https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kapalicarsida-film-gibi-soygun-paralari-alip-kasayi-tencere-ve-tavayla-doldurdu-1109080911.html
Kapalıçarşı'da film gibi soygun: Paraları alıp kasayı tencere ve tavayla doldurdu
Kapalıçarşı'da film gibi soygun: Paraları alıp kasayı tencere ve tavayla doldurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te 8 yıllık çalışan Emre C., patronunun yokluğunu fırsat bilerek çelik kasadaki yaklaşık 700 bin dolar ve yüz binlerce lirayı çaldı. Soygunun... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T08:32+0300
2026-09-28T08:32+0300
2026-09-28T08:32+0300
ekonomi̇
sakarya
i̇stanbul havalimanı
i̇stanbul
ağır ceza mahkemesi
hırsız
kapalıçarşı
kapalıçarşı
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İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden biri olan Fatih Molla Fenari Mahallesi'ndeki Linavista Sarrafiye isimli iş yerinde, film senaryolarını aratmayan sıra dışı bir hırsızlık olayı gerçekleşti. İşletmede 8 yıldır görev yapan ve güven duyulan bir personel olan Emre C., şirket sahibi Tarık E.'nin dükkanda bulunmadığı anı kollayarak harekete geçti. Kendisine teslim edilen anahtarla çelik kasaya yönelen şüpheli, mesai bitimine yakın çalışma arkadaşlarını dükkandan uzaklaştırarak yalnız kaldı.Vezne ve çelik kasadaki 699 bin 366 dolar, 430 bin 758 lira ve 806 euro nakit parayı siyah bir sırt çantasına dolduran şüpheli, soygunun hemen fark edilmesini engellemek için akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. Mutfaktan topladığı tencere, tava ve su şişelerini başka bir siyah çantaya yerleştirip ağırlık yapması için kasanın içine bıraktı; ardından kasayı dikkat çekmeyecek şekilde yeniden kilitledi."Şirket beni Çin'e gönderdi" yalanıyla gece yarısı firarOlayın ardından hızla evine dönen Emre C., eşine şirket yönetimi tarafından acil bir görevle yurt dışına gönderildiğini söyledi. Hızla valizini hazırlatan şüpheli, aynı gece saat 00.42'de İstanbul Havalimanı üzerinden Çin'e uçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Güvenlik kamerası kayıtları, şüphelinin kaçmadan hemen önce çaldığı paraların bir kısmıyla çeşitli kuyumculardan altın satın aldığını da ortaya koydu.Hafta başında iş yerine gelen şirket sahibi Tarık E., Emre C.'ye ulaşılamaması üzerine durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla çelik kasayı açtığında destelerce para yerine mutfak malzemeleri ve su şişeleriyle karşılaşan işletme sahibi, derhal polis ekiplerine haber verdi.Şifreli mesajlar çevrim i̇çi oyunda: 130 bin dolar Sakarya'da ele geçtiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü soruşturma, soygunun ardından kurulan esrarengiz para ağını deşifre etti. Yurt dışına çıkan Emre C.'nin ganimetin bir kısmını akrabası Furkan A.'ya bıraktığı, onun da yakalanma korkusuyla parayı Berkay T.'ye teslim ettiği anlaşıldı. Şüphelilerin teknik takipten kaçmak amacıyla sahte sosyal medya hesaplarının yanı sıra popüler mobil savaş oyunu Mobile Legends içindeki mesajlaşma odalarını kullandıkları saptandı.Sakarya'da düzenlenen nokta operasyonda Berkay T. kıskıvrak yakalanırken, aracında saklanmış halde soygundan kalan 130 bin dolar nakit para ele geçirildi."Gizli ortalıktım" savunması çöktü: 7 yıla kadar hapis i̇stemiKısa süre sonra hakkında çıkarılan yakalama kararıyla yakalanarak gözaltına alınan Emre C., ifadesinde sarrafiyenin gizli ortağı olduğunu ve aralarındaki ticari anlaşmazlık nedeniyle yalnızca hak ettiği alacağını tahsil ettiğini öne sürdü. Ancak iş arkadaşlarının beyanları ve dijital ortamdaki gizli yazışmalar bu savunmayı çürüttü.Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç tarafından hazırlanan iddianamede Emre C. ile birlikte Burak O., Furkan A., Berkay T. ve Okan C. hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların kamu haklarından yoksun bırakılması talebiyle açılan dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/spkdan-tasfiye-edilen-fonlarda-odeme-dugumunu-cozen-kritik-karar-tarih-verdi-1109080388.html
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sakarya, i̇stanbul havalimanı, i̇stanbul, ağır ceza mahkemesi, hırsız, kapalıçarşı, kapalıçarşı
sakarya, i̇stanbul havalimanı, i̇stanbul, ağır ceza mahkemesi, hırsız, kapalıçarşı, kapalıçarşı
Kapalıçarşı'da film gibi soygun: Paraları alıp kasayı tencere ve tavayla doldurdu
İstanbul Fatih'te 8 yıllık çalışan Emre C., patronunun yokluğunu fırsat bilerek çelik kasadaki yaklaşık 700 bin dolar ve yüz binlerce lirayı çaldı. Soygunun anlaşılmaması için kasanın içine tencere, tava ve su şişeleri dolduran şüpheli, ardından "Çin'e gidiyorum" diyerek firar etti. Olayın ardındaki şifreli trafik ise polisin takibiyle çözüldü.
İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden biri olan Fatih Molla Fenari Mahallesi'ndeki Linavista Sarrafiye isimli iş yerinde, film senaryolarını aratmayan sıra dışı bir hırsızlık olayı gerçekleşti. İşletmede 8 yıldır görev yapan ve güven duyulan bir personel olan Emre C., şirket sahibi Tarık E.'nin dükkanda bulunmadığı anı kollayarak harekete geçti. Kendisine teslim edilen anahtarla çelik kasaya yönelen şüpheli, mesai bitimine yakın çalışma arkadaşlarını dükkandan uzaklaştırarak yalnız kaldı.
Vezne ve çelik kasadaki 699 bin 366 dolar, 430 bin 758 lira ve 806 euro nakit parayı siyah bir sırt çantasına dolduran şüpheli, soygunun hemen fark edilmesini engellemek için akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. Mutfaktan topladığı tencere, tava ve su şişelerini başka bir siyah çantaya yerleştirip ağırlık yapması için kasanın içine bıraktı; ardından kasayı dikkat çekmeyecek şekilde yeniden kilitledi.
"Şirket beni Çin'e gönderdi" yalanıyla gece yarısı firar
Olayın ardından hızla evine dönen Emre C., eşine şirket yönetimi tarafından acil bir görevle yurt dışına gönderildiğini söyledi. Hızla valizini hazırlatan şüpheli, aynı gece saat 00.42
'de İstanbul Havalimanı
üzerinden Çin
'e uçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Güvenlik kamerası kayıtları, şüphelinin kaçmadan hemen önce çaldığı paraların bir kısmıyla çeşitli kuyumculardan altın satın aldığını da ortaya koydu.
Hafta başında iş yerine gelen şirket sahibi Tarık E., Emre C.'ye ulaşılamaması üzerine durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla çelik kasayı açtığında destelerce para yerine mutfak malzemeleri ve su şişeleriyle karşılaşan işletme sahibi, derhal polis ekiplerine haber verdi.
Şifreli mesajlar çevrim i̇çi oyunda: 130 bin dolar Sakarya'da ele geçti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülen çok yönlü soruşturma, soygunun ardından kurulan esrarengiz para ağını deşifre etti. Yurt
dışına çıkan Emre C.'nin ganimetin bir kısmını akrabası Furkan A.
'ya bıraktığı, onun da yakalanma korkusuyla parayı Berkay T.
'ye teslim ettiği anlaşıldı. Şüphelilerin teknik takipten kaçmak amacıyla sahte sosyal medya hesaplarının yanı sıra popüler mobil savaş oyunu Mobile Legends
içindeki mesajlaşma odalarını kullandıkları saptandı.
Sakarya'da düzenlenen nokta operasyonda Berkay T. kıskıvrak yakalanırken, aracında saklanmış halde soygundan kalan 130 bin dolar nakit para ele geçirildi.
"Gizli ortalıktım" savunması çöktü: 7 yıla kadar hapis i̇stemi
Kısa süre sonra hakkında çıkarılan yakalama kararıyla yakalanarak gözaltına alınan Emre C., ifadesinde sarrafiyenin gizli ortağı olduğunu ve aralarındaki ticari anlaşmazlık nedeniyle yalnızca hak ettiği alacağını tahsil ettiğini öne sürdü. Ancak iş arkadaşlarının beyanları ve dijital ortamdaki gizli yazışmalar bu savunmayı çürüttü.
Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç
tarafından hazırlanan iddianamede Emre C. ile birlikte Burak O., Furkan A., Berkay T. ve Okan C. hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma"
suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası
istendi. Sanıkların kamu haklarından yoksun bırakılması talebiyle açılan dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülecek.