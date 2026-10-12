https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/kievdeki-tum-elektrik-uretimi-balistik-fuze-saldirilariyla-tamamen-tahrip-edildi-1109482482.html
‘Kiev'deki tüm elektrik üretimi, balistik füze saldırılarıyla tamamen tahrip edildi’
‘Kiev'deki tüm elektrik üretimi, balistik füze saldırılarıyla tamamen tahrip edildi’
Sputnik Türkiye
Ukrayna Enerji Araştırma Merkezi Direktörü Harçenko, Rus ordusunun saldırılarının daha geçen kış Kiev'in tüm elektrik üretim kapasitesini devre dışı... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T20:25+0300
2026-10-12T20:25+0300
2026-10-12T20:25+0300
dünya
ukrayna
kiev
ukrenergo
yüksek rada
perşembe
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0c/1109482326_0:36:751:458_1920x0_80_0_0_ddee1d4b5dc14ea22f983d57e4e1b463.png
Ukrayna Enerji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Harçenko, Rus ordusunun balistik füzelerle düzenlediği saldırılarının daha geçen kış Kiev'in tüm elektrik üretim kapasitesini devre dışı bıraktığını ifade etti.Bir YouTube yayınında konuşan Harçenko, “Ocak ayında elektrik üretim kapasitesi balistik füzelerle yok edildi. Fiziksel olarak yok edildi” ifadelerini kullandı.Harchenko'ya göre, Ukrayna’nın elektrik iletim sistemi operatörü Ukrenergo'nun daha Mart ayında sipariş ettiği ekipmanları hala teslim almamış olması nedeniyle ülkede enerji tesislerini onaracak imkanlar bulunmuyor.Ukrayna enerji şirketi DTEK geçtiğimiz Perşembe günü Kiev'de acil durum elektrik kesintileri yapılacağını duyurmuştu. Şehirde metro ve yer üstü elektrikli ulaşım araçlarının seferleri askıya alınırken, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada binasında da elektrik kesintisi yaşanmıştı. Şehirde ulaşımın durma noktasına geldiğini bildiren Ukrayna basını ayrıca Kiev'in su ve kanalizasyon sistemlerinde de aksaklıklar olduğu bilgisini vermişti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti.Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rus-gucleri-kievde-starlinki-destekleyen-bir-veri-merkezini-vurdu-1109057418.html
ukrayna
kiev
perşembe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0c/1109482326_47:0:706:494_1920x0_80_0_0_1676e3e5ac1d9c3fa4b501b15b300f72.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, kiev, ukrenergo, yüksek rada, perşembe, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, kiev, ukrenergo, yüksek rada, perşembe, rusya savunma bakanlığı
‘Kiev'deki tüm elektrik üretimi, balistik füze saldırılarıyla tamamen tahrip edildi’
Ukrayna Enerji Araştırma Merkezi Direktörü Harçenko, Rus ordusunun saldırılarının daha geçen kış Kiev'in tüm elektrik üretim kapasitesini devre dışı bıraktığını belirtti.
Ukrayna Enerji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Harçenko, Rus ordusunun balistik füzelerle düzenlediği saldırılarının daha geçen kış Kiev'in tüm elektrik üretim kapasitesini devre dışı bıraktığını ifade etti.
Bir YouTube yayınında konuşan Harçenko, “Ocak ayında elektrik üretim kapasitesi balistik füzelerle yok edildi. Fiziksel olarak yok edildi” ifadelerini kullandı.
Harchenko'ya göre, Ukrayna’nın elektrik iletim sistemi operatörü Ukrenergo'nun daha Mart ayında sipariş ettiği ekipmanları hala teslim almamış olması nedeniyle ülkede enerji tesislerini onaracak imkanlar bulunmuyor.
Ukrayna enerji şirketi DTEK geçtiğimiz Perşembe günü Kiev'de acil durum elektrik kesintileri yapılacağını duyurmuştu. Şehirde metro ve yer üstü elektrikli ulaşım araçlarının seferleri askıya alınırken, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada binasında da elektrik kesintisi yaşanmıştı. Şehirde ulaşımın durma noktasına geldiğini bildiren Ukrayna basını ayrıca Kiev'in su ve kanalizasyon sistemlerinde de aksaklıklar olduğu bilgisini vermişti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti.
Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.