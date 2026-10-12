https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/trumpin-danismanindan-zelenskiye-sert-tepki-amerikan-halkina-zarar-veriyor-1109468194.html

Trump’ın danışmanından Zelenskiy’e sert tepki: 'Amerikan halkına zarar veriyor'

Trump’ın danışmanından Zelenskiy’e sert tepki: 'Amerikan halkına zarar veriyor'

Sputnik Türkiye

ABD yönetiminde Zelenskiy'e yönelik eleştirilerin dozu artıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı Bruesewitz, Zelenskiy'in eylemleriyle Trump'a ve Amerikan... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T12:19+0300

2026-10-12T12:19+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı Alex Bruesewitz, Vladimir Zelenskiy'in ABD politikalarına ve yönetimine zarar verdiğini belirterek sert ifadeler kullandı.Zelenskiy ile röportaj gerçekleştiren Amerikalı gazeteci Laura Loomer'ın sosyal medyadaki paylaşımına yanıt veren Bruesewitz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Artık Zelenskiy iyi bir müttefikmiş gibi davranmayı bırakalım. Eğer kendisiyle hala iletişim halindeyseniz, eylemleriyle Trump'ı baltalamayı ve Amerikan halkına zarar vermeyi bırakmasını söylemelisiniz" ifadelerini kullandı.Enerji tesislerine saldırı tartışmasıSöz konusu tartışmalar, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda derhal yürürlüğe girecek bir anlaşmaya varıldığını söylemesinin ardından başladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ekonomisine yönelik saldırılarının bedelini ödemesi gerektiğini ve Rus ordusunun misilleme adımlarını sürdürdüğünü vurgulamıştı.

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