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Bakan Gürlek duyurdu: 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu, 6 milyar 656 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıktı
Bakan Gürlek duyurdu: 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu, 6 milyar 656 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yatırım dolandırıcılarına yönelik 39 ilde yapılan operasyonlarda 159 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilere ait banka ve... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T15:20+0300
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yatırım dolandırıcılığı' soruşturmasında 39 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Soruşturmada şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiğinin bulunduğu, 23 vatandaşın ise toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı. 159 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına da el konuldu. 23 kişiyi 51 milyon zarara uğrattıkları tespit edildiAdalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili detaylı bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Gürlek şunları dile getirdi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiği bulunduğu ve 23 vatandaşımızın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler ise devam ediyor. "
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akın gürlek, operasyon
akın gürlek, operasyon

Bakan Gürlek duyurdu: 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu, 6 milyar 656 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıktı

15:20 13.10.2026 (güncellendi: 15:21 13.10.2026)
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
© AA / Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yatırım dolandırıcılarına yönelik 39 ilde yapılan operasyonlarda 159 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yatırım dolandırıcılığı' soruşturmasında 39 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Soruşturmada şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiğinin bulunduğu, 23 vatandaşın ise toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı. 159 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına da el konuldu.

23 kişiyi 51 milyon zarara uğrattıkları tespit edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili detaylı bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Gürlek şunları dile getirdi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında, şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiği bulunduğu ve 23 vatandaşımızın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğrattığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler ise devam ediyor. "
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