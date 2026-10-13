https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/17-saatlik-ucusta-tahtakurusu-panigi-yolcular-isirildi-sefer-iptal-edildi-1109490477.html

17 saatlik uçuşta tahtakurusu paniği: Yolcular ısırıldı, sefer iptal edildi

17 saatlik uçuşta tahtakurusu paniği: Yolcular ısırıldı, sefer iptal edildi

Sputnik Türkiye

Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas'ın Perth-Roma seferinde yolcuların böcek ısırıklarından şikâyet etmesinin ardından uçakta tahtakurusu tespit edildi... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T08:16+0300

2026-10-13T08:16+0300

2026-10-13T08:16+0300

yaşam

elektron (şirket)

roma

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Avustralya merkezli hava yolu şirketi Qantas, uzun mesafeli uçuşlarında kullandığı Boeing 787 Dreamliner tipi uçağını, kabinde tahtakurusu tespit edilmesi üzerine seferden çekti. Uçakta yaşanan olayın ardından cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan Roma-Perth uçuşu iptal edildi.Avustralya basınından The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, cuma günü Perth'ten Roma'ya yaklaşık 17 saat süren uçuşta bazı yolcular böcekler tarafından ısırıldıklarını bildirdi.Yolcuların kaşıntı şikâyetleri üzerine uçuş sırasında antihistaminik ilaç verildiği, ancak uçaktaki ilaç stokunun tükendiği öne sürüldü.Qantas uçağında tahtakurusu nasıl fark edildi?Yolcuların böcek ısırıklarından şikâyet etmesinin ardından uçakta inceleme yapıldı. Qantas, ekonomi sınıfındaki bazı koltuklarda sorun tespit edildiğini ve uçağın kapsamlı temizlik ile bakım işlemleri için hizmet dışı bırakıldığını açıkladı.Şirket, Roma'dan Avustralya'nın Perth kentine yapılması planlanan dönüş seferinin bu nedenle iptal edildiğini doğruladı.Olayın ardından yolcuların başka uçuşlara yönlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Uçağın yeniden ne zaman hizmete alınacağına ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Qantas yolculara konaklama sağladıQantas, sefer iptali nedeniyle mağduriyet yaşayan yolculardan özür diledi.Hava yolu şirketi, iptal edilen uçuşun yolcularına konaklama imkânı sağlandığını ve yolcuların 48 saat içerisinde alternatif uçuşlara yerleştirildiğini bildirdi.Uçakta tespit edilen tahtakurularının kaynağına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Uçağın temizlik ve bakım işlemlerinin ardından yeniden uçuşlara başlaması bekleniyor.Tahtakurusu nedir, insan sağlığı için tehlikeli mi?Tahtakuruları, insan ve hayvan kanıyla beslenen, küçük ve kanatsız parazit böceklerdir. Özellikle yatak, koltuk, mobilya ve kumaş yüzeylerinin dar aralıklarında saklanabilirler.İnsanların kıyafetleri, valizleri ve kişisel eşyaları aracılığıyla farklı yerlere taşınabilen tahtakuruları, otellerden toplu taşıma araçlarına kadar birçok ortamda görülebiliyor.Tahtakurusu ısırıkları genellikle kaşıntı, kızarıklık ve ciltte tahrişe neden oluyor. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar gelişebilse de bu böceklerin insanlara hastalık bulaştırdığına ilişkin kanıt bulunmuyor.Tahtakurularının tamamen ortadan kaldırılması ise oldukça güç olabiliyor. Özellikle yoğun kullanılan kapalı alanlarda profesyonel ilaçlama ve kapsamlı temizlik gerekebiliyor.İngiltere'de de tahtakurusu nedeniyle tren seferleri iptal edilmiştiTahtakuruları, son dönemde yalnızca hava yolu taşımacılığında değil, demir yolu ulaşımında da aksamalara yol açtı.İngiltere'de iki haftadan kısa süre önce bazı tren seferleri, sürücü kabinlerinde tahtakurusu görülmesi üzerine iptal edilmişti.Qantas uçağında yaşanan son olay, uzun mesafeli yolculuklarda kabin hijyeni ve zararlı kontrolünün önemini yeniden gündeme getirdi.

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elektron (şirket), roma, the sydney morning herald, haberler