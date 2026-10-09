https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/istanbul-il-saglik-muduru-acikladi-bir-yilda-tam-337-kez-hastaneye-gittigi-ortaya-cikti--1109412812.html
İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir yılda tam 337 kez hastaneye gittiği ortaya çıktı
İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir yılda tam 337 kez hastaneye gittiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğu ortaya çıktı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T12:36+0300
2026-10-09T12:36+0300
2026-10-09T13:01+0300
sağlik
hastane
i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü
hasta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098423869_0:400:854:880_1920x0_80_0_0_2c89f50df3e389379801177ed71ef950.jpg
İstanbul'da sağlık hizmetleriyle ilgili verileri paylaşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Daha önce de yaşlı bir kadının bir yıl içerisinde 316 kez hastaneye gittiğini tespit ettiklerini anlatan Dr. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor." uyarısında bulundu. 8 ayda 148 milyon muayeneİstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Daha önce de yaşlı bir kadının bir yıl içerisinde 316 kez hastaneye gittiğini tespit ettiklerini anlatan Dr. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor." uyarısında bulundu. Dr. Güner, yaşanan en büyük sıkıntının ihtiyaç olmadığı halde hastane başvuruları olduğunu söyledi. Bu başvurular nedeniyle gerçekten sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin bu hizmetlere erişimin zorlaşabildiğine dikkat çeken Dr. Güner şu bilgileri paylaştı: İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık. Bunun nedenini araştırdık. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 yılda 316 kez başvuran teyzemizle hekimlerimiz, psikologlarımız, psikiyatristlerimizle beraber görüştük. Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış. Teyzemizi oradaki psikoloğumuzla, psikiyatristimizle, hekimimizle beraber ikna ederek artık başvurularını ayda birlere, iki ayda birlere kadar düşürdük."1 yılda 337 kez hastaneye gittiDoç. Dr. Güner, yine KOAH nedeniyle nefes darlığı hisseden ve bunu yönetemeyen bir hastanın da acil servislere çok sayıda başvurusu olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, "Amcamız KOAH hastalığından, nefes darlığı hissettiğinden, bunun anksiyetisini yönetemediğinden 1 yılda 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti. Aslında hem sağlık sistemini hem de kendini yordu." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/saglik-sorun-yasayan-bebegi-motosikletle-hastaneye-tasimisti-icisleri-bakanindan-tesekkur-1109350904.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098423869_0:320:854:961_1920x0_80_0_0_1d4df75376c35d962bcd4ba94c07673f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hastane, i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü, hasta
hastane, i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü, hasta
İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir yılda tam 337 kez hastaneye gittiği ortaya çıktı
12:36 09.10.2026 (güncellendi: 13:01 09.10.2026)
İstanbul'da bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da sağlık hizmetleriyle ilgili verileri paylaşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Daha önce de yaşlı bir kadının bir yıl içerisinde 316 kez hastaneye gittiğini tespit ettiklerini anlatan Dr. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor." uyarısında bulundu.
8 ayda 148 milyon muayene
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Daha önce de yaşlı bir kadının bir yıl içerisinde 316 kez hastaneye gittiğini tespit ettiklerini anlatan Dr. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor." uyarısında bulundu. Dr. Güner, yaşanan en büyük sıkıntının ihtiyaç olmadığı halde hastane başvuruları olduğunu söyledi. Bu başvurular nedeniyle gerçekten sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin bu hizmetlere erişimin zorlaşabildiğine dikkat çeken Dr. Güner şu bilgileri paylaştı:
İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık. Bunun nedenini araştırdık. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 yılda 316 kez başvuran teyzemizle hekimlerimiz, psikologlarımız, psikiyatristlerimizle beraber görüştük. Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış. Teyzemizi oradaki psikoloğumuzla, psikiyatristimizle, hekimimizle beraber ikna ederek artık başvurularını ayda birlere, iki ayda birlere kadar düşürdük."
1 yılda 337 kez hastaneye gitti
Doç. Dr. Güner, yine KOAH nedeniyle nefes darlığı hisseden ve bunu yönetemeyen bir hastanın da acil servislere çok sayıda başvurusu olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, "Amcamız KOAH hastalığından, nefes darlığı hissettiğinden, bunun anksiyetisini yönetemediğinden 1 yılda 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti. Aslında hem sağlık sistemini hem de kendini yordu." diye konuştu.