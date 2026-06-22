https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-telaffazu-en-zor-soru-sosyal-medyada-gundem-oldu-47-harften-1106684374.html
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'telaffazu en zor soru' sosyal medyada gündem oldu: 47 harften oluşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'telaffazu en zor soru' sosyal medyada gündem oldu: 47 harften oluşuyor
Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda 47 harften oluşan bir gölün hangi ülkede olduğunun sorulması sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi, sorunun 'yarışma... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T10:09+0300
2026-06-22T10:09+0300
2026-06-22T10:09+0300
yaşam
oktay kaynarca
kim milyoner olmak i̇ster
soru
yarışma
"chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug gölü
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Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan ünlü oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ'a sorulan "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. 47 harften oluşan gölün ismini telaffuz etmekte programın sunucusu Oktay Kaynarca bile zorlanırken Aktuğ doğru cevap vermeyi başardı. Yarışma tarihinin teleffuzu en zor soru olduOktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı yarışma programına ünlü oyuncu Mustafa Ferit Altuğ katıldı. 9'uncu soruya kadar ilerleyen Altuğ'a sorulan ve 200 bin TL değerindeki soru ise şaşırttı. Altuğ'a 47 harften oluşan ve yarışma tarihinin en zor teleffuz edilen sorularından biri olan "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?" sorusu yöneltildi. Şıklarda ise ABD, Kenya, Moğalistan ve Finlandiya seçenekleri yer aldı. Uzun süre düşünen ve çift cevap hakkını kullanan Altuğ, ABD diyerek doğru yanıtı verdi. Atasözü sorusunda elendi 11. soruya kadar yükselen Aktuğ, 500 bin TL değerindeki atasözü sorusunda ise yarışmaya veda etti. Aktuğ,"İki kardeş savaşmış" şeklindeki başlayan atasözünün devamı nasıldır?” sorusuna "Düşmanları ağlamış" cevabını verdi. Ancak doğru cevap "Ebleh buna inanmış" çıktı. Yarışmacı toplamda 50 bin TL kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/kim-milyoner-olmak-ister-yarismacisinin-yasi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1104519037.html
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oktay kaynarca, kim milyoner olmak i̇ster, soru, yarışma, "chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug gölü
oktay kaynarca, kim milyoner olmak i̇ster, soru, yarışma, "chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug gölü
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'telaffazu en zor soru' sosyal medyada gündem oldu: 47 harften oluşuyor
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda 47 harften oluşan bir gölün hangi ülkede olduğunun sorulması sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi, sorunun 'yarışma tarihinin en zor sorusu' olduğunu söyledi.
Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan ünlü oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ'a sorulan "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. 47 harften oluşan gölün ismini telaffuz etmekte programın sunucusu Oktay Kaynarca bile zorlanırken Aktuğ doğru cevap vermeyi başardı.
Yarışma tarihinin teleffuzu en zor soru oldu
Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı yarışma programına ünlü oyuncu Mustafa Ferit Altuğ katıldı. 9'uncu soruya kadar ilerleyen Altuğ'a sorulan ve 200 bin TL değerindeki soru ise şaşırttı.
Altuğ'a 47 harften oluşan ve yarışma tarihinin en zor teleffuz edilen sorularından biri olan "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?" sorusu yöneltildi. Şıklarda ise ABD, Kenya, Moğalistan ve Finlandiya seçenekleri yer aldı. Uzun süre düşünen ve çift cevap hakkını kullanan Altuğ, ABD diyerek doğru yanıtı verdi.
11. soruya kadar yükselen Aktuğ, 500 bin TL değerindeki atasözü sorusunda ise yarışmaya veda etti. Aktuğ,"İki kardeş savaşmış" şeklindeki başlayan atasözünün devamı nasıldır?” sorusuna "Düşmanları ağlamış" cevabını verdi. Ancak doğru cevap "Ebleh buna inanmış" çıktı. Yarışmacı toplamda 50 bin TL kazandı.