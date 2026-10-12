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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/rus-milletvekili-seremet-trumpin-cagrisi-zelenskiy-icin-siyah-nokta-niteliginde-1109469873.html
Rus Milletvekili Şeremet: "Trump'ın çağrısı Zelenskiy için siyah nokta niteliğinde"
Rus Milletvekili Şeremet: "Trump'ın çağrısı Zelenskiy için siyah nokta niteliğinde"
Sputnik Türkiye
Rus politikacı Şeremet, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’da başkan değişimi çağrısının Kiev rejimi lideri Zelenskiy için bir ‘siyah leke’ anlamına geldiğini... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T12:47+0300
2026-10-12T12:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
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mihail şeremet
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
ukrayna
abd
donald trump
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Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da yeni bir liderin göreve gelmesi gerektiğine ilişkin ifadelerini değerlendirdi.Trump, geçtiğimiz Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’daki çatışmayı defalarca çözme fırsatına sahip olduğunu ancak bunu değerlendirmediğini belirterek, "Bu nedenle Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.Trump'ın sözlerini değerlendiren Şeremet, şu ifadeleri kullandı:Zelenskiy'nin şu anda Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesinin önündeki en büyük engel olduğunu savunan Rus milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'da Zelenskiy'nin görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde dolmuş, ancak ülkede uygulanan sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı seçimleri iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/abdli-gazeteciden-starlink-icin-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1109465648.html
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rusya, mihail şeremet, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, abd, donald trump, vladimir zelenskiy
rusya, mihail şeremet, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, abd, donald trump, vladimir zelenskiy

Rus Milletvekili Şeremet: "Trump'ın çağrısı Zelenskiy için siyah nokta niteliğinde"

12:47 12.10.2026 (güncellendi: 12:48 12.10.2026)
© Sputnik / Vitaliy BelousovRusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Rus politikacı Şeremet, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’da başkan değişimi çağrısının Kiev rejimi lideri Zelenskiy için bir ‘siyah leke’ anlamına geldiğini söyledi.
Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da yeni bir liderin göreve gelmesi gerektiğine ilişkin ifadelerini değerlendirdi.
Trump, geçtiğimiz Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’daki çatışmayı defalarca çözme fırsatına sahip olduğunu ancak bunu değerlendirmediğini belirterek, "Bu nedenle Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın sözlerini değerlendiren Şeremet, şu ifadeleri kullandı:
“Zelenskiy bir anlamda siyah nokta aldı. Kanlı yönetimi boyunca ülkeyi adeta bir Ukrayna dramatik tiyatro absürdüne dönüştürdü.”
Zelenskiy'nin şu anda Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesinin önündeki en büyük engel olduğunu savunan Rus milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çöküşe sürüklenen Ukrayna'da, silah ve baskı yoluyla iktidarı elinde tutan yasa dışı Kiev yönetimi varlığını sürdürdüğü sürece ülkeye barış geri dönmeyecektir. Onlarla kamuoyu önünde paraf edilen veya resmi olarak imzalanan her türlü barış anlaşması zaman kaybından ibaret."
Ukrayna'da Zelenskiy'nin görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde dolmuş, ancak ülkede uygulanan sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı seçimleri iptal edilmişti.
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