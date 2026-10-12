https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/rus-milletvekili-seremet-trumpin-cagrisi-zelenskiy-icin-siyah-nokta-niteliginde-1109469873.html

Rus Milletvekili Şeremet: "Trump'ın çağrısı Zelenskiy için siyah nokta niteliğinde"

Rus Milletvekili Şeremet: "Trump'ın çağrısı Zelenskiy için siyah nokta niteliğinde"

Sputnik Türkiye

Rus politikacı Şeremet, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’da başkan değişimi çağrısının Kiev rejimi lideri Zelenskiy için bir ‘siyah leke’ anlamına geldiğini... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T12:47+0300

2026-10-12T12:47+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

mihail şeremet

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

ukrayna

abd

donald trump

vladimir zelenskiy

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Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da yeni bir liderin göreve gelmesi gerektiğine ilişkin ifadelerini değerlendirdi.Trump, geçtiğimiz Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’daki çatışmayı defalarca çözme fırsatına sahip olduğunu ancak bunu değerlendirmediğini belirterek, "Bu nedenle Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.Trump'ın sözlerini değerlendiren Şeremet, şu ifadeleri kullandı:Zelenskiy'nin şu anda Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesinin önündeki en büyük engel olduğunu savunan Rus milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'da Zelenskiy'nin görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde dolmuş, ancak ülkede uygulanan sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı seçimleri iptal edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/abdli-gazeteciden-starlink-icin-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1109465648.html

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rusya, mihail şeremet, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, abd, donald trump, vladimir zelenskiy