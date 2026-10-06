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Komşular arasındaki 'dambıl' tartışması cinayetle bitti iddiası
Komşular arasındaki 'dambıl' tartışması cinayetle bitti iddiası
Sputnik Türkiye
Bursa'da evlerinde cansız bedenleri bulunan karı kocanın ölümüyle ilgili komşuları gözaltına alındı. Şüphelinin çifti, gürültü yaptığı için şikayetçi oldukları... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T13:55+0300
2026-10-06T13:55+0300
türki̇ye
bursa
cinayet
komşu
gürültü
dambıl
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Bursa'da Vural ve Asiye Kara çiftinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada komşuları gözaltına alındı. Şüpheli komşunun evinde kullandığı dambılları sert şekilde zemine vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinlerince şikayet edildiği, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara'yı bu sebeple öldürdüğü iddia edildiEvlerinde öldürüldülerHalitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural (62) ve Asiye Kara (60) çiftinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşuları K.S'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Vural ve Asiye Kara çiftinin otopsi işlemlerinde kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Dambıl sesi şikayete neden olduŞüpheli K.S'nin evinde kullandığı dambılları sert şekilde zemine vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinlerince şikayet edildiği, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara'yı bu sebeple öldürdüğü iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/artvindeki-cinayet-30-yil-sonra-cozuldu-zanli-magarada-bulundu-1109149627.html
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bursa, cinayet, komşu, gürültü, dambıl
bursa, cinayet, komşu, gürültü, dambıl

Komşular arasındaki 'dambıl' tartışması cinayetle bitti iddiası

13:55 06.10.2026
© Kazım BulutBursa
Bursa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© Kazım Bulut
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Bursa'da evlerinde cansız bedenleri bulunan karı kocanın ölümüyle ilgili komşuları gözaltına alındı. Şüphelinin çifti, gürültü yaptığı için şikayetçi oldukları gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi.
Bursa'da Vural ve Asiye Kara çiftinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada komşuları gözaltına alındı. Şüpheli komşunun evinde kullandığı dambılları sert şekilde zemine vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinlerince şikayet edildiği, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara'yı bu sebeple öldürdüğü iddia edildi

Evlerinde öldürüldüler

Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural (62) ve Asiye Kara (60) çiftinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşuları K.S'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Vural ve Asiye Kara çiftinin otopsi işlemlerinde kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Dambıl sesi şikayete neden oldu

Şüpheli K.S'nin evinde kullandığı dambılları sert şekilde zemine vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinlerince şikayet edildiği, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara'yı bu sebeple öldürdüğü iddia edildi.
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