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Rus Dış İstihbaratı: Brüksel, Rosatom'a karşı karalama kampanyası başlattı
Rus Dış İstihbaratı: Brüksel, Rosatom'a karşı karalama kampanyası başlattı
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Rus Dış İstihbarat Servisi, Avrupa Birliği yönetiminin Macaristan'daki Paks-2 Nükleer Güç Santrali projesi ve Rosatom aleyhine kapsamlı bir karalama kampanyası... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Brüksel'in küresel nükleer enerji pazarındaki rekabet dengelerini hedef alan yeni girişimlerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi yönetiminin Macaristan'da Rus devlet şirketi Rosatom tarafından yürütülen Paks-2 NGS projesini hedef alan kirli bilgi kampanyasının ana siparişçisi olduğu belirtildi.'Von der Leyen talimatı bizzat verdi'SVR açıklamasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Macar hükümetini nükleer enerji alanında Rusya ile olan işbirliğini sonlandırmaya zorlamak adına bizzat talimat verdiğine dikkat çekildi.Söz konusu karalama faaliyetlerinde Brüksel'in güdümünde hareket eden Politico Europe gazetesinin kampanyanın ana sözcüsü rolünü üstlendiği ifade edildi.'Avrupalı üreticiler rekabet edecek güçte değil'Avrupalı üreticilerin nükleer enerji sektöründe Rosatom ile dürüst ve adil bir rekabet yürütecek kapasitede olmadığını vurgulayan SVR, Paks-2 projesinin alternatif bir şirketle hayata geçirilmesi halinde sürecin hem çok daha verimsiz hem de güvenlik açısından zafiyet yaratacak nitelikte olacağını belirtti. Açıklamada ayrıca Brüksel'in Macar halkının görüş ve çıkarlarını hiçe sayarak Budapeşte yönetimini Rusya ile işbirliğini kesmek ya da baskılara boyun eğmek arasında bir seçime zorladığı altı çizildi.
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avrupa, brüksel, rusya, budapeşte, rosatom, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), paks nükleer güç santrali, pakş-2 nükleer santrali
avrupa, brüksel, rusya, budapeşte, rosatom, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), paks nükleer güç santrali, pakş-2 nükleer santrali

Rus Dış İstihbaratı: Brüksel, Rosatom'a karşı karalama kampanyası başlattı

16:11 12.10.2026
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
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Rus Dış İstihbarat Servisi, Avrupa Birliği yönetiminin Macaristan'daki Paks-2 Nükleer Güç Santrali projesi ve Rosatom aleyhine kapsamlı bir karalama kampanyası yürüttüğünü açıkladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Brüksel'in küresel nükleer enerji pazarındaki rekabet dengelerini hedef alan yeni girişimlerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi yönetiminin Macaristan'da Rus devlet şirketi Rosatom tarafından yürütülen Paks-2 NGS projesini hedef alan kirli bilgi kampanyasının ana siparişçisi olduğu belirtildi.

'Von der Leyen talimatı bizzat verdi'

SVR açıklamasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Macar hükümetini nükleer enerji alanında Rusya ile olan işbirliğini sonlandırmaya zorlamak adına bizzat talimat verdiğine dikkat çekildi.

Söz konusu karalama faaliyetlerinde Brüksel'in güdümünde hareket eden Politico Europe gazetesinin kampanyanın ana sözcüsü rolünü üstlendiği ifade edildi.

'Avrupalı üreticiler rekabet edecek güçte değil'

Avrupalı üreticilerin nükleer enerji sektöründe Rosatom ile dürüst ve adil bir rekabet yürütecek kapasitede olmadığını vurgulayan SVR, Paks-2 projesinin alternatif bir şirketle hayata geçirilmesi halinde sürecin hem çok daha verimsiz hem de güvenlik açısından zafiyet yaratacak nitelikte olacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca Brüksel'in Macar halkının görüş ve çıkarlarını hiçe sayarak Budapeşte yönetimini Rusya ile işbirliğini kesmek ya da baskılara boyun eğmek arasında bir seçime zorladığı altı çizildi.
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