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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/uludagda-4-mevsim-turizm-basliyor-konaklama-alanlari-azaltildi-yaya-yolu-olusturuldu-otopark-1109471004.html
Uludağ'da 4 mevsim turizm başlıyor: Konaklama alanları azaltıldı, yaya yolu oluşturuldu, otopark düzenlemesi yapıldı
Uludağ'da 4 mevsim turizm başlıyor: Konaklama alanları azaltıldı, yaya yolu oluşturuldu, otopark düzenlemesi yapıldı
Sputnik Türkiye
Uludağ'ın yerleşim düzeni, mimarisi ve altyapı kalitesi yüksek, doğal peyzajla uyumlu ve dört mevsim kullanılan bir turizm merkezi haline getirilmesi amacıyla... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T14:09+0300
2026-10-12T14:10+0300
yaşam
uludağ
kültür ve turizm bakanlığı
ulaşım
turizm
yeni sezon
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Uludağ'da 4 mevsim turizm yaşanması için yeni adımlar devreye sokuldu.Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı olarak 2023'te kurulan Uludağ Alan Başkanlığınca üst ölçekli planların onaylanmasının ardından hazırlanan "1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı" ile "1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı" Uludağ Alan Komisyonu tarafından uygun bulunarak askıya çıkarıldı. Böylece askı süresi sona eren planlar yürürlüğe girmiş oldu.Kontrolsüz otopark sorunuPlan kapsamında Uludağ'da en çok şikayet konusu edilen kontrolsüz otopark kullanımının önüne geçilmesi amacıyla, trafiği ve kar temizliğini aksatmayacak şekilde otopark alanları konumlandırıldı.Yaya yolu ayrıldıAlana kontrollü araç girişini sağlayacak düzenlemeler yapılırken ziyaretçi güvenliği ve konforunun artırılması amacıyla tüm alanda yaya yürüyüşüne imkan sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu aksı oluşturularak kara yolundan ayrıldı.Planda ayrıca kentsel tasarım proje alanları belirlendi. Bu alanlarda Uludağ'ın doğal ve kültürel değerleriyle uyumlu, nitelikli ve bütüncül bir çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi hedeflendi.Konaklama alanları azaltılarak yeniden düzenlendiMevcut konaklama tesis alanları planla birlikte azaltılarak yeniden düzenlendi. Uludağ'da nitelikli turizme yönelik sosyal donatı alanlarının oluşturulması doğrultusunda sergi, kongre ve konser gibi sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği kültürel tesis alanları planlandı.Misafirlere ekolojik farkındalık ve duyarlılık kazandırılması amacıyla da tematik alanlar oluşturuldu.Plan kapsamında tahliyesi daha önce gerçekleştirilen, toplam 6 bin 100 metrekare büyüklüğündeki iki otel alanı imar planında kültürel tesis alanı olarak tanımlandı ve yıkım süreci tamamlandı.Tahliyesi devam eden 5 bin 700 metrekare büyüklüğündeki bir diğer otel alanı ise rekreasyon alanına dönüştürülerek kamusal kullanıma açıldı.19.25 hektarlık açık spor alanıUludağ'da turizmin 12 aya yayılması ve yüksek irtifa spor kamplarının geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 19.25 hektarlık açık spor alanı oluşturuldu.Bundan sonraki süreçte ise planda tanımlanan kullanımlara ilişkin stratejik eylemleri içeren Uludağ Alan Yönetim Planı çerçevesinde alanın eş güdümlü yönetiminin sağlanması hedefleniyor.Bu kapsamda çevre temizliği, pist güvenliği ve nitelikli turizm kurallarına ilişkin yönergeler yürürlüğe konulacak. Uludağ'ın ekonomik ve mekansal entegrasyonu güçlendirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.'Milli park sahasına yönelik herhangi bir planlama ya da müdahale söz konusu değildir'Açıklamada görüşlerine yer verilen Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, planlama ve uygulama çalışmalarının yalnızca Uludağ Alan Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan alan içinde gerçekleştirileceğini belirtti.Zoroğlu, yeni projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/turizm-tesisleri-icin-yeni-duzenleme-cumhurbaskani-erdogan-imzaladi-1108358022.html
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uludağ, kültür ve turizm bakanlığı, ulaşım, turizm, yeni sezon
uludağ, kültür ve turizm bakanlığı, ulaşım, turizm, yeni sezon

Uludağ'da 4 mevsim turizm başlıyor: Konaklama alanları azaltıldı, yaya yolu oluşturuldu, otopark düzenlemesi yapıldı

14:09 12.10.2026 (güncellendi: 14:10 12.10.2026)
Uludağ'da "dört mevsim turizm"
Uludağ'da dört mevsim turizm - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
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Uludağ'ın yerleşim düzeni, mimarisi ve altyapı kalitesi yüksek, doğal peyzajla uyumlu ve dört mevsim kullanılan bir turizm merkezi haline getirilmesi amacıyla yürütülen planlama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi.
Uludağ'da 4 mevsim turizm yaşanması için yeni adımlar devreye sokuldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı olarak 2023'te kurulan Uludağ Alan Başkanlığınca üst ölçekli planların onaylanmasının ardından hazırlanan "1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı" ile "1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı" Uludağ Alan Komisyonu tarafından uygun bulunarak askıya çıkarıldı. Böylece askı süresi sona eren planlar yürürlüğe girmiş oldu.

Kontrolsüz otopark sorunu

Plan kapsamında Uludağ'da en çok şikayet konusu edilen kontrolsüz otopark kullanımının önüne geçilmesi amacıyla, trafiği ve kar temizliğini aksatmayacak şekilde otopark alanları konumlandırıldı.

Yaya yolu ayrıldı

Alana kontrollü araç girişini sağlayacak düzenlemeler yapılırken ziyaretçi güvenliği ve konforunun artırılması amacıyla tüm alanda yaya yürüyüşüne imkan sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu aksı oluşturularak kara yolundan ayrıldı.
Planda ayrıca kentsel tasarım proje alanları belirlendi. Bu alanlarda Uludağ'ın doğal ve kültürel değerleriyle uyumlu, nitelikli ve bütüncül bir çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi hedeflendi.
Uludağ'da "dört mevsim turizm"
Uludağ'da dört mevsim turizm - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
Uludağ'da "dört mevsim turizm"

Konaklama alanları azaltılarak yeniden düzenlendi

Mevcut konaklama tesis alanları planla birlikte azaltılarak yeniden düzenlendi. Uludağ'da nitelikli turizme yönelik sosyal donatı alanlarının oluşturulması doğrultusunda sergi, kongre ve konser gibi sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği kültürel tesis alanları planlandı.
Misafirlere ekolojik farkındalık ve duyarlılık kazandırılması amacıyla da tematik alanlar oluşturuldu.
Plan kapsamında tahliyesi daha önce gerçekleştirilen, toplam 6 bin 100 metrekare büyüklüğündeki iki otel alanı imar planında kültürel tesis alanı olarak tanımlandı ve yıkım süreci tamamlandı.
Tahliyesi devam eden 5 bin 700 metrekare büyüklüğündeki bir diğer otel alanı ise rekreasyon alanına dönüştürülerek kamusal kullanıma açıldı.
Uludağ'da "dört mevsim turizm"
Uludağ'da dört mevsim turizm - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
Uludağ'da "dört mevsim turizm"

19.25 hektarlık açık spor alanı

Uludağ'da turizmin 12 aya yayılması ve yüksek irtifa spor kamplarının geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 19.25 hektarlık açık spor alanı oluşturuldu.
Bundan sonraki süreçte ise planda tanımlanan kullanımlara ilişkin stratejik eylemleri içeren Uludağ Alan Yönetim Planı çerçevesinde alanın eş güdümlü yönetiminin sağlanması hedefleniyor.
Bu kapsamda çevre temizliği, pist güvenliği ve nitelikli turizm kurallarına ilişkin yönergeler yürürlüğe konulacak. Uludağ'ın ekonomik ve mekansal entegrasyonu güçlendirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.
Uludağ'da "dört mevsim turizm"
Uludağ'da dört mevsim turizm - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
Uludağ'da "dört mevsim turizm"

'Milli park sahasına yönelik herhangi bir planlama ya da müdahale söz konusu değildir'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, planlama ve uygulama çalışmalarının yalnızca Uludağ Alan Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan alan içinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Zoroğlu, yeni projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"Uludağ'ı doğal dokusuyla uyumlu, güvenli, düzenli ve dört mevsim hizmet veren nitelikli bir doğal yaşam ve turizm merkezine dönüştürmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte Uludağ Alanı sınırları içinde kalan, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan yapılar, gerekli tespit ve yasal işlemlerin ardından kaldırılacak. Kontrolsüz yapılaşmanın, düzensiz otopark kullanımının ve yaya güvenliğini tehdit eden uygulamaların önüne geçilecek. Yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu, kültürel tesis alanları, rekreasyon alanları ve 190 bin metrekarelik açık spor alanıyla Uludağ'ın kullanım niteliğini yükselteceğiz. Uygulamalarımız yalnızca Uludağ Alan Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki alanla sınırlıdır. Milli park sahasına yönelik herhangi bir planlama ya da müdahale söz konusu değildir. Alan sınırlarımız dışında bir çalışma yürütmeyeceğiz. Bütün adımlarımızı Uludağ'ın doğal ve kültürel değerlerini koruyarak, kamu yararını ve ziyaretçi güvenliğini gözeterek atacağız. Hedefimiz Uludağ'ın taşıma kapasitesine uygun, çevreyle bütünleşen ve yılın 12 ayında nitelikli hizmet sunan bir turizm merkezi haline gelmesidir."
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