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Kremlin: Avrupa, çözümü engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor
Kremlin: Avrupa, çözümü engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin barış arayışında olmadığını belirterek, “Avrupalılar barış partisinden ziyade bu savaşın durmasını... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaların çözümüne yönelik diplomasi trafiğini ve Avrupa'nın tutumunu değerlendirdi.Avrupa'nın yapıcı bir yaklaşım sergilemediğini vurgulayan Peskov, “Avrupalıların barış yanlısı, yani barışçıl bir çözüm yolu arayan tarafta yer almadığı açıkça görülüyor. Avrupalılar daha ziyade, bu savaşın durmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam eden bir savaş partisi gibi hareket ediyor" ifadelerini kullandı.‘ABD’nin çabalarını takdirle karşılıyoruz’Washington yönetiminin müzakere süreçlerindeki tutumuna değinen Peskov, “Amerikalı müzakerecilerin yürüttüğü çalışmalar bizim için çok daha kayda değer. Bu çabaların devam etmesinden dolayı kendilerine müteşekkiriz. Burada amacımız bir bölünme yaratmak değil. Amacımız, barışçıl bir çözüme ulaşılmasını sağlayacak gerçekten etkili önlemler ve sorumluluk sahibi kararlar bulmak" dedi.Rusya'nın geçici bir ateşkes değil, kalıcı ve uzun vadeli bir barışistediğini ve bunun için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu yineleyen Peskov’un açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar şunlar oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/rusya-savunma-bakanligi-ozel-akeri-harekat-bolgesinde-2-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1109470076.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna krizi, ukrayna, avrupa, abd, kuzey akım, seçimler
Kremlin: Avrupa, çözümü engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor
13:51 12.10.2026 (güncellendi: 14:02 12.10.2026)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin barış arayışında olmadığını belirterek, “Avrupalılar barış partisinden ziyade bu savaşın durmasını engellemek için her şeyi yapan bir savaş partisi” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaların çözümüne yönelik diplomasi trafiğini ve Avrupa'nın tutumunu değerlendirdi.
Avrupa'nın yapıcı bir yaklaşım sergilemediğini vurgulayan Peskov, “Avrupalıların barış yanlısı, yani barışçıl bir çözüm yolu arayan tarafta yer almadığı açıkça görülüyor. Avrupalılar daha ziyade, bu savaşın durmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam eden bir savaş partisi gibi hareket ediyor" ifadelerini kullandı.
‘ABD’nin çabalarını takdirle karşılıyoruz’
Washington yönetiminin müzakere süreçlerindeki tutumuna değinen Peskov, “Amerikalı müzakerecilerin yürüttüğü çalışmalar bizim için çok daha kayda değer. Bu çabaların devam etmesinden dolayı kendilerine müteşekkiriz. Burada amacımız bir bölünme yaratmak değil. Amacımız, barışçıl bir çözüme ulaşılmasını sağlayacak gerçekten etkili önlemler ve sorumluluk sahibi kararlar bulmak" dedi.
Rusya'nın geçici bir ateşkes değil, kalıcı ve uzun vadeli bir barışistediğini ve bunun için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu yineleyen Peskov’un açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar şunlar oldu:
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