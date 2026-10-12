https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/trumpin-yeni-basin-sozcusu-katie-zacharia-kimdir-silinen-paylasimlari-gundeme-oturdu-1109470787.html
Trump'ın yeni basın sözcüsü Katie Zacharia kimdir? Silinen paylaşımları gündeme oturdu
Trump'ın yeni basın sözcüsü Katie Zacharia kimdir? Silinen paylaşımları gündeme oturdu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Karoline Leavitt'in boşalttığı Beyaz Saray basın sözcülüğü görevine Katie Zacharia'yı atadı. Amerikan basını Zacharia’nın sildiği paylaşımlarını gündeme getirdi. Katie Zacharia kim? Kaç yaşında? Kiminle evli?
2026-10-12T13:31+0300
2026-10-12T13:31+0300
2026-10-12T13:31+0300
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kaliforniya
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nazi almanyası
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ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü, Karoline Leavitt'in yerine Katie Zacharia'nın Beyaz Saray basın sözcüsü olarak görevlendirileceğini duyurdu.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Zacharia'yı bu göreve atamanın "büyük bir onur" olduğunu belirtti. Zacharia'yı "sadık ve parlak bir destekçi" olarak nitelendiren Trump, onun ‘Amerika'yı Yeniden Büyük Yap’ (MAGA) hareketinin de üyelerinden olduğunu söyledi.Kaliforniya doğumlu, 4 çocuğu varKaliforniya doğumlu 42 yaşındaki Zacharia, daha önce Truth Social'da kıdemli iletişim danışmanı olarak görev yapıyordu. Zacharia, geçmişte ABD İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Kamu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak da çalışmıştı.Zacharia, "Önümüzdeki süreçte görevimiz, ülkemiz için güçlü sonuçlar almaya devam etmek ve yönetimin her gün elde ettiği önemli kazanımları Amerikan halkına anlatmak. Beyaz Saray basın mensuplarıyla ve ülkenin dört bir yanındaki gazetecilerle çalışarak bu başarıları kamuoyuna aktarmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.Yeni sözcünün silinen paylaşımlarıYeni sözcü, geçmişte internette aşılarla ilgili komplo teorileri, Trump'ı üçüncü kez görevde kalmak için aday olmaya teşvik etmek gibi tartışmalı paylaşımlarda bulunmuştu.Amerikan basını, Zacharia'nın, yeni görevine gelmeden bir süre önce bu paylaşımların önemli bir bölümünü kamuya açık kayıtlardan ‘silmeye çalıştığının anlaşıldığını’ aktardı.Zacharia, Haziran 2025'te Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'a yanıt olarak yayımladığı ve daha sonra sildiği bir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Ayrıca, yine Amerikan basınına göre geçen yıl bir podcast röportajında, kürtaj hapı mifepristonun, Nazi Almanyası'ndaki toplama kamplarında kullanılan kimyasalın aynısı olduğu konusunda ısrar etti.Zacharia’nın paylaşımları Amerikan basınına göre ayrıca, komplo teorisi eğilimi sınırında gezinen, Kovid’e dair son derece şüpheci görüşler içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/beyaz-saray-sozcusu-karoline-leavittten-gazeteciye-sasirtan-yanit-annen-1100283637.html
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kaliforniya, truth social, nazi almanyası, katie zacharia, karoline leavitt, haberler, abd
kaliforniya, truth social, nazi almanyası, katie zacharia, karoline leavitt, haberler, abd
Trump'ın yeni basın sözcüsü Katie Zacharia kimdir? Silinen paylaşımları gündeme oturdu
ABD Başkanı Donald Trump, Karoline Leavitt'in boşalttığı Beyaz Saray basın sözcülüğü görevine Katie Zacharia'yı atadı. Amerikan basını Zacharia’nın sildiği paylaşımlarını gündeme getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü, Karoline Leavitt'in yerine Katie Zacharia'nın Beyaz Saray basın sözcüsü olarak görevlendirileceğini duyurdu.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Zacharia'yı bu göreve atamanın "büyük bir onur" olduğunu belirtti. Zacharia'yı "sadık ve parlak bir destekçi" olarak nitelendiren Trump, onun ‘Amerika'yı Yeniden Büyük Yap’ (MAGA) hareketinin de üyelerinden olduğunu söyledi.
Kaliforniya doğumlu, 4 çocuğu var
Kaliforniya doğumlu 42 yaşındaki Zacharia, daha önce Truth Social'da kıdemli iletişim danışmanı olarak görev yapıyordu. Zacharia, geçmişte ABD İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Kamu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak da çalışmıştı.
Zacharia, X hesabından yaptığı paylaşımda Trump'a teşekkür ederek, "Onun liderliği bu ülke için bir nimet"
ifadelerini kullandı.
Zacharia, "Önümüzdeki süreçte görevimiz, ülkemiz için güçlü sonuçlar almaya devam etmek ve yönetimin her gün elde ettiği önemli kazanımları Amerikan halkına anlatmak. Beyaz Saray basın mensuplarıyla ve ülkenin dört bir yanındaki gazetecilerle çalışarak bu başarıları kamuoyuna aktarmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Trump, ağustos ayında yaptığı açıklamada bir önceki sözcüsü Karoline Leavitt'in küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek amacıyla görevinden ayrılacağını duyurmuştu.
Yeni sözcünün silinen paylaşımları
Yeni sözcü, geçmişte internette aşılarla ilgili komplo teorileri, Trump'ı üçüncü kez görevde kalmak için aday olmaya teşvik etmek gibi tartışmalı paylaşımlarda bulunmuştu.
Amerikan basını, Zacharia'nın, yeni görevine gelmeden bir süre önce bu paylaşımların önemli bir bölümünü kamuya açık kayıtlardan ‘silmeye çalıştığının anlaşıldığını’ aktardı.
Zacharia, Haziran 2025'te Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'a yanıt olarak yayımladığı ve daha sonra sildiği bir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Trump yönetimindeki federal hükümet, Kaliforniya'nın tamamını devralmalı çünkü görünen o ki siz tek bir işi bile yapma konusunda güvenilir değilsiniz."
Ayrıca, yine Amerikan basınına göre geçen yıl bir podcast röportajında, kürtaj hapı mifepristonun, Nazi Almanyası'ndaki toplama kamplarında kullanılan kimyasalın aynısı olduğu konusunda ısrar etti.
Zacharia’nın paylaşımları Amerikan basınına göre ayrıca, komplo teorisi eğilimi sınırında gezinen, Kovid’e dair son derece şüpheci görüşler içeriyor.