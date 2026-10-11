https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/peskov-zelenskiy-histeriye-kapildi-ve-olculu-hareket-etme-yeteneginden-yoksun-1109454251.html

Peskov: Zelenskiy histeriye kapıldı ve ölçülü hareket etme yeteneğinden yoksun

Peskov: Zelenskiy histeriye kapıldı ve ölçülü hareket etme yeteneğinden yoksun

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'in histerik bir ruh haline girdiğini ve ölçülü hareket etme yeteneğini yitirdiğini belirtti. 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T16:36+0300

2026-10-11T16:36+0300

2026-10-11T17:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

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kremlin

dmitriy peskov

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiği yönündeki açıklamasının yankıları sürerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'in histeriye kapıldığını ve ölçülü hareket edemediğini ifade etti.Peskov, “Elbette histeriye kapılmış olan Zelenskiy, şu anda üzerinde iyice düşünülmüş herhangi bir adım atabilecek durumda değil” diye konuştu. Farklı koşullar altında Zelenskiy’in barış müzakerelerine yönelebileceğine dikkat çeken Peskov, bunun yerine Kiev’in Rusya'nın iç kesimlerine saldırılar düzenlemek amacıyla küratörlerinden hava savunma sistemleri, uzun menzilli silahlar ve Starlink’e erişim talep etmeyi sürdürdüğünün altını çizdi. Zelenskiy'in Moskova'ya yönelik saldırganlığını ‘trajik bir hata’ olarak nitelendiren Sözcü, “Rusya'ya bu şekilde davranılmamalı. Böyle davrananlar bunun bedelini öder. Şu anda da bu bedeli Ukrayna ödüyor” vurgusunu yaptı.'Rusya, Ukrayna ile ilgili müzakere sürecine açık kalmayı sürdürüyor'Kremlin Sözcüsü, Sputnik'in sorduğu bir soruya verdiği yanıtta Rusya'nın Ukrayna'da çözüm ile ilgili müzakere sürecine açık kalmayı sürdürdüğünü söyledi.Peskov, Ukrayna'da seçimlerin yapılmasının Moskova'nın müzakerelere yeniden başlaması için bir koşul oluşturup oluşturmayacağına dair soruya ise Rusya Devlet Başkanı'nın bu konuda henüz bir açıklaması olmadığını ifade etti.Donald Trump daha önce Zelenskiy’i Rus petrol rafinerilerine saldırmama yönündeki Washington'ın taleplerini görmezden gelmek ve tüm dünyaya sorun çıkarmak istemekle suçlamış, Ukrayna'daki çatışmayı defalarca çözüme kavuşturabileceğini, ancak bunu yapmadığını söyleyerek, Ukrayna'nın anlaşma sağlayabilecek yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde dolmuş, ancak ülkede uygulanan sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek devlet başkanlığı seçimleri iptal edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/rus-ordusundan-yeni-hamle-donbassta-ve-harkov-bolgesinde-dort-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1109454022.html

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vladimir zelenskiy, donald trump, ukrayna, washington, sözcü, rusya, kremlin, dmitriy peskov, sputnik, abd, starlink