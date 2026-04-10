https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/mersin-yenisehir-ve-bolu-belediyesine-operasyon-1104912075.html

Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı da gözaltında, belediyede arama yapıldı

Sputnik Türkiye

CHP'li Mersin Yenişehir ve Bolu Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Bolu Başkan Yardımcısının da bulunduğu operasyonlarda çok sayıda gözaltı var. 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T09:29+0300

türki̇ye

bolu

mersin

yenişehir

operasyon

bolu belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104787796_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_df73056a680ff3660eccb1966608ec07.jpg

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ile Belediye Meclis Üyesi A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.Bolu'da ne olmuştu?Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.Mersin'de operasyonMersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat" ve "rüşvet" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binasına gitti.Polis ekiplerinin belediye binasındaki aramaları sürüyor.Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

