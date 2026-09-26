https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rus-gucleri-kievde-starlinki-destekleyen-bir-veri-merkezini-vurdu-1109057418.html

Rus güçleri, Kiev'de Starlink'i destekleyen bir veri merkezini vurdu

Rus güçleri, Kiev'de Starlink'i destekleyen bir veri merkezini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece Kiev’de Starlink sisteminin çalışmasını destekleyen Cosmonova veri merkezini vurduğunu bildirdi. 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T09:58+0300

2026-09-26T09:58+0300

2026-09-26T09:58+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri dün gece saatlerinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman ve ulaşım altyapısını, lojistik ve iletişim merkezlerini vurmaya devam etti.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri:▪️ Kiev’de Ukrayna ordusunun mobil internet iletişimini ve Starlink uydu sisteminin çalışmasını destekleyen Cosmonova veri merkezini vurdu.Ayrıca Odessa bölgesinde:▪️ Avrupa'dan gelen silah ve mühimmatın Ukrayna'ya Vilkovo yerleşiminde giriş yaptığı liman;▪️ Çifte kullanımlı malzemelerin depolandığı Novaya Poçta lojistik merkezi;▪️ Yüklerin taşınması için kullanılan bir karayolu köprüsü vuruldu.Açıklamada ayrıca Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ikmal malzemesi taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.

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