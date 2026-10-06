https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/komsular-arasindaki-dambil-tartismasi-cinayetle-bitti-iddiasi-1109325839.html

Komşular arasındaki 'dambıl' tartışması cinayetle bitti iddiası

Komşular arasındaki 'dambıl' tartışması cinayetle bitti iddiası

Sputnik Türkiye

Bursa'da evlerinde cansız bedenleri bulunan karı kocanın ölümüyle ilgili komşuları gözaltına alındı. Şüphelinin çifti, gürültü yaptığı için şikayetçi oldukları... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T13:55+0300

2026-10-06T13:55+0300

2026-10-06T13:55+0300

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komşu

gürültü

dambıl

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Bursa'da Vural ve Asiye Kara çiftinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada komşuları gözaltına alındı. Şüpheli komşunun evinde kullandığı dambılları sert şekilde zemine vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinlerince şikayet edildiği, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara'yı bu sebeple öldürdüğü iddia edildiEvlerinde öldürüldülerHalitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural (62) ve Asiye Kara (60) çiftinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşuları K.S'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Vural ve Asiye Kara çiftinin otopsi işlemlerinde kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Dambıl sesi şikayete neden olduŞüpheli K.S'nin evinde kullandığı dambılları sert şekilde zemine vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinlerince şikayet edildiği, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara'yı bu sebeple öldürdüğü iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/artvindeki-cinayet-30-yil-sonra-cozuldu-zanli-magarada-bulundu-1109149627.html

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bursa, cinayet, komşu, gürültü, dambıl