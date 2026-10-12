https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/rus-dis-istihbarati-bruksel-rosatoma-karsi-karalama-kampanyasi-baslatti-1109476847.html

Rus Dış İstihbaratı: Brüksel, Rosatom'a karşı karalama kampanyası başlattı

Rus Dış İstihbaratı: Brüksel, Rosatom'a karşı karalama kampanyası başlattı

Sputnik Türkiye

Rus Dış İstihbarat Servisi, Avrupa Birliği yönetiminin Macaristan'daki Paks-2 Nükleer Güç Santrali projesi ve Rosatom aleyhine kapsamlı bir karalama kampanyası... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T16:11+0300

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2026-10-12T16:11+0300

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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

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pakş-2 nükleer santrali

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Brüksel'in küresel nükleer enerji pazarındaki rekabet dengelerini hedef alan yeni girişimlerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi yönetiminin Macaristan'da Rus devlet şirketi Rosatom tarafından yürütülen Paks-2 NGS projesini hedef alan kirli bilgi kampanyasının ana siparişçisi olduğu belirtildi.'Von der Leyen talimatı bizzat verdi'SVR açıklamasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Macar hükümetini nükleer enerji alanında Rusya ile olan işbirliğini sonlandırmaya zorlamak adına bizzat talimat verdiğine dikkat çekildi.Söz konusu karalama faaliyetlerinde Brüksel'in güdümünde hareket eden Politico Europe gazetesinin kampanyanın ana sözcüsü rolünü üstlendiği ifade edildi.'Avrupalı üreticiler rekabet edecek güçte değil'Avrupalı üreticilerin nükleer enerji sektöründe Rosatom ile dürüst ve adil bir rekabet yürütecek kapasitede olmadığını vurgulayan SVR, Paks-2 projesinin alternatif bir şirketle hayata geçirilmesi halinde sürecin hem çok daha verimsiz hem de güvenlik açısından zafiyet yaratacak nitelikte olacağını belirtti. Açıklamada ayrıca Brüksel'in Macar halkının görüş ve çıkarlarını hiçe sayarak Budapeşte yönetimini Rusya ile işbirliğini kesmek ya da baskılara boyun eğmek arasında bir seçime zorladığı altı çizildi.

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avrupa, brüksel, rusya, budapeşte, rosatom, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), paks nükleer güç santrali, pakş-2 nükleer santrali