Lavrov’dan Lübnan’a destek mesajı: Egemenlik ve toprak bütünlüğünün yanındayız
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
© Sputnik / Kristina Solovyova/
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın geleneksel olarak dostane ilişkilere sahip olduğu Lübnan’ı her zaman desteklemeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya ile Lübnan arasındaki diplomatik temaslar sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnanlı mevkidaşı Yusuf Recci ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki köklü bağlara ve bölgedeki son duruma değindi.
Görüşme sırasında ikili ilişkilerin tarihsel boyutuna dikkat çeken Lavrov, "İkili ilişkilerimiz geleneksel olarak dostane bir nitelik taşımaktadır. Çatışmalar nedeniyle neredeyse bir milyon Lübnan vatandaşının ciddi şekilde zarar gördüğü ve haklarının ihlal edildiği mevcut durum da dahil olmak üzere, Lübnanlı dostlarımızı desteklemeye her zaman hazır olduk" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın Beyrut'a yönelik yardım faaliyetlerinin süreceğini belirten Lavrov, Nisan ayında ihtiyaç sahipleri için bölgeye insani yardım gönderdiklerini ve bu desteği insani malzeme tedarikiyle sürdüreceklerini kaydetti.
Dışişleri Bakanı ayrıca, "Rusya'nın Lübnan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yana olan ilkeli duruşunu açık ve net bir şekilde teyit etmek istiyorum" diyerek Moskova'nın resmi tutumunun altını çizdi.
Görüşme sırasında ikili ilişkilerin tarihsel boyutuna dikkat çeken Lavrov, "İkili ilişkilerimiz geleneksel olarak dostane bir nitelik taşımaktadır. Çatışmalar nedeniyle neredeyse bir milyon Lübnan vatandaşının ciddi şekilde zarar gördüğü ve haklarının ihlal edildiği mevcut durum da dahil olmak üzere, Lübnanlı dostlarımızı desteklemeye her zaman hazır olduk" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın Beyrut'a yönelik yardım faaliyetlerinin süreceğini belirten Lavrov, Nisan ayında ihtiyaç sahipleri için bölgeye insani yardım gönderdiklerini ve bu desteği insani malzeme tedarikiyle sürdüreceklerini kaydetti.
Dışişleri Bakanı ayrıca, "Rusya'nın Lübnan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yana olan ilkeli duruşunu açık ve net bir şekilde teyit etmek istiyorum" diyerek Moskova'nın resmi tutumunun altını çizdi.