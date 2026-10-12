https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/rusya-savunma-bakanligi-ozel-akeri-harekat-bolgesinde-2-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1109470076.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Özel akeri harekat bölgesinde 2 yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Özel akeri harekat bölgesinde 2 yerleşim birimi daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, yürütülen askeri operasyonlar kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Lidino ve Zaporojye bölgesindeki Nikolskoye yerleşim... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T13:11+0300

2026-10-12T13:11+0300

2026-10-12T13:12+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

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donetsk halk cumhuriyeti

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin askeri faaliyetlerine ilişkin 12 Ekim 2026 tarihli günlük bültenini yayımladı.Açıklamada, ‘Merkez’ Askeri Grubu birliklerinin gerçekleştirdiği aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Lidino yerleşim yerinin kontrolünün sağlandığı belirtildi.Ayrıca ‘Doğu’ Askeri Grubu birliklerinin de savunma hatlarının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye bölgesindeki Nikolskoye yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdiği ifade edildi.Bültende, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son 24 saatte 1335’ten fazla asker ve 12 zırhlı savaş aracı kaybettiği iddia edildi.Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:Rus hava savunma sistemleri tarafından 5 adet güdümlü uçak bombası ile 646 uçak tipi İHA düşürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/rus-milletvekili-seremet-trumpin-cagrisi-zelenskiy-icin-siyah-nokta-niteliginde-1109469873.html

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)