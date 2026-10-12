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Rusya’dan yapay zekalı İHA hamlesi: Askeri sinir ağları için dev veri deposu
Rusya’dan yapay zekalı İHA hamlesi: Askeri sinir ağları için dev veri deposu
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Rusya Savunma Bakanlığı, askeri amaçlı yapay zeka programlarının ve sinir ağlarının eğitilmesi amacıyla yeni bir dijital platform kurduğunu duyurdu. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-12T11:11+0300
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rusya savunma bakanlığı
yapay zeka
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Rusya Savunma Bakanlığı, savunma sanayisinde yapay zeka entegrasyonunu hızlandıracak kritik bir servisi devreye soktu. Geliştirilen yeni sistem, İHA üreticilerine ve yazılımcılara, savaş sahasında elde edilen gerçek operasyon verilerine erişim imkanı tanıyor.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yeni servis, insansız sistem geliştiricilerine FPV dronlarının yanı sıra döner kanatlı ve sabit kanatlı diğer İHA’ların kullanım sonuçlarından elde edilen hazırlanmış video materyallerine erişim sağlayan özel bir veri deposu sunmaktadır" ifadelerine yer verildi.Sistemde veri güvenliğinin kriptografi ve kimlik doğrulama yöntemlerine sahip sertifikalı koruma araçlarıyla üst düzeyde sağlandığı belirtildi.Şimdiden 40’tan fazla kuruluşun bağlandığı platform kapsamında uzmanlar, yapay zeka ile etkileşimi standart hale getiren tek tip bir veri tanıma sınıflandırıcısı da oluşturdu.Geliştiricilerin elde ettiği sonuçlar tekrar sisteme yüklenerek askeri makamların kendi sinir ağlarını eğitmesine ve ordunun yapay zeka alanındaki modern tehditlere karşı adaptasyon kabiliyetini artırmasına olanak sağlıyor.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, yapay zeka, i̇ha, yapay sinir ağı, ai
rusya, rusya savunma bakanlığı, yapay zeka, i̇ha, yapay sinir ağı, ai

Rusya’dan yapay zekalı İHA hamlesi: Askeri sinir ağları için dev veri deposu

11:11 12.10.2026
© SputnikRus yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi: SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatı
Rus yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi: SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
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Rusya Savunma Bakanlığı, askeri amaçlı yapay zeka programlarının ve sinir ağlarının eğitilmesi amacıyla yeni bir dijital platform kurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, savunma sanayisinde yapay zeka entegrasyonunu hızlandıracak kritik bir servisi devreye soktu. Geliştirilen yeni sistem, İHA üreticilerine ve yazılımcılara, savaş sahasında elde edilen gerçek operasyon verilerine erişim imkanı tanıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yeni servis, insansız sistem geliştiricilerine FPV dronlarının yanı sıra döner kanatlı ve sabit kanatlı diğer İHA’ların kullanım sonuçlarından elde edilen hazırlanmış video materyallerine erişim sağlayan özel bir veri deposu sunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sistemde veri güvenliğinin kriptografi ve kimlik doğrulama yöntemlerine sahip sertifikalı koruma araçlarıyla üst düzeyde sağlandığı belirtildi.

Şimdiden 40’tan fazla kuruluşun bağlandığı platform kapsamında uzmanlar, yapay zeka ile etkileşimi standart hale getiren tek tip bir veri tanıma sınıflandırıcısı da oluşturdu.

Geliştiricilerin elde ettiği sonuçlar tekrar sisteme yüklenerek askeri makamların kendi sinir ağlarını eğitmesine ve ordunun yapay zeka alanındaki modern tehditlere karşı adaptasyon kabiliyetini artırmasına olanak sağlıyor.
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