https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/polisten-kacan-ehliyetsiz-surucuye-335-bin-lira-ceza-dershane-param-gidecek-1109459018.html

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza: 'Dershane param gidecek'

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza: 'Dershane param gidecek'

Sputnik Türkiye

Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza verildi. Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü "Tüm çalıştığım gidecek... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T02:52+0300

2026-10-12T02:52+0300

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türki̇ye

kayseri

ehliyet

ceza

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Y.K. (17) kaçmaya başladı.Sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.Ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen sürücü, ceza tutanağını imzalarken "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek" diyerek ağladı.

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