https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/polis-kiligina-girip-yolunu-kestiler-kelepceleyerek-198-bin-dolarlik-varligini-gasbettiler-1109474719.html

Polis kılığına girip yolunu kestiler: Kelepçeleyerek 198 bin dolarlık varlığını gasbettiler

Polis kılığına girip yolunu kestiler: Kelepçeleyerek 198 bin dolarlık varlığını gasbettiler

Sputnik Türkiye

Sarıyer'de kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, yabancı uyruklu A.D'yi kelepçeleyerek Başakşehir'e kaçırdı. Mağdurun 198 bin dolar değerindeki kripto... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T15:27+0300

2026-10-12T15:27+0300

2026-10-12T15:27+0300

türki̇ye

gasp

operasyon

i̇stanbul başakşehir

asayiş

başakşehir

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Olay, 5 Ekim saat 00.50 sıralarında Sarıyer'de meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, aracıyla seyir halinde olan yabancı uyruklu A.D.'nin önü, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından kesildi.Şüpheliler, A.D.'nin ellerini kelepçeleyerek mağduru İstanbul'un Başakşehir ilçesine kaçırdı.Olayın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve mağdurun bulunması için çalışma başlattı.198 bin dolarlık gasp: Kripto varlık, lüks saat ve nakit paraPolisin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin A.D.'yi silahla tehdit ederek 198 bin dolar değerindeki varlığını gasbettiği tespit edildi.Gasbedildiği belirlenen varlıkların 38 bin dolar değerinde kripto varlık, 150 bin dolar değerinde lüks kol saati ve 10 bin dolar nakit paradan oluştuğu bildirildi.Şüphelilerin, 10 bin dolarlık nakit parayı A.D.'ye arkadaşlarından temin ettirdikleri belirlendi.Böylece gasbedilen varlıkların toplam değerinin 198 bin dolara ulaştığı kaydedildi.Başakşehir'de operasyon: Kaçırılan kişi kurtarıldıAsayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Başakşehir'de alıkonulan A.D. polis ekiplerince kurtarılırken, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.Sahte kimlik, polis yeleği ve telsizler ele geçirildiPolis ekiplerinin baskın düzenlediği adreste yapılan aramalarda, şüphelilerin kullandığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 airsoft tüfek, çok sayıda mühimmat, 3 sahte kimlik, 1 polis yeleği ve 5 telsiz bulundu.

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