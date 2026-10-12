https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/istanbul-icin-saat-verildi-akomdan-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-1109464837.html
İstanbul için saat verildi: AKOM'dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul için saat verildi: AKOM'dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulunurken AKOM... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T10:47+0300
2026-10-12T10:47+0300
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türki̇ye
hava durumu
akom
meteoroloji
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Türkiye genelinde yeni bir yağışlı hava sistemi etkili olmaya hazırlanıyor. Meteoroloji, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul için kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı.AKOM'un tahminlerine göre, hafta sonu 28 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar, salı gününden itibaren 8 ila 10 derece birden düşecek. İstanbul'da kuzeyli rüzgârların kuvvetlenmesiyle birlikte saatte 50-80 kilometre hıza ulaşan fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Sıcaklıklar 8-10 derece düşecekİBB AKOM, İstanbul'da hafta sonu yaz aylarını hatırlatan sıcaklıkların yerini daha serin, rüzgârlı ve yağışlı havaya bırakacağını açıkladı.Kentte salı gününden itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgârların kuvvetlenmesiyle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.AKOM'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Hafta sonu 28 °C'lere kadar yükselerek yaz değerlerine yaklaşan sıcaklıkların Salı (Yarın) gününden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (Yıldız-Poyaz) kuvvetlenmesi ile birlikte 8-10 °C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli fırtına (50-80km/s) ve kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbullular-dikkat-akom-3-gun-boyunca-saganak-ve-cok-siddetli-yagis-alarmi-verdi-1109452035.html
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hava durumu, akom, meteoroloji, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
hava durumu, akom, meteoroloji, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
İstanbul için saat verildi: AKOM'dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulunurken AKOM, İstanbul'da salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini açıkladı. Kentte saatte 50-80 kilometre hıza ulaşan fırtına ve kuvvetli sağanak bekleniyor.
Türkiye genelinde yeni bir yağışlı hava sistemi etkili olmaya hazırlanıyor. Meteoroloji, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul için kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı.
AKOM'un tahminlerine göre, hafta sonu 28 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar, salı gününden itibaren 8 ila 10 derece birden düşecek. İstanbul'da kuzeyli rüzgârların kuvvetlenmesiyle birlikte saatte 50-80 kilometre hıza ulaşan fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek
İBB AKOM, İstanbul'da hafta sonu yaz aylarını hatırlatan sıcaklıkların yerini daha serin, rüzgârlı ve yağışlı havaya bırakacağını açıkladı.
Kentte salı gününden itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgârların kuvvetlenmesiyle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
AKOM'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Hafta sonu 28 °C'lere kadar yükselerek yaz değerlerine yaklaşan sıcaklıkların Salı (Yarın) gününden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (Yıldız-Poyaz) kuvvetlenmesi ile birlikte 8-10 °C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli fırtına (50-80km/s) ve kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."