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Yalova açıklarında deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi

Yalova açıklarında deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi

Sputnik Türkiye

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Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 7.96 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yalova olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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