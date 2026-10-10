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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/bahceliden-fon-sorusturmasi-aciklamasi-bakanlarimizi-sonuc-almadan-suclamak-siyasete-ihanettir-1109441097.html
Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: 'Herkesi suçlamak yanlış'
Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: 'Herkesi suçlamak yanlış'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturması hakkında konuşan Bahçeli, "Araştırılmadan soruşturma yapılmadan herkesi... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
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devlet bahçeli
devlet bahçeli

Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: 'Herkesi suçlamak yanlış'

13:25 10.10.2026 (güncellendi: 13:28 10.10.2026)
© Didem MenteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© Didem Mente
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturması hakkında konuşan Bahçeli, "Araştırılmadan soruşturma yapılmadan herkesi suçlamak yanlış bir yoldur. Bakanlarımızı sonuç almadan suçlamak siyasete ihanettir" dedi.
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