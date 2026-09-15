https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-buyukelci-versinin-izmirdeki-ussu-ziyaret-etti-1108786724.html
Rus Büyükelçi Verşinin, İzmir'deki üssü ziyaret etti
Rus Büyükelçi Verşinin, İzmir'deki üssü ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde aktif rol alan Be-200ÇS uçaklarının bulunduğu üssü ziyaret eden Verşinin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T16:33+0300
2026-09-15T16:33+0300
2026-09-15T16:33+0300
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sergey verşinin
vladimir putin
rusya
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be-200 itfaiye uçağı
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarında görev alan Be-200ÇS amfibik uçaklarının bulunduğu İzmir'deki hava üssünü ziyaret etti. Üs yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Rus uçuş ekibiyle bir araya gelen Büyükelçi Verşinin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Zorlu koşullarda 28 uçuş gerçekleştirildiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen amfibik uçaklar, 1 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında 28 sortiye imza attı. Yangın tehlikesinin artmasıyla sınırların zorlanırken, örneğin 29 Temmuz'da İzmir'deki ekipler 8 saat içinde gerçekleştirdikleri 3 sortide 230 ton su bıraktı.Uçakların bakımı ve operasyonları için bölgede deneyimli Rus teknik ve uçuş kadrosu görev yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/lavrov-ukrayna-yakinda-kadinlari-da-seferber-edecek-1108779514.html
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türkiye, sergey verşinin, vladimir putin, rusya, i̇zmir, be-200 itfaiye uçağı, rus be-200
türkiye, sergey verşinin, vladimir putin, rusya, i̇zmir, be-200 itfaiye uçağı, rus be-200
Rus Büyükelçi Verşinin, İzmir'deki üssü ziyaret etti
Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde aktif rol alan Be-200ÇS uçaklarının bulunduğu üssü ziyaret eden Verşinin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarında görev alan Be-200ÇS amfibik uçaklarının bulunduğu İzmir'deki hava üssünü ziyaret etti.
Üs yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Rus uçuş ekibiyle bir araya gelen Büyükelçi Verşinin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Zorlu koşullarda 28 uçuş gerçekleştirildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen amfibik uçaklar, 1 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında 28 sortiye imza attı.
Yangın tehlikesinin artmasıyla sınırların zorlanırken, örneğin 29 Temmuz'da İzmir'deki ekipler 8 saat içinde gerçekleştirdikleri 3 sortide 230 ton su bıraktı.
Uçakların bakımı ve operasyonları için bölgede deneyimli Rus teknik ve uçuş kadrosu görev yapıyor.