https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/abdli-gazeteciden-starlink-icin-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1109465648.html
ABD'li gazeteciden Starlink için uluslararası soruşturma çağrısı
ABD'li gazeteciden Starlink için uluslararası soruşturma çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD'li gazeteci Bils, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Starbelesk kentinde bir koleje düzenlenen saldırıda SpaceX'e ait Starlink uydu sisteminin rolünün... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T11:09+0300
2026-10-12T11:09+0300
2026-10-12T11:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
rusya
lugansk halk cumhuriyeti
starlink
elon musk
spacex
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya soruşturma komitesi
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ABD'li gazeteci Sarah Bils, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Mayıs ayında Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Starbelesk kentindeki bir koleje yönelik gerçekleştirilen saldırıda Starlink uydu sisteminin muhtemel rolünün tespiti için kapsamlı bir uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.Saldırının detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bils, şu ifadeleri kullandı:Tüm bu hususlara rağmen ciddi bir uluslararası soruşturma açılmamasını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Bils, olayın yeterince gündeme gelmemesinin arkasında, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birinin sahibi olan Elon Musk'ın nüfuzunun olabileceğini söyledi.Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), 22 Mayıs 2026’da Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, Starobelsk'i hedef alan İHA’lara Starlink antenlerinin monte edildiğini ve İHA'ların yönlendirilmesinde uydu iletişiminden yararlanıldığını duyurmuştu. Olay yerinde incelemelerde bulunan müfettişler, söz konusu antenlere ait parçaları delil olarak kayıtlara geçirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cinli-uzman-abdnin-rus-dizel-hamlesi-dengeleri-degistiriyor-1109464458.html
ukrayna
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abd, ukrayna, rusya, lugansk halk cumhuriyeti, starlink, elon musk, spacex, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya soruşturma komitesi
abd, ukrayna, rusya, lugansk halk cumhuriyeti, starlink, elon musk, spacex, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya soruşturma komitesi
ABD'li gazeteciden Starlink için uluslararası soruşturma çağrısı
11:09 12.10.2026 (güncellendi: 11:10 12.10.2026)
ABD'li gazeteci Bils, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki Starbelesk kentinde bir koleje düzenlenen saldırıda SpaceX'e ait Starlink uydu sisteminin rolünün uluslararası boyutta araştırılması gerektiğini belirtti.
ABD'li gazeteci Sarah Bils, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Mayıs ayında Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Starbelesk kentindeki bir koleje yönelik gerçekleştirilen saldırıda Starlink uydu sisteminin muhtemel rolünün tespiti için kapsamlı bir uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Saldırının detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bils, şu ifadeleri kullandı:
"Starlink tam olarak nasıl bir rol oynadı? Bu sistemi kim yönetiyordu? SpaceX, kendi teknolojilerinin bu tür saldırılarda kullanıldığına dair ne biliyor? Bunların hepsi son derece haklı ve yanıtlanması gereken sorular. Burada hayatını kaybeden çocuklardan bahsediyoruz. Neden kimse bu soruların cevabını talep etmiyor?"
Tüm bu hususlara rağmen ciddi bir uluslararası soruşturma açılmamasını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Bils, olayın yeterince gündeme gelmemesinin arkasında, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birinin sahibi olan Elon Musk'ın nüfuzunun olabileceğini söyledi.
Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), 22 Mayıs 2026’da Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Starobelsk'i hedef alan İHA’lara Starlink antenlerinin monte edildiğini ve İHA'ların yönlendirilmesinde uydu iletişiminden yararlanıldığını duyurmuştu. Olay yerinde incelemelerde bulunan müfettişler, söz konusu antenlere ait parçaları delil olarak kayıtlara geçirmişti.