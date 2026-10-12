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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Verşinin’den Konya’ya ziyaret
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Verşinin’den Konya’ya ziyaret
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Konya’yı ziyaret ederek Vali Akın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Uzbaş ile görüştü. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T21:52+0300
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rus büyükelçiliği
sergey verşinin
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vali
belediye başkanı
görüşme
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, 12 Ekim Pazartesi günü Konya’ya düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Vali İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile görüştü.Görüşmeler sırasında tarım, tarımsal sanayi ve turizm başta olmak üzere karşılıklı ilgi alanına giren ikili ve bölgesel işbirliği konularında kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı.Verşinin bu bağlamda ayrıca Türk yetkililere, 23-24 Kasım tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek olan Uluslararası Belediye Forumu hakkında bilgi verdi.Rus Büyükelçi, “Konya, yalnızca günümüzde ileri düzey Rus-Türk işbirliğine örnek teşkil etmekle kalmayıp, aynı zamanda 1920'lerde her iki ülkenin egemenliğini ve bağımsız kalkınma yollarını koruma tarihindeki önemli bir dönemi de temsil ediyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-buyukelci-versinin-izmirdeki-ussu-ziyaret-etti-1108786724.html
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türkiye, konya, rus büyükelçiliği, sergey verşinin, ziyaret, vali, belediye başkanı, görüşme, ankara, rusya
türkiye, konya, rus büyükelçiliği, sergey verşinin, ziyaret, vali, belediye başkanı, görüşme, ankara, rusya

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Verşinin’den Konya’ya ziyaret

21:52 12.10.2026
© Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiRusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Konya'da
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Konya'da - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Konya’yı ziyaret ederek Vali Akın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Uzbaş ile görüştü.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, 12 Ekim Pazartesi günü Konya’ya düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Vali İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile görüştü.
Görüşmeler sırasında tarım, tarımsal sanayi ve turizm başta olmak üzere karşılıklı ilgi alanına giren ikili ve bölgesel işbirliği konularında kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı.
Verşinin bu bağlamda ayrıca Türk yetkililere, 23-24 Kasım tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek olan Uluslararası Belediye Forumu hakkında bilgi verdi.
Rus Büyükelçi, “Konya, yalnızca günümüzde ileri düzey Rus-Türk işbirliğine örnek teşkil etmekle kalmayıp, aynı zamanda 1920'lerde her iki ülkenin egemenliğini ve bağımsız kalkınma yollarını koruma tarihindeki önemli bir dönemi de temsil ediyor” ifadelerini kullandı.
verşinin izmir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
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15 Eylül, 16:33
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