rubio'ya göre tek bir enerji kaynağına veya güzergaha aşırı bağımlılık, ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme kapasitesini de sınırlayabiliyor.Bu mesajın Atina'da verilmesi ayrıca dikkat çekiyor. Yunanistan, ABD'den gelen LNG'nin Balkanlar ile Doğu ve Orta Avrupa'ya ulaştırılmasında daha büyük rol üstlenmeye çalışırken, enerji güvenliği Rubio'nun Yunanistan temaslarının ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor.İran'a nükleer silah şartıRubio'nun açıklamalarındaki ikinci önemli başlık ise İran'ın nükleer programı oldu.ABD Dışişleri Bakanı, Washington ile Tahran arasında gelecekte yapılabilecek herhangi bir anlaşmanın İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alması gerektiğini söyledi.Rubio, ABD açısından kabul edilebilir bir anlaşmanın temel şartının İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi olduğunu vurguladı.Bu açıklama, savaş sonrasında Washington ile Tahran arasında kurulabilecek olası diplomatik sürecin hangi koşullar altında ilerleyebileceğine ilişkin ABD yönetiminin yaklaşımını ortaya koydu.Avrupa'ya savunma harcaması çağrısıRubio'nun Atina'dan verdiği mesajlar yalnızca İran ve enerji güvenliğiyle sınırlı kalmadı.ABD Dışişleri Bakanı, Avrupa ülkelerinin kendi kıtalarının savunma maliyetinin daha büyük bölümünü üstlenmeleri gerektiğini söyledi.Rubio'nun Yunanistan ziyareti, ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun altıncı turuyla aynı dönemde gerçekleştiriliyor. Görüşmelerin gündeminde savunma, bölgesel güvenlik, enerji, teknoloji, ticaret ve yatırımlar bulunuyor.Yunanistan'ın F-35 programı, F-16 uçaklarının modernizasyonu ve ABD ile yürütülen yeni savunma projeleri de temasların önemli başlıkları arasında yer alıyor.Atina'dan üç kritik mesajRubio'nun açıklamaları, ABD'nin İran savaşı sonrasında şekillenen güvenlik politikasının üç temel unsurunu aynı çerçevede ortaya koydu.Birincisi, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının yeniden normalleştirilmesi; ikincisi, küresel enerji sisteminin tek bir stratejik geçiş noktasına bağımlılığının azaltılması; üçüncüsü ise İran'la kurulabilecek yeni diplomatik düzenin nükleer silah edinilmesini engelleyecek şekilde oluşturulması.Enerji şirketleri de Hürmüz ve Babülmendep'te yaşanan kesintilerin ardından alternatif ihracat güzergahlarına yatırım yapılması gerektiğini savunuyor. Irak'tan Akdeniz'e uzanabilecek yeni hatlar ve Basra Körfezi'ni baypas eden güzergahlar sektörün gündeminde bulunuyor.Bu nedenle Hürmüz'deki petrol trafiğinin toparlanması, küresel enerji krizinin önemli bir bölümünün hafiflediğine işaret etse de Washington ve enerji sektörü savaş sırasında ortaya çıkan stratejik kırılganlığın kalıcı olarak azaltılması gerektiği görüşünde birleşiyor.

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