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Yalova açıklarında deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi
Yalova açıklarında deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi
Sputnik Türkiye
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Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 7.96 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yalova olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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i̇stanbul
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i̇stanbul, deprem, deprem son dakika, kandilli rasathanesi, afad, yalova, marmara denizi, kandilli
i̇stanbul, deprem, deprem son dakika, kandilli rasathanesi, afad, yalova, marmara denizi, kandilli

Yalova açıklarında deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi

22:13 10.10.2026 (güncellendi: 22:29 10.10.2026)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarda, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 7.96 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yalova olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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