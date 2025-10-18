https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/beyaz-saray-sozcusu-karoline-leavittten-gazeteciye-sasirtan-yanit-annen-1100283637.html

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten gazeteciye şaşırtan yanıt: 'Annen'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten gazeteciye şaşırtan yanıt: 'Annen'

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Vladimir Putin’le Budapeşte’deki görüşmesiyle ilgili soruya beklenmedik bir yanıt verdi. Muhabirin “Budapeşte'yi... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T00:14+0300

2025-10-18T00:14+0300

2025-10-18T00:14+0300

dünya

abd

karoline leavitt

beyaz saray

beyaz saray basın sözcülüğü

abd

budapeşte

görüşme

ikili görüşme

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094595106_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f4e60ad5f800066bf6c9cc0863774f9f.jpg

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Budapeşte’de gerçekleştireceği görüşme gündem yarattı. Görüşme öncesi bir muhabir, Beyaz Saray’a “Budapeşte'yi kim seçti?” sorusunu yöneltti. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in yanıtı diplomatik olmaktan uzaktı. Leavitt gazeteciye, “Annen” dedi. Ardından Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da ''Annen'' diye tekrarladı.Tepkilerin ardından Leavitt, “Kendini gerçekten gazeteci mi sanıyorsun? Seni kimse ciddiye almıyor. Bana taraflı ve saçma sorular göndermeyi bırak” diyerek gazeteciyle tartıştı.Olay, ABD medyasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da Beyaz Saray Sözcüsü’nün üslubu tartışma konusu oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/trump-taraflar-esneklik-gosterirse-ukraynadaki-catisma-yakinda-sona-erecek-1100283006.html

abd

budapeşte

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, karoline leavitt, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü, abd, budapeşte, görüşme, ikili görüşme, vladimir putin, donald trump