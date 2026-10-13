https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/61-araci-change-yontemiyle-sattiklari-belirlenen-17-supheli-gozaltina-alindi-1109495294.html
61 aracı 'change' yöntemiyle sattıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı
61 aracı 'change' yöntemiyle sattıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak üçüncü kişilere satan şüphelilere yönelik soruşturmada haklarında gözaltı... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T10:30+0300
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İstanbul'da 61 aracı 'change' yöntemiyle sattıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen takipli bir soruşturma dosyası kapsamında, trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri sebeplerle ağır hasar kaydı alarak, esasında kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışı ya da piyasadan temin edilen hacizli-yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlanarak "change" yapıldığı belirtildi.Change yapılan araçların da iyi niyetli üçüncü kişilere satılarak dolandırıcılık eylemi içine girildiği kaydedilen açıklamada, şüphelilerin bu yöntemle 61 aracın satışını gerçekleştirdiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla tespit edildiği, 23 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "5607 sayılı Kanuna muhalefet", "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçlarından yakalama ve gözaltı, suç unsuru olabilecek delillere el konulması amacıyla da İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun illerinde 12 farklı adreste arama yapılması talimatı verildiği aktarıldı.Söz konusu illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kapalicarsida-film-gibi-soygun-paralari-alip-kasayi-tencere-ve-tavayla-doldurdu-1109080911.html
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i̇stanbul, çanakkale, ordu, çalıntı, otomobil
i̇stanbul, çanakkale, ordu, çalıntı, otomobil
61 aracı 'change' yöntemiyle sattıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı
Ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak üçüncü kişilere satan şüphelilere yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.
İstanbul'da 61 aracı 'change' yöntemiyle sattıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen takipli bir soruşturma dosyası kapsamında, trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri sebeplerle ağır hasar kaydı alarak, esasında kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışı ya da piyasadan temin edilen hacizli-yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlanarak "change" yapıldığı belirtildi.
Change yapılan araçların da iyi niyetli üçüncü kişilere satılarak dolandırıcılık eylemi içine girildiği kaydedilen açıklamada, şüphelilerin bu yöntemle 61 aracın satışını gerçekleştirdiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla tespit edildiği, 23 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "5607 sayılı Kanuna muhalefet", "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçlarından yakalama ve gözaltı, suç unsuru olabilecek delillere el konulması amacıyla da İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun illerinde 12 farklı adreste arama yapılması talimatı verildiği aktarıldı.
Söz konusu illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirildi.