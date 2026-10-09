https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/istanbul-il-saglik-muduru-acikladi-bir-yilda-tam-337-kez-hastaneye-gittigi-ortaya-cikti--1109412812.html

İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir yılda tam 337 kez hastaneye gittiği ortaya çıktı

İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir yılda tam 337 kez hastaneye gittiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğu ortaya çıktı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T12:36+0300

2026-10-09T12:36+0300

2026-10-09T13:01+0300

sağlik

hastane

i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü

hasta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098423869_0:400:854:880_1920x0_80_0_0_2c89f50df3e389379801177ed71ef950.jpg

İstanbul'da sağlık hizmetleriyle ilgili verileri paylaşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Daha önce de yaşlı bir kadının bir yıl içerisinde 316 kez hastaneye gittiğini tespit ettiklerini anlatan Dr. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor." uyarısında bulundu. 8 ayda 148 milyon muayeneİstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Daha önce de yaşlı bir kadının bir yıl içerisinde 316 kez hastaneye gittiğini tespit ettiklerini anlatan Dr. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor." uyarısında bulundu. Dr. Güner, yaşanan en büyük sıkıntının ihtiyaç olmadığı halde hastane başvuruları olduğunu söyledi. Bu başvurular nedeniyle gerçekten sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin bu hizmetlere erişimin zorlaşabildiğine dikkat çeken Dr. Güner şu bilgileri paylaştı: İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık. Bunun nedenini araştırdık. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 yılda 316 kez başvuran teyzemizle hekimlerimiz, psikologlarımız, psikiyatristlerimizle beraber görüştük. Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış. Teyzemizi oradaki psikoloğumuzla, psikiyatristimizle, hekimimizle beraber ikna ederek artık başvurularını ayda birlere, iki ayda birlere kadar düşürdük."1 yılda 337 kez hastaneye gittiDoç. Dr. Güner, yine KOAH nedeniyle nefes darlığı hisseden ve bunu yönetemeyen bir hastanın da acil servislere çok sayıda başvurusu olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, "Amcamız KOAH hastalığından, nefes darlığı hissettiğinden, bunun anksiyetisini yönetemediğinden 1 yılda 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti. Aslında hem sağlık sistemini hem de kendini yordu." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/saglik-sorun-yasayan-bebegi-motosikletle-hastaneye-tasimisti-icisleri-bakanindan-tesekkur-1109350904.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hastane, i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü, hasta