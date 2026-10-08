https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/behzat-uygur-duyurdu-canimiz-annemiz-necla-uygur-tedavi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti-1109403667.html

Behzat Uygur duyurdu: 'Canımız annemiz Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti'

Behzat Uygur duyurdu: 'Canımız annemiz Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti'

Sputnik Türkiye

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Necla Uygur hayatını kaybetti. Acı haberi Behzat Uygur "Tiyatromuzun usta oyuncusu canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T21:33+0300

2026-10-08T21:33+0300

2026-10-08T21:41+0300

türki̇ye

behzat uygur

son dakika

anne

nejat uygur

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100639633_0:86:1290:812_1920x0_80_0_0_bd11dd0d3f14c8caa801f306ff1ffc98.jpg

Türk tiyatrosunun acı günü! Duayen sanatçı merhum Nejat Uygur’un eşi, sahne dünyasının sevilen isimleri Süheyl ve Behzat Uygur’un annesi usta oyuncu Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Behzat Uygur acı haberi paylaştıUygur ailesi adına acı gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaşan Behzat Uygur, şu ifadelerle acı haberi duyurdu:Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.Necla Uygur cenaze töreni ne zaman ve nerede?Hayatını kaybeden usta sanatçının cenaze programı netleşti. Uygur ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Necla Uygur'un naaşı, 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

behzat uygur, son dakika, anne, nejat uygur