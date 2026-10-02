https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abd-ve-ukrayna-kritik-mineraller-alaninda-ilk-anlasmayi-imzaladi-1109249821.html

ABD ve Ukrayna kritik mineraller alanında ilk anlaşmayı imzaladı

ABD ve Ukrayna kritik mineraller alanında ilk anlaşmayı imzaladı

Sputnik Türkiye

ABD-Ukrayna ortak yatırım fonu, Ukrayna’nın doğal kaynaklarına ilişkin mutabakat kapsamında kritik minerallerin çıkarılmasına yönelik ilk anlaşmayı imzaladı... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T23:20+0300

2026-10-02T23:20+0300

2026-10-02T23:20+0300

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Reuters’ın ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu (DFC) yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu, kritik mineraller sektöründeki ilk anlaşmasını imzaladı.DFC Temsilcisi Conor Coleman, fon kapsamındaki projelerin toplam değerinin yaklaşık 70 milyon dolara ulaşabileceğini kaydetti.Anlaşma çerçevesinde, Ukraynalı "BGV Group" ile oluşturulacak ortak yatırım platformuna yaklaşık 30 milyon dolar kaynak aktarılması planlanıyor. Platform, ilk aşamada Ukrayna’daki nadir toprak metalleri, uranyum, berilyum ve zirkonyum yataklarının geliştirilmesine odaklanacak.ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna ile nadir toprak elementleri konusunda varılan anlaşma sayesinde Washington’ın “istediği hemen hemen her şeyi” elde edebileceğini ifade etmişti.İki ülke, Ukrayna’nın doğal kaynaklarının kullanımına ilişkin söz konusu mutabakatı 30 Nisan 2025’te imzalamıştı. Anlaşma uyarınca ABD, Ukrayna’da çıkarılan ürünleri satın alma konusunda öncelik hakkına sahip bulunuyor.Sözleşme ayrıca, Ukrayna’da bir yatırım fonu kurulmasını; fonun yönetiminin ve mali katkıların taraflar arasında yüzde 50-50 oranında paylaşılmasını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/bati-basini-abd-ukrayna-icin-ayrilmasi-planlanan-52-milyon-dolari-latin-amerikaya-yonlendirecek-1109243659.html

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abd, ukrayna, nadir toprak elementleri, uranyum, donald trump, reuters