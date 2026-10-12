https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/mersinde-saganak-ataturk-evi-ve-etnografya-muzesini-su-basti-1109470444.html
Mersin'de sağanak: Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı
Mersin'de sağanak: Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı
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Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su basarken cadde ve... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T13:26+0300
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Silifke'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.Özellikle zemin katta bulunan ev ve iş yerleri su baskınlarından etkilendi. Yağmur sularının biriktiği bölgelerde günlük yaşamda aksamalar yaşandı.Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi su altında kaldıSağanak yağışın etkili olduğu noktalardan biri de Saray Mahallesi oldu.Mahallede bulunan Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı. Müze ve çevresinde biriken yağmur sularının tahliyesi için ekipler harekete geçti.Müzedeki eserlerin zarar görüp görmediğine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.Yollarda su birikti, sürücüler mahsur kaldıSilifke'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımı da olumsuz etkiledi.Su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri mahsur kaldı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde araçların geçişinde aksamalar yaşandı.MESKİ ekipleri su tahliye çalışmalarına başladıSu baskınlarının ardından MESKİ ekipleri, özellikle Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi ile çevresinde biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/istanbul-icin-saat-verildi-akomdan-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-1109464837.html
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mersin, sağanak
Mersin'de sağanak: Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı
Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su basarken cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler yollarda mahsur kaldı. Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi de su baskınından etkilendi.
Silifke'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.
Özellikle zemin katta bulunan ev ve iş yerleri su baskınlarından etkilendi. Yağmur sularının biriktiği bölgelerde günlük yaşamda aksamalar yaşandı.
Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi su altında kaldı
Sağanak yağışın etkili olduğu noktalardan biri de Saray Mahallesi oldu.
Mahallede bulunan Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı. Müze ve çevresinde biriken yağmur sularının tahliyesi için ekipler harekete geçti.
Müzedeki eserlerin zarar görüp görmediğine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Yollarda su birikti, sürücüler mahsur kaldı
Silifke'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri mahsur kaldı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde araçların geçişinde aksamalar yaşandı.
MESKİ ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı
Su baskınlarının ardından MESKİ ekipleri, özellikle Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi ile çevresinde biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.