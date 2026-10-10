https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/bahceliden-fon-sorusturmasi-aciklamasi-bakanlarimizi-sonuc-almadan-suclamak-siyasete-ihanettir-1109441097.html
Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: 'Herkesi suçlamak yanlış'
Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: 'Herkesi suçlamak yanlış'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturması hakkında konuşan Bahçeli, "Araştırılmadan soruşturma yapılmadan herkesi... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
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devlet bahçeli
Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: 'Herkesi suçlamak yanlış'
13:25 10.10.2026 (güncellendi: 13:28 10.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturması hakkında konuşan Bahçeli, "Araştırılmadan soruşturma yapılmadan herkesi suçlamak yanlış bir yoldur. Bakanlarımızı sonuç almadan suçlamak siyasete ihanettir" dedi.