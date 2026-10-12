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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/patrusev-londra-ve-bruksel-baltik-denizini-kapatma-plani-yapiyor-1109478995.html
Patruşev: Londra ve Brüksel, Baltık Denizi’ni kapatma planı yapıyor
Patruşev: Londra ve Brüksel, Baltık Denizi’ni kapatma planı yapıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Patruşev, Londra ve Brüksel’in Baltık Denizi ile buraya çıkan boğazları ablukaya alma planları üzerinde çalıştığını söyledi. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T17:26+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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baltık denizi
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Nikolay Patruşev, Batılı ülkelerin küresel deniz ticaret hatlarındaki müdahalelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.Çin’de temaslarını sürdüren Patruşev, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile gerçekleştirdiği görüşmede Batılı devletlerin Rus gemilerini engellemeye çalıştığına dikkat çekti.Patruşev, "Batılı ülkeler gemilerimizi engellemeye ve el koymaya yönelik adımlar atmaya çalışıyor. Londra ve Brüksel, Baltık Denizi’ni ve bu denize açılan boğazları ablukaya alma planları üzerinde detaylıca çalışıyor" ifadelerini kullandı.Rus yetkili, söz konusu abluka ve müdahale girişimlerinin uluslararası deniz taşımacılığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.Patruşev’in açıklamaları, Batı ile Moskova arasında küresel seyrüsefer güvenliği ve deniz ticaret hatları üzerindeki nüfuz mücadelesinin tırmandığı bir dönemde geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/rus-dis-istihbarati-bruksel-rosatoma-karsi-karalama-kampanyasi-baslatti-1109476847.html
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londra, brüksel, baltık denizi, rusya, nikolay patruşev
londra, brüksel, baltık denizi, rusya, nikolay patruşev

Patruşev: Londra ve Brüksel, Baltık Denizi’ni kapatma planı yapıyor

17:26 12.10.2026
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Patruşev, Londra ve Brüksel’in Baltık Denizi ile buraya çıkan boğazları ablukaya alma planları üzerinde çalıştığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Nikolay Patruşev, Batılı ülkelerin küresel deniz ticaret hatlarındaki müdahalelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Çin’de temaslarını sürdüren Patruşev, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile gerçekleştirdiği görüşmede Batılı devletlerin Rus gemilerini engellemeye çalıştığına dikkat çekti.

Patruşev, "Batılı ülkeler gemilerimizi engellemeye ve el koymaya yönelik adımlar atmaya çalışıyor. Londra ve Brüksel, Baltık Denizi’ni ve bu denize açılan boğazları ablukaya alma planları üzerinde detaylıca çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Rus yetkili, söz konusu abluka ve müdahale girişimlerinin uluslararası deniz taşımacılığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Patruşev’in açıklamaları, Batı ile Moskova arasında küresel seyrüsefer güvenliği ve deniz ticaret hatları üzerindeki nüfuz mücadelesinin tırmandığı bir dönemde geldi.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
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