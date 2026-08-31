https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/turizm-tesisleri-icin-yeni-duzenleme-cumhurbaskani-erdogan-imzaladi-1108358022.html
Turizm tesislerine yeni düzenleme: Bazı tesislere kat mülkiyeti istisnası
Turizm tesislerine yeni düzenleme: Bazı tesislere kat mülkiyeti istisnası
Sputnik Türkiye
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 1 Haziran 2019'dan önce imar planında yalnızca ticari kullanıma ayrılan alanlarda... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T10:35+0300
2026-08-31T10:35+0300
2026-08-31T10:40+0300
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Turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgeli ve 1 Haziran 2019'dan önce imar planında yalnızca ticari kullanıma ayrılan alanda bulunan tesislerin, aynı malike ait konaklama birimlerindeki kat mülkiyeti ve kat irtifakı korunacak.Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmeliğin 13. maddesine dikkatDüzenlemeyle, belirtilen şartları taşıyan tesislerde konaklama birimleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması halinde, yönetmeliğin 13'üncü maddesinin sekizinci fıkrası uygulanmayacak.Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, konaklama hizmeti verilen tesislerin tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilmesi ve konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu hakların tesis edilememesi hükme bağlanıyor. Bu tür tesislere turizm belgesi verilmiyor ve fıkraya aykırılığı tespit edilen tesislerin belgeleri iptal ediliyor.Turizm işletmesi belgesiYeni düzenlemeyle, 1 Haziran 2019'dan önce imar planında sadece ticari kullanıma ayrılan alanda bulunan, kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgeli tesisler bu hükmün dışında tutuldu.Düzenleme ne sağlayacak?Buna göre, söz konusu tesislerin aynı malike ait konaklama birimleri üzerinde mevcut kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması, yönetmeliğe aykırılık oluşturmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kira-sozlesmesi-artik-e-devletten-1108356262.html
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kat mülkiyeti kanunu, turizm, resmi gazete
kat mülkiyeti kanunu, turizm, resmi gazete
Turizm tesislerine yeni düzenleme: Bazı tesislere kat mülkiyeti istisnası
10:35 31.08.2026 (güncellendi: 10:40 31.08.2026)
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 1 Haziran 2019'dan önce imar planında yalnızca ticari kullanıma ayrılan alanlarda bulunan bazı turizm tesisleri için kat mülkiyeti ve kat irtifakına ilişkin istisna getirildi.
Turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgeli ve 1 Haziran 2019'dan önce imar planında yalnızca ticari kullanıma ayrılan alanda bulunan tesislerin, aynı malike ait konaklama birimlerindeki kat mülkiyeti ve kat irtifakı korunacak.
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğin 13. maddesine dikkat
Düzenlemeyle, belirtilen şartları taşıyan tesislerde konaklama birimleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması halinde, yönetmeliğin 13'üncü maddesinin sekizinci fıkrası uygulanmayacak.
Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, konaklama hizmeti verilen tesislerin tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilmesi ve konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu hakların tesis edilememesi hükme bağlanıyor. Bu tür tesislere turizm belgesi verilmiyor ve fıkraya aykırılığı tespit edilen tesislerin belgeleri iptal ediliyor.
Yeni düzenlemeyle, 1 Haziran 2019'dan önce imar planında sadece ticari kullanıma ayrılan alanda bulunan, kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgeli tesisler bu hükmün dışında tutuldu.
Buna göre, söz konusu tesislerin aynı malike ait konaklama birimleri üzerinde mevcut kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması, yönetmeliğe aykırılık oluşturmayacak.