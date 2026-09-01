https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/hastaneden-taburcu-edilen-unlu-komedyen-cem-yilmaz-ailesiyle-bir-araya-geldi--1108406869.html

Hastaneden taburcu edilen ünlü komedyen Cem Yılmaz ailesiyle bir araya geldi

Hastaneden taburcu edilen ünlü komedyen Cem Yılmaz ailesiyle bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Kalp krizi sonrasında anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz ailesiyle bir araya geldi. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T15:20+0300

2026-09-01T15:20+0300

2026-09-01T15:20+0300

yaşam

cem yılmaz

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Çanakkale’de geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneden taburcu oldu. Yılmaz, annesi, babası ve kardeşleri ile bir araya gelerek çektirdiği aile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Kalp emojisiyle paylaştıAyvacık'taki yazlık evinde kalp krizi geçiren ünlü isim, Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyo olmuştu. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Taburcu olan Cem Yılmaz, ailesi ile bir araya geldi. Yılmaz, annesi, babası, abisi ve kız kardeşi ile yer aldığı fotoğrafı 'kalp' emojisi ile sosyal medyasından paylaştı.

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Sputnik Türkiye

cem yılmaz