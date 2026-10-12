Trump’ın danışmanından Zelenskiy’e sert tepki: 'Amerikan halkına zarar veriyor'
© AP Photo / Efrem LukatskyVladimir Zelenskiy
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ABD yönetiminde Zelenskiy'e yönelik eleştirilerin dozu artıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı Bruesewitz, Zelenskiy'in eylemleriyle Trump'a ve Amerikan halkına zarar verdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı Alex Bruesewitz, Vladimir Zelenskiy'in ABD politikalarına ve yönetimine zarar verdiğini belirterek sert ifadeler kullandı.
Zelenskiy ile röportaj gerçekleştiren Amerikalı gazeteci Laura Loomer'ın sosyal medyadaki paylaşımına yanıt veren Bruesewitz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Artık Zelenskiy iyi bir müttefikmiş gibi davranmayı bırakalım. Eğer kendisiyle hala iletişim halindeyseniz, eylemleriyle Trump'ı baltalamayı ve Amerikan halkına zarar vermeyi bırakmasını söylemelisiniz" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy ile röportaj gerçekleştiren Amerikalı gazeteci Laura Loomer'ın sosyal medyadaki paylaşımına yanıt veren Bruesewitz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Artık Zelenskiy iyi bir müttefikmiş gibi davranmayı bırakalım. Eğer kendisiyle hala iletişim halindeyseniz, eylemleriyle Trump'ı baltalamayı ve Amerikan halkına zarar vermeyi bırakmasını söylemelisiniz" ifadelerini kullandı.
Enerji tesislerine saldırı tartışması
Söz konusu tartışmalar, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda derhal yürürlüğe girecek bir anlaşmaya varıldığını söylemesinin ardından başladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ekonomisine yönelik saldırılarının bedelini ödemesi gerektiğini ve Rus ordusunun misilleme adımlarını sürdürdüğünü vurgulamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ekonomisine yönelik saldırılarının bedelini ödemesi gerektiğini ve Rus ordusunun misilleme adımlarını sürdürdüğünü vurgulamıştı.