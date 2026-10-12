https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/polisten-kacan-ehliyetsiz-surucuye-335-bin-lira-ceza-dershane-param-gidecek-1109459018.html
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza: 'Dershane param gidecek'
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza: 'Dershane param gidecek'
Sputnik Türkiye
Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza verildi. Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü "Tüm çalıştığım gidecek... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Y.K. (17) kaçmaya başladı.Sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.Ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen sürücü, ceza tutanağını imzalarken "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek" diyerek ağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/tokatta-itfaiye-bir-evden-16-adet-yarasa-cikardi-1109458060.html
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kayseri, ehliyet, ceza
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza: 'Dershane param gidecek'
02:52 12.10.2026 (güncellendi: 02:54 12.10.2026)
Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza verildi. Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek" diyerek ağladı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Y.K. (17) kaçmaya başladı.
Sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.
Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen sürücü, ceza tutanağını imzalarken "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek" diyerek ağladı.