https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/turizm-tesisleri-icin-yeni-duzenleme-cumhurbaskani-erdogan-imzaladi-1108358022.html

Turizm tesislerine yeni düzenleme: Bazı tesislere kat mülkiyeti istisnası

Turizm tesislerine yeni düzenleme: Bazı tesislere kat mülkiyeti istisnası

Sputnik Türkiye

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 1 Haziran 2019'dan önce imar planında yalnızca ticari kullanıma ayrılan alanlarda... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T10:35+0300

2026-08-31T10:35+0300

2026-08-31T10:40+0300

türki̇ye

kat mülkiyeti kanunu

turizm

resmi gazete

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Turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgeli ve 1 Haziran 2019'dan önce imar planında yalnızca ticari kullanıma ayrılan alanda bulunan tesislerin, aynı malike ait konaklama birimlerindeki kat mülkiyeti ve kat irtifakı korunacak.Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmeliğin 13. maddesine dikkatDüzenlemeyle, belirtilen şartları taşıyan tesislerde konaklama birimleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması halinde, yönetmeliğin 13'üncü maddesinin sekizinci fıkrası uygulanmayacak.Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, konaklama hizmeti verilen tesislerin tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilmesi ve konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu hakların tesis edilememesi hükme bağlanıyor. Bu tür tesislere turizm belgesi verilmiyor ve fıkraya aykırılığı tespit edilen tesislerin belgeleri iptal ediliyor.Turizm işletmesi belgesiYeni düzenlemeyle, 1 Haziran 2019'dan önce imar planında sadece ticari kullanıma ayrılan alanda bulunan, kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgeli tesisler bu hükmün dışında tutuldu.Düzenleme ne sağlayacak?Buna göre, söz konusu tesislerin aynı malike ait konaklama birimleri üzerinde mevcut kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması, yönetmeliğe aykırılık oluşturmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kira-sozlesmesi-artik-e-devletten-1108356262.html

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kat mülkiyeti kanunu, turizm, resmi gazete