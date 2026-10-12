https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/rus-milletvekili-seremet-trumpin-cagrisi-zelenskiy-icin-siyah-nokta-niteliginde-1109469873.html
Rus Milletvekili Şeremet: "Trump'ın çağrısı Zelenskiy için siyah nokta niteliğinde"
Rus Milletvekili Şeremet: "Trump'ın çağrısı Zelenskiy için siyah nokta niteliğinde"
Sputnik Türkiye
Rus politikacı Şeremet, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’da başkan değişimi çağrısının Kiev rejimi lideri Zelenskiy için bir ‘siyah leke’ anlamına geldiğini... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T12:47+0300
2026-10-12T12:47+0300
2026-10-12T12:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
mihail şeremet
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
ukrayna
abd
donald trump
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085468878_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5cb36f9cbd4c15e9ec1eb483af9295b4.jpg
Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da yeni bir liderin göreve gelmesi gerektiğine ilişkin ifadelerini değerlendirdi.Trump, geçtiğimiz Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’daki çatışmayı defalarca çözme fırsatına sahip olduğunu ancak bunu değerlendirmediğini belirterek, "Bu nedenle Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.Trump'ın sözlerini değerlendiren Şeremet, şu ifadeleri kullandı:Zelenskiy'nin şu anda Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesinin önündeki en büyük engel olduğunu savunan Rus milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'da Zelenskiy'nin görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde dolmuş, ancak ülkede uygulanan sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı seçimleri iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/abdli-gazeteciden-starlink-icin-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1109465648.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085468878_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_45c94aeb7344d855b6f92c419ce8cd44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, mihail şeremet, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, abd, donald trump, vladimir zelenskiy
rusya, mihail şeremet, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, abd, donald trump, vladimir zelenskiy
Rus Milletvekili Şeremet: "Trump'ın çağrısı Zelenskiy için siyah nokta niteliğinde"
12:47 12.10.2026 (güncellendi: 12:48 12.10.2026)
Rus politikacı Şeremet, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’da başkan değişimi çağrısının Kiev rejimi lideri Zelenskiy için bir ‘siyah leke’ anlamına geldiğini söyledi.
Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da yeni bir liderin göreve gelmesi gerektiğine ilişkin ifadelerini değerlendirdi.
Trump, geçtiğimiz Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’daki çatışmayı defalarca çözme fırsatına sahip olduğunu ancak bunu değerlendirmediğini belirterek, "Bu nedenle Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın sözlerini değerlendiren Şeremet, şu ifadeleri kullandı:
“Zelenskiy bir anlamda siyah nokta aldı. Kanlı yönetimi boyunca ülkeyi adeta bir Ukrayna dramatik tiyatro absürdüne dönüştürdü.”
Zelenskiy'nin şu anda Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesinin önündeki en büyük engel olduğunu savunan Rus milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çöküşe sürüklenen Ukrayna'da, silah ve baskı yoluyla iktidarı elinde tutan yasa dışı Kiev yönetimi varlığını sürdürdüğü sürece ülkeye barış geri dönmeyecektir. Onlarla kamuoyu önünde paraf edilen veya resmi olarak imzalanan her türlü barış anlaşması zaman kaybından ibaret."
Ukrayna'da Zelenskiy'nin görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde dolmuş, ancak ülkede uygulanan sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı seçimleri iptal edilmişti.