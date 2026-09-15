Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-buyukelci-versinin-izmirdeki-ussu-ziyaret-etti-1108786724.html
Rus Büyükelçi Verşinin, İzmir'deki üssü ziyaret etti
Rus Büyükelçi Verşinin, İzmir'deki üssü ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde aktif rol alan Be-200ÇS uçaklarının bulunduğu üssü ziyaret eden Verşinin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T16:33+0300
2026-09-15T16:33+0300
yaşam
türkiye
sergey verşinin
vladimir putin
rusya
i̇zmir
be-200 itfaiye uçağı
rus be-200
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108786237_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bb6ee474f9312ba71018af29e0c3fa0.jpg
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarında görev alan Be-200ÇS amfibik uçaklarının bulunduğu İzmir'deki hava üssünü ziyaret etti. Üs yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Rus uçuş ekibiyle bir araya gelen Büyükelçi Verşinin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Zorlu koşullarda 28 uçuş gerçekleştirildiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen amfibik uçaklar, 1 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında 28 sortiye imza attı. Yangın tehlikesinin artmasıyla sınırların zorlanırken, örneğin 29 Temmuz'da İzmir'deki ekipler 8 saat içinde gerçekleştirdikleri 3 sortide 230 ton su bıraktı.Uçakların bakımı ve operasyonları için bölgede deneyimli Rus teknik ve uçuş kadrosu görev yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/lavrov-ukrayna-yakinda-kadinlari-da-seferber-edecek-1108779514.html
rusya
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108786237_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e9d9fcbb136a58d3a5df1888c10de438.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, sergey verşinin, vladimir putin, rusya, i̇zmir, be-200 itfaiye uçağı, rus be-200
türkiye, sergey verşinin, vladimir putin, rusya, i̇zmir, be-200 itfaiye uçağı, rus be-200

Rus Büyükelçi Verşinin, İzmir'deki üssü ziyaret etti

16:33 15.09.2026
verşinin izmir
verşinin izmir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
Abone ol
Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde aktif rol alan Be-200ÇS uçaklarının bulunduğu üssü ziyaret eden Verşinin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarında görev alan Be-200ÇS amfibik uçaklarının bulunduğu İzmir'deki hava üssünü ziyaret etti.

Üs yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Rus uçuş ekibiyle bir araya gelen Büyükelçi Verşinin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zorlu koşullarda 28 uçuş gerçekleştirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen amfibik uçaklar, 1 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında 28 sortiye imza attı.

Yangın tehlikesinin artmasıyla sınırların zorlanırken, örneğin 29 Temmuz'da İzmir'deki ekipler 8 saat içinde gerçekleştirdikleri 3 sortide 230 ton su bıraktı.

Uçakların bakımı ve operasyonları için bölgede deneyimli Rus teknik ve uçuş kadrosu görev yapıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Ukrayna yakında kadınları da seferber edecek
12:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала