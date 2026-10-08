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Behzat Uygur duyurdu: 'Canımız annemiz Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti'
Behzat Uygur duyurdu: 'Canımız annemiz Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti'
Sputnik Türkiye
Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Necla Uygur hayatını kaybetti. Acı haberi Behzat Uygur "Tiyatromuzun usta oyuncusu canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
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Türk tiyatrosunun acı günü! Duayen sanatçı merhum Nejat Uygur’un eşi, sahne dünyasının sevilen isimleri Süheyl ve Behzat Uygur’un annesi usta oyuncu Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Behzat Uygur acı haberi paylaştıUygur ailesi adına acı gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaşan Behzat Uygur, şu ifadelerle acı haberi duyurdu:Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.Necla Uygur cenaze töreni ne zaman ve nerede?Hayatını kaybeden usta sanatçının cenaze programı netleşti. Uygur ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Necla Uygur'un naaşı, 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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behzat uygur, son dakika, anne, nejat uygur
behzat uygur, son dakika, anne, nejat uygur
Behzat Uygur duyurdu: 'Canımız annemiz Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti'
21:33 08.10.2026 (güncellendi: 21:41 08.10.2026)
Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Necla Uygur hayatını kaybetti. Acı haberi Behzat Uygur "Tiyatromuzun usta oyuncusu canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadeleriyle duyurdu.
Türk tiyatrosunun acı günü! Duayen sanatçı merhum Nejat Uygur’un eşi, sahne dünyasının sevilen isimleri Süheyl ve Behzat Uygur’un annesi usta oyuncu Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Behzat Uygur acı haberi paylaştı
Uygur ailesi adına acı gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaşan Behzat Uygur, şu ifadelerle acı haberi duyurdu:
Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.
Necla Uygur cenaze töreni ne zaman ve nerede?
Hayatını kaybeden usta sanatçının cenaze programı netleşti. Uygur ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Necla Uygur'un naaşı, 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.