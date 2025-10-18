https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/beyaz-saray-sozcusu-karoline-leavittten-gazeteciye-sasirtan-yanit-annen-1100283637.html
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten gazeteciye şaşırtan yanıt: 'Annen'
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Vladimir Putin’le Budapeşte’deki görüşmesiyle ilgili soruya beklenmedik bir yanıt verdi. Muhabirin “Budapeşte'yi... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Budapeşte’de gerçekleştireceği görüşme gündem yarattı. Görüşme öncesi bir muhabir, Beyaz Saray’a “Budapeşte'yi kim seçti?” sorusunu yöneltti. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in yanıtı diplomatik olmaktan uzaktı. Leavitt gazeteciye, “Annen” dedi. Ardından Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da ''Annen'' diye tekrarladı.Tepkilerin ardından Leavitt, “Kendini gerçekten gazeteci mi sanıyorsun? Seni kimse ciddiye almıyor. Bana taraflı ve saçma sorular göndermeyi bırak” diyerek gazeteciyle tartıştı.Olay, ABD medyasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da Beyaz Saray Sözcüsü’nün üslubu tartışma konusu oldu.
2025
