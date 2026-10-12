https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/rusya-savunma-bakanligi-ozel-akeri-harekat-bolgesinde-2-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1109470076.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Özel akeri harekat bölgesinde 2 yerleşim birimi daha ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Özel akeri harekat bölgesinde 2 yerleşim birimi daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, yürütülen askeri operasyonlar kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Lidino ve Zaporojye bölgesindeki Nikolskoye yerleşim... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T13:11+0300
2026-10-12T13:11+0300
2026-10-12T13:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin askeri faaliyetlerine ilişkin 12 Ekim 2026 tarihli günlük bültenini yayımladı.Açıklamada, ‘Merkez’ Askeri Grubu birliklerinin gerçekleştirdiği aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Lidino yerleşim yerinin kontrolünün sağlandığı belirtildi.Ayrıca ‘Doğu’ Askeri Grubu birliklerinin de savunma hatlarının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye bölgesindeki Nikolskoye yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdiği ifade edildi.Bültende, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son 24 saatte 1335’ten fazla asker ve 12 zırhlı savaş aracı kaybettiği iddia edildi.Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:Rus hava savunma sistemleri tarafından 5 adet güdümlü uçak bombası ile 646 uçak tipi İHA düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/rus-milletvekili-seremet-trumpin-cagrisi-zelenskiy-icin-siyah-nokta-niteliginde-1109469873.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Özel akeri harekat bölgesinde 2 yerleşim birimi daha ele geçirildi
13:11 12.10.2026 (güncellendi: 13:12 12.10.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, yürütülen askeri operasyonlar kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Lidino ve Zaporojye bölgesindeki Nikolskoye yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin askeri faaliyetlerine ilişkin 12 Ekim 2026 tarihli günlük bültenini yayımladı.
Açıklamada, ‘Merkez’ Askeri Grubu birliklerinin gerçekleştirdiği aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Lidino yerleşim yerinin kontrolünün sağlandığı belirtildi.
Ayrıca ‘Doğu’ Askeri Grubu birliklerinin de savunma hatlarının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye bölgesindeki Nikolskoye yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdiği ifade edildi.
Bültende, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son 24 saatte 1335’ten fazla asker ve 12 zırhlı savaş aracı kaybettiği iddia edildi.
Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:
Ukrayna ordusunun kullanımındaki ulaştırma altyapı tesisleri, İHA üretim atölyeleri ve fırlatma sahaları hedef alındı.
149 farklı bölgede Ukraynalı silahlı oluşumlar ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları vuruldu.
Rus hava savunma sistemleri tarafından 5 adet güdümlü uçak bombası ile 646 uçak tipi İHA düşürüldü.