https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-telaffazu-en-zor-soru-sosyal-medyada-gundem-oldu-47-harften-1106684374.html

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'telaffazu en zor soru' sosyal medyada gündem oldu: 47 harften oluşuyor

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'telaffazu en zor soru' sosyal medyada gündem oldu: 47 harften oluşuyor

Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda 47 harften oluşan bir gölün hangi ülkede olduğunun sorulması sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi, sorunun 'yarışma... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T10:09+0300

2026-06-22T10:09+0300

2026-06-22T10:09+0300

yaşam

oktay kaynarca

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yarışma

"chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug gölü

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Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan ünlü oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ'a sorulan "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. 47 harften oluşan gölün ismini telaffuz etmekte programın sunucusu Oktay Kaynarca bile zorlanırken Aktuğ doğru cevap vermeyi başardı. Yarışma tarihinin teleffuzu en zor soru olduOktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı yarışma programına ünlü oyuncu Mustafa Ferit Altuğ katıldı. 9'uncu soruya kadar ilerleyen Altuğ'a sorulan ve 200 bin TL değerindeki soru ise şaşırttı. Altuğ'a 47 harften oluşan ve yarışma tarihinin en zor teleffuz edilen sorularından biri olan "Chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug Gölü nerededir?" sorusu yöneltildi. Şıklarda ise ABD, Kenya, Moğalistan ve Finlandiya seçenekleri yer aldı. Uzun süre düşünen ve çift cevap hakkını kullanan Altuğ, ABD diyerek doğru yanıtı verdi. Atasözü sorusunda elendi 11. soruya kadar yükselen Aktuğ, 500 bin TL değerindeki atasözü sorusunda ise yarışmaya veda etti. Aktuğ,"İki kardeş savaşmış" şeklindeki başlayan atasözünün devamı nasıldır?” sorusuna "Düşmanları ağlamış" cevabını verdi. Ancak doğru cevap "Ebleh buna inanmış" çıktı. Yarışmacı toplamda 50 bin TL kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/kim-milyoner-olmak-ister-yarismacisinin-yasi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1104519037.html

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oktay kaynarca, kim milyoner olmak i̇ster, soru, yarışma, "chargoggagoggmanchauggaugagoggchaubunagungamaug gölü