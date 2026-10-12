Çinli uzman: ABD’nin Rus dizel hamlesi dengeleri değiştiriyor
10:39 12.10.2026 (güncellendi: 10:41 12.10.2026)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийRusya-ABD bayrakları
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Çinli analist Sima Pingbang, adımın Şenzen’deki APEC Zirvesi öncesinde atılmış kritik bir "jest" olabileceğini belirterek: "Büyük güçler arasındaki bu 'büyük yeniden dengeleme', Ukrayna ve Batı Avrupa’yı adeta 'kurban' durumuna düşürebilir" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump’ın Rusya’dan dizel ithalatına yeşil ışık yakması, küresel diplomasi ve enerji piyasalarında dev bir dalgalanmaya yol açtı.
Küresel politikada kartlar yeniden dağıtılıyor. ABD’de yaklaşan seçimler ve yükselen enerji fiyatları kıskacındaki Washington yönetimi, Moskova ile sürpriz bir temas kurarak Rus dizele kapılarını açtı. ABD Başkanlığının bu adımı, uluslararası arenada bir "diplomatik eksen kayması" tartışmasını da beraberinde getirdi.
Çinli siyasi gözlemci Sima Pingbang, Sputnik’e açıklamasında, Washington-Moskova arasındaki bu yumuşama sinyallerini ve Pekin’in sürece bakışını değerlendirdi.
‘Sembolik bir hamle, asıl çözüm Hürmüz’de’
Çinli uzman Pingbang’a göre, Rusya’dan ABD’ye sevk edilecek dizel miktarı ABD iç tüketiminin yalnızca iki günlük ihtiyacını karşılıyor. Bu nedenle hamlenin iç piyasadaki yüksek petrol fiyatlarını düşürme etkisinden ziyade siyasi sembolizmi ağır basıyor.
Pingbang, Trump’ın ABD’deki enerji krizini kalıcı olarak çözebilmesi için radikal adımlar atması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Küresel petrol tüketiminin devleri ABD (günlük 20 milyon varilden fazla) ve Çin’dir (günlük 17 milyon varilden fazla). ABD'deki krizi kalıcı olarak hafifletmek için dünya genelindeki rafinerilerin tam kapasiteye dönmesi, Hürmüz Boğazı gibi kritik kriz noktalarında ticaret hattının serbestçe işlemesi ve ABD’nin kendi rafineri kapasitesini artırması şarttır.”
‘APEC Zirvesi öncesinde iyi bir jest’
Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki krizden düşük maliyetli ve saygın bir çıkış yolu aradığını belirten Pingbang, yaklaşık 40 gün sonra Çin’in Şenzen kentinde düzenlenecek gayriresmî APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği) Zirvesi'ne işaret etti.
Olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şenzen’deki zirveye katılması bekleniyor. Çinli uzman, Çin-ABD-Rusya arasında üçlü bir liderler zirvesinin gerçekleşebileceğini öngörerek şu ifadelere yer verdi:
“Eski Başkan Biden ideolojik hatlarda çatışmayı tercih ederken, Trump büyük güçlerin işbirliğini kendi sorunlarını çözmek için bir kaldıraç olarak kullanmaya daha yatkın. 2026 yılı, süper güçler arasında 'büyük bir yeniden dengeleme' kapısını aralıyor. Trump’ın Rus dizeline aniden yeşil ışık yakması, Şenzen Zirvesi öncesinde Moskova ve Pekin’e uzatılmış bir iyi jest olabilir.”
Ukrayna ve Avrupa ‘kurban’ mı oluyor?
Trump-Putin görüşmesi ve ardından gelen yakınlaşma sinyallerinin küresel siyasi dengelerde şok etkisi yarattığını vurgulayan Sima Pingbang, madalyonun diğer yüzündeki tehlikeye de dikkat çekti:
“ABD ve Rusya arasındaki bu sarsıcı yakınlaşma, Zelenskiy hükümeti ve Batı Avrupalı liderler için ağır bir darbe niteliğinde. Trump, Avrupa ve Ukrayna’nın çıkarlarını birincil öncelik olarak görmeyi çoktan bıraktı. Onları, süper güçler arasındaki bu devasa masada yalnızca ABD’nin birer 'pazarlık kozu' olarak kullanma eğiliminde.”
Analistler, Washington-Moskova hattındaki bu yeni enerji diplomasisinin önümüzdeki haftalarda küresel piyasaları ve jeopolitik dengeleri derinden etkilemeye devam edeceğini bildiriyor.