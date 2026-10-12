Patruşev: Londra ve Brüksel, Baltık Denizi’ni kapatma planı yapıyor
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Patruşev, Londra ve Brüksel’in Baltık Denizi ile buraya çıkan boğazları ablukaya alma planları üzerinde çalıştığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Nikolay Patruşev, Batılı ülkelerin küresel deniz ticaret hatlarındaki müdahalelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Çin’de temaslarını sürdüren Patruşev, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile gerçekleştirdiği görüşmede Batılı devletlerin Rus gemilerini engellemeye çalıştığına dikkat çekti.
Patruşev, "Batılı ülkeler gemilerimizi engellemeye ve el koymaya yönelik adımlar atmaya çalışıyor. Londra ve Brüksel, Baltık Denizi’ni ve bu denize açılan boğazları ablukaya alma planları üzerinde detaylıca çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Rus yetkili, söz konusu abluka ve müdahale girişimlerinin uluslararası deniz taşımacılığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.
Patruşev’in açıklamaları, Batı ile Moskova arasında küresel seyrüsefer güvenliği ve deniz ticaret hatları üzerindeki nüfuz mücadelesinin tırmandığı bir dönemde geldi.
Çin’de temaslarını sürdüren Patruşev, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile gerçekleştirdiği görüşmede Batılı devletlerin Rus gemilerini engellemeye çalıştığına dikkat çekti.
Patruşev, "Batılı ülkeler gemilerimizi engellemeye ve el koymaya yönelik adımlar atmaya çalışıyor. Londra ve Brüksel, Baltık Denizi’ni ve bu denize açılan boğazları ablukaya alma planları üzerinde detaylıca çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Rus yetkili, söz konusu abluka ve müdahale girişimlerinin uluslararası deniz taşımacılığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.
Patruşev’in açıklamaları, Batı ile Moskova arasında küresel seyrüsefer güvenliği ve deniz ticaret hatları üzerindeki nüfuz mücadelesinin tırmandığı bir dönemde geldi.