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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza: 'Dershane param gidecek'
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza: 'Dershane param gidecek'
Sputnik Türkiye
Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza verildi. Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü "Tüm çalıştığım gidecek... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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kayseri
ehliyet
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Y.K. (17) kaçmaya başladı.Sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.Ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen sürücü, ceza tutanağını imzalarken "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek" diyerek ağladı.
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kayseri, ehliyet, ceza
kayseri, ehliyet, ceza

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza: 'Dershane param gidecek'

02:52 12.10.2026 (güncellendi: 02:54 12.10.2026)
© AAPolisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza uygulandı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza uygulandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© AA
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Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza verildi. Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek" diyerek ağladı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Y.K. (17) kaçmaya başladı.
Sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.
Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen sürücü, ceza tutanağını imzalarken "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek" diyerek ağladı.
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