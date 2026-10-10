https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/istanbulda-hissedilen-deprem-1109446555.html
Yalova açıklarında deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi
Yalova açıklarında deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi
Sputnik Türkiye
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Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 7.96 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yalova olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-baskani-trump-ukraynanin-artik-lider-degistirme-zamani-geldi-1109445330.html
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Yalova açıklarında deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi
22:13 10.10.2026 (güncellendi: 22:29 10.10.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarda, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 7.96 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yalova olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.