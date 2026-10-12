https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/istanbul-icin-saat-verildi-akomdan-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-1109464837.html

İstanbul için saat verildi: AKOM'dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul için saat verildi: AKOM'dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulunurken AKOM... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T10:47+0300

2026-10-12T10:47+0300

2026-10-12T10:47+0300

türki̇ye

hava durumu

akom

meteoroloji

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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Türkiye genelinde yeni bir yağışlı hava sistemi etkili olmaya hazırlanıyor. Meteoroloji, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyururken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul için kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı.AKOM'un tahminlerine göre, hafta sonu 28 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar, salı gününden itibaren 8 ila 10 derece birden düşecek. İstanbul'da kuzeyli rüzgârların kuvvetlenmesiyle birlikte saatte 50-80 kilometre hıza ulaşan fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Sıcaklıklar 8-10 derece düşecekİBB AKOM, İstanbul'da hafta sonu yaz aylarını hatırlatan sıcaklıkların yerini daha serin, rüzgârlı ve yağışlı havaya bırakacağını açıkladı.Kentte salı gününden itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgârların kuvvetlenmesiyle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.AKOM'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Hafta sonu 28 °C'lere kadar yükselerek yaz değerlerine yaklaşan sıcaklıkların Salı (Yarın) gününden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (Yıldız-Poyaz) kuvvetlenmesi ile birlikte 8-10 °C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli fırtına (50-80km/s) ve kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbullular-dikkat-akom-3-gun-boyunca-saganak-ve-cok-siddetli-yagis-alarmi-verdi-1109452035.html

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hava durumu, akom, meteoroloji, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)