https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/kastamonuda-silahli-kavga-4-kisi-hayatini-kaybetti-1109479440.html
Kastamonu'da silahlı kavga: 4 kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da silahlı kavga: 4 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T17:35+0300
2026-10-12T17:35+0300
2026-10-12T17:35+0300
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jandarma
i̇l jandarma komutanlığı
jandarma genel komutanlığı
i̇lçe jandarma
cinayet
toplu cinayet
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Taşköprü'ye bağlı Akdeğirmen köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi, tabancayla 4 kişiye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/komsular-arasindaki-dambil-tartismasi-cinayetle-bitti-iddiasi-1109325839.html
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kastamonu, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı, i̇lçe jandarma , cinayet, toplu cinayet
kastamonu, jandarma, i̇l jandarma komutanlığı, jandarma genel komutanlığı, i̇lçe jandarma , cinayet, toplu cinayet
Kastamonu'da silahlı kavga: 4 kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
Taşköprü'ye bağlı Akdeğirmen köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi, tabancayla 4 kişiye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.