ABD'li gazeteciden Starlink için uluslararası soruşturma çağrısı

"Starlink tam olarak nasıl bir rol oynadı? Bu sistemi kim yönetiyordu? SpaceX, kendi teknolojilerinin bu tür saldırılarda kullanıldığına dair ne biliyor? Bunların hepsi son derece haklı ve yanıtlanması gereken sorular. Burada hayatını kaybeden çocuklardan bahsediyoruz. Neden kimse bu soruların cevabını talep etmiyor?"