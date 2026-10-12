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Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet Husileri 'terör örgütü' ilan etmeyi öngören yasa tasarısını onayladı
Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet Husileri 'terör örgütü' ilan etmeyi öngören yasa tasarısını onayladı
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Yemen'de Suudi Arabistan destekli yönetim, Husilerin faaliyetlerini ve finansmanını suç kapsamına alacak ve grubu 'terör örgütü' olarak tanımlayacak yasa... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T18:38+0300
2026-10-12T18:38+0300
dünya
suudi arabistan
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haberler
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Yemen hükümeti, Husileri "terör örgütü" olarak tanımlayan ve grubun faaliyetleri ile finansmanını suç sayan yasa tasarısını onayladı.Suudi Arabistan destekli hükümetin başbakanı Şaya el-Zindani başkanlığında, geçici başkent Aden'de pazar günü düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilen tasarının yasalaşması için anayasal ve hukuki süreçlerin tamamlanması talimatı verildi.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre tasarı, Hukuk İşleri Bakanı'nın sunumunun ardından kabul edildi.Saldırı uluslararası alanda geniş çaplı tepki çekerken Husiler, Suudi Arabistan'ı hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.'Yemen belirleyici bir aşamada'Resmi açıklamada, Yemen'in ülkenin tüm topraklarında egemenliği yeniden tesis etmeyi ve hükümetin "İran tarafından finanse edilen ve yönlendirilen Husi darbesi" olarak nitelendirdiği süreci sona erdirmeyi amaçlayan "belirleyici bir aşamada" olduğu ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html
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suudi arabistan, yemen, haberler, husiler, bakanlar kurulu
suudi arabistan, yemen, haberler, husiler, bakanlar kurulu

Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet Husileri 'terör örgütü' ilan etmeyi öngören yasa tasarısını onayladı

18:38 12.10.2026
© REUTERS Khaled AbdullahHusiler
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© REUTERS Khaled Abdullah
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Yemen'de Suudi Arabistan destekli yönetim, Husilerin faaliyetlerini ve finansmanını suç kapsamına alacak ve grubu 'terör örgütü' olarak tanımlayacak yasa tasarısını onayladı.
Yemen hükümeti, Husileri "terör örgütü" olarak tanımlayan ve grubun faaliyetleri ile finansmanını suç sayan yasa tasarısını onayladı.
Suudi Arabistan destekli hükümetin başbakanı Şaya el-Zindani başkanlığında, geçici başkent Aden'de pazar günü düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilen tasarının yasalaşması için anayasal ve hukuki süreçlerin tamamlanması talimatı verildi.
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre tasarı, Hukuk İşleri Bakanı'nın sunumunun ardından kabul edildi.
Karar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırıdan bir gün sonra alındı. Yemen hükümetinin açıklamasına göre saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.
Saldırı uluslararası alanda geniş çaplı tepki çekerken Husiler, Suudi Arabistan'ı hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

'Yemen belirleyici bir aşamada'

Resmi açıklamada, Yemen'in ülkenin tüm topraklarında egemenliği yeniden tesis etmeyi ve hükümetin "İran tarafından finanse edilen ve yönlendirilen Husi darbesi" olarak nitelendirdiği süreci sona erdirmeyi amaçlayan "belirleyici bir aşamada" olduğu ifadeleri yer aldı.
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