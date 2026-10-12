https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/trumpin-yeni-basin-sozcusu-katie-zacharia-kimdir-silinen-paylasimlari-gundeme-oturdu-1109470787.html

Trump'ın yeni basın sözcüsü Katie Zacharia kimdir? Silinen paylaşımları gündeme oturdu

Trump'ın yeni basın sözcüsü Katie Zacharia kimdir? Silinen paylaşımları gündeme oturdu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Karoline Leavitt'in boşalttığı Beyaz Saray basın sözcülüğü görevine Katie Zacharia'yı atadı. Amerikan basını Zacharia’nın sildiği paylaşımlarını gündeme getirdi. Katie Zacharia kim? Kaç yaşında? Kiminle evli?

2026-10-12T13:31+0300

2026-10-12T13:31+0300

2026-10-12T13:31+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü, Karoline Leavitt'in yerine Katie Zacharia'nın Beyaz Saray basın sözcüsü olarak görevlendirileceğini duyurdu.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Zacharia'yı bu göreve atamanın "büyük bir onur" olduğunu belirtti. Zacharia'yı "sadık ve parlak bir destekçi" olarak nitelendiren Trump, onun ‘Amerika'yı Yeniden Büyük Yap’ (MAGA) hareketinin de üyelerinden olduğunu söyledi.Kaliforniya doğumlu, 4 çocuğu varKaliforniya doğumlu 42 yaşındaki Zacharia, daha önce Truth Social'da kıdemli iletişim danışmanı olarak görev yapıyordu. Zacharia, geçmişte ABD İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Kamu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak da çalışmıştı.Zacharia, "Önümüzdeki süreçte görevimiz, ülkemiz için güçlü sonuçlar almaya devam etmek ve yönetimin her gün elde ettiği önemli kazanımları Amerikan halkına anlatmak. Beyaz Saray basın mensuplarıyla ve ülkenin dört bir yanındaki gazetecilerle çalışarak bu başarıları kamuoyuna aktarmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.Yeni sözcünün silinen paylaşımlarıYeni sözcü, geçmişte internette aşılarla ilgili komplo teorileri, Trump'ı üçüncü kez görevde kalmak için aday olmaya teşvik etmek gibi tartışmalı paylaşımlarda bulunmuştu.Amerikan basını, Zacharia'nın, yeni görevine gelmeden bir süre önce bu paylaşımların önemli bir bölümünü kamuya açık kayıtlardan ‘silmeye çalıştığının anlaşıldığını’ aktardı.Zacharia, Haziran 2025'te Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'a yanıt olarak yayımladığı ve daha sonra sildiği bir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Ayrıca, yine Amerikan basınına göre geçen yıl bir podcast röportajında, kürtaj hapı mifepristonun, Nazi Almanyası'ndaki toplama kamplarında kullanılan kimyasalın aynısı olduğu konusunda ısrar etti.Zacharia’nın paylaşımları Amerikan basınına göre ayrıca, komplo teorisi eğilimi sınırında gezinen, Kovid’e dair son derece şüpheci görüşler içeriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/beyaz-saray-sozcusu-karoline-leavittten-gazeteciye-sasirtan-yanit-annen-1100283637.html

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