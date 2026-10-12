https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cinli-uzman-abdnin-rus-dizel-hamlesi-dengeleri-degistiriyor-1109464458.html

Çinli uzman: ABD’nin Rus dizel hamlesi dengeleri değiştiriyor

Çinli uzman: ABD’nin Rus dizel hamlesi dengeleri değiştiriyor

Sputnik Türkiye

Çinli analist Sima Pingbang, adımın Şenzen’deki APEC Zirvesi öncesinde atılmış kritik bir "jest" olabileceğini belirterek: "Büyük güçler arasındaki bu 'büyük... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T10:39+0300

2026-10-12T10:39+0300

2026-10-12T10:41+0300

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ABD Başkanı Trump’ın Rusya’dan dizel ithalatına yeşil ışık yakması, küresel diplomasi ve enerji piyasalarında dev bir dalgalanmaya yol açtı.Küresel politikada kartlar yeniden dağıtılıyor. ABD’de yaklaşan seçimler ve yükselen enerji fiyatları kıskacındaki Washington yönetimi, Moskova ile sürpriz bir temas kurarak Rus dizele kapılarını açtı. ABD Başkanlığının bu adımı, uluslararası arenada bir "diplomatik eksen kayması" tartışmasını da beraberinde getirdi.Çinli siyasi gözlemci Sima Pingbang, Sputnik’e açıklamasında, Washington-Moskova arasındaki bu yumuşama sinyallerini ve Pekin’in sürece bakışını değerlendirdi.‘Sembolik bir hamle, asıl çözüm Hürmüz’de’Çinli uzman Pingbang’a göre, Rusya’dan ABD’ye sevk edilecek dizel miktarı ABD iç tüketiminin yalnızca iki günlük ihtiyacını karşılıyor. Bu nedenle hamlenin iç piyasadaki yüksek petrol fiyatlarını düşürme etkisinden ziyade siyasi sembolizmi ağır basıyor.Pingbang, Trump’ın ABD’deki enerji krizini kalıcı olarak çözebilmesi için radikal adımlar atması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:‘APEC Zirvesi öncesinde iyi bir jest’Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki krizden düşük maliyetli ve saygın bir çıkış yolu aradığını belirten Pingbang, yaklaşık 40 gün sonra Çin’in Şenzen kentinde düzenlenecek gayriresmî APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği) Zirvesi'ne işaret etti.Olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şenzen’deki zirveye katılması bekleniyor. Çinli uzman, Çin-ABD-Rusya arasında üçlü bir liderler zirvesinin gerçekleşebileceğini öngörerek şu ifadelere yer verdi:Ukrayna ve Avrupa ‘kurban’ mı oluyor?Trump-Putin görüşmesi ve ardından gelen yakınlaşma sinyallerinin küresel siyasi dengelerde şok etkisi yarattığını vurgulayan Sima Pingbang, madalyonun diğer yüzündeki tehlikeye de dikkat çekti:Analistler, Washington-Moskova hattındaki bu yeni enerji diplomasisinin önümüzdeki haftalarda küresel piyasaları ve jeopolitik dengeleri derinden etkilemeye devam edeceğini bildiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/suudi-arabistandan-petrol-arzi-mesaji-her-kosulda-surecek-1109461351.html

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uzman yorumu, çin, abd, donald trump, rusya, dizel, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), ukrayna, batı, avrupa