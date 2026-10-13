https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/1109497705.html
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı: 'Çınarcık Çukuru iki ateş arasında, büyük deprem gelebilir'
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı: 'Çınarcık Çukuru iki ateş arasında, büyük deprem gelebilir'
Sputnik Türkiye
Çınarcık Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, hem doğudan hem de batıdan çukura stres yüklendiğini söylerken, “Çınarcık Çukuru’nu sınırlayan Adalar ve... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da da hissedilen 3.5 büyüklüğündeki Yalova depreminin ardından sosyal medyasından yeni bir açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Çınarcık Çukuru iki ateş arasında' derken, "Çınarcık Çukuru’nun iki ucunun bir mengene gibi sıkışması sonucu Çınarcık Çukuru’nu sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalar (mikro-sismisite), kilitlenme noktalarının zorlandığını ve arkadan daha büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir" uyarısında bulundu. Hangi kol kırılacak sorusunu sordu? Prof. Dr. Bektaş sosyal medyası üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çınarcık çukuru iki ateş arasında: Havza mekaniği, Doğu’dan İzmit, Batı’dan Silivri Yükleniyor! İki Uçlu Stres Transferi: 1999 M7,4 İzmit depremi stres transferiyle Çınarcık Çukuru’na doğudan batıya yüklenirken; 2025 M6,2 Silivri depremi de batıdan doğuya gerilme aktarmıştır.Arkadan daha büyük bir deprem gelebilir uyarısı yaptıÇınarcık Çukuru’nun iki ucunun bir mengene gibi sıkışması sonucu Çınarcık Çukuru’nu sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalar (mikro-sismisite), kilitlenme noktalarının zorlandığını ve arkadan daha büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir."Ne olmuştu?10 Ekim’de Marmara Denizi’nde merkez üssü Yalova olan bir deprem meydana gelmişti. AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7,96 kilometre olarak ölçülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/istanbulda-hissedilen-deprem-1109446555.html
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çınarcık çukuru, osman bektaş, adalar, çınarcık, deprem
çınarcık çukuru, osman bektaş, adalar, çınarcık, deprem
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan uyarı: 'Çınarcık Çukuru iki ateş arasında, büyük deprem gelebilir'
Çınarcık Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, hem doğudan hem de batıdan çukura stres yüklendiğini söylerken, “Çınarcık Çukuru’nu sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalar kilitlenme noktalarının zorlandığını ve arkadan daha büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir' ifadelerini kullandı.
İstanbul'da da hissedilen 3.5 büyüklüğündeki Yalova depreminin ardından sosyal medyasından yeni bir açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Çınarcık Çukuru iki ateş arasında' derken, "Çınarcık Çukuru’nun iki ucunun bir mengene gibi sıkışması sonucu Çınarcık Çukuru’nu sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalar (mikro-sismisite), kilitlenme noktalarının zorlandığını ve arkadan daha büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir" uyarısında bulundu.
Hangi kol kırılacak sorusunu sordu?
Prof. Dr. Bektaş sosyal medyası üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çınarcık çukuru iki ateş arasında: Havza mekaniği, Doğu’dan İzmit, Batı’dan Silivri Yükleniyor! İki Uçlu Stres Transferi: 1999 M7,4 İzmit depremi stres transferiyle Çınarcık Çukuru’na doğudan batıya yüklenirken; 2025 M6,2 Silivri depremi de batıdan doğuya gerilme aktarmıştır.
Arkadan daha büyük bir deprem gelebilir uyarısı yaptı
Çınarcık Çukuru’nun iki ucunun bir mengene gibi sıkışması sonucu Çınarcık Çukuru’nu sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalar (mikro-sismisite), kilitlenme noktalarının zorlandığını ve arkadan daha büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir."
10 Ekim’de Marmara Denizi’nde merkez üssü Yalova olan bir deprem meydana gelmişti. AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7,96 kilometre olarak ölçülmüştü.