https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/mersinde-saganak-ataturk-evi-ve-etnografya-muzesini-su-basti-1109470444.html

Mersin'de sağanak: Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı

Mersin'de sağanak: Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su basarken cadde ve... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T13:26+0300

2026-10-12T13:26+0300

2026-10-12T13:26+0300

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Silifke'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.Özellikle zemin katta bulunan ev ve iş yerleri su baskınlarından etkilendi. Yağmur sularının biriktiği bölgelerde günlük yaşamda aksamalar yaşandı.Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi su altında kaldıSağanak yağışın etkili olduğu noktalardan biri de Saray Mahallesi oldu.Mahallede bulunan Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı. Müze ve çevresinde biriken yağmur sularının tahliyesi için ekipler harekete geçti.Müzedeki eserlerin zarar görüp görmediğine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.Yollarda su birikti, sürücüler mahsur kaldıSilifke'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımı da olumsuz etkiledi.Su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri mahsur kaldı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde araçların geçişinde aksamalar yaşandı.MESKİ ekipleri su tahliye çalışmalarına başladıSu baskınlarının ardından MESKİ ekipleri, özellikle Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi ile çevresinde biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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