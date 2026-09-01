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Hastaneden taburcu edilen ünlü komedyen Cem Yılmaz ailesiyle bir araya geldi
Hastaneden taburcu edilen ünlü komedyen Cem Yılmaz ailesiyle bir araya geldi
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Kalp krizi sonrasında anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz ailesiyle bir araya geldi. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T15:20+0300
2026-09-01T15:20+0300
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Çanakkale’de geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneden taburcu oldu. Yılmaz, annesi, babası ve kardeşleri ile bir araya gelerek çektirdiği aile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Kalp emojisiyle paylaştıAyvacık'taki yazlık evinde kalp krizi geçiren ünlü isim, Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyo olmuştu. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Taburcu olan Cem Yılmaz, ailesi ile bir araya geldi. Yılmaz, annesi, babası, abisi ve kız kardeşi ile yer aldığı fotoğrafı 'kalp' emojisi ile sosyal medyasından paylaştı.
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cem yılmaz
cem yılmaz

Hastaneden taburcu edilen ünlü komedyen Cem Yılmaz ailesiyle bir araya geldi

15:20 01.09.2026
Cem Yılmaz sosyal medya
Cem Yılmaz sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
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Kalp krizi sonrasında anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz ailesiyle bir araya geldi.
Çanakkale’de geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneden taburcu oldu. Yılmaz, annesi, babası ve kardeşleri ile bir araya gelerek çektirdiği aile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Kalp emojisiyle paylaştı

Ayvacık'taki yazlık evinde kalp krizi geçiren ünlü isim, Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyo olmuştu. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Taburcu olan Cem Yılmaz, ailesi ile bir araya geldi. Yılmaz, annesi, babası, abisi ve kız kardeşi ile yer aldığı fotoğrafı 'kalp' emojisi ile sosyal medyasından paylaştı.
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