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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/istanbul-il-saglik-muduru-acikladi-bir-yilda-tam-337-kez-hastaneye-gittigi-ortaya-cikti--1109412812.html
İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir yılda tam 337 kez hastaneye gittiği ortaya çıktı
İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir yılda tam 337 kez hastaneye gittiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğu ortaya çıktı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T12:36+0300
2026-10-09T13:01+0300
sağlik
hastane
i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü
hasta
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İstanbul'da sağlık hizmetleriyle ilgili verileri paylaşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Daha önce de yaşlı bir kadının bir yıl içerisinde 316 kez hastaneye gittiğini tespit ettiklerini anlatan Dr. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor." uyarısında bulundu. 8 ayda 148 milyon muayeneİstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Daha önce de yaşlı bir kadının bir yıl içerisinde 316 kez hastaneye gittiğini tespit ettiklerini anlatan Dr. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor." uyarısında bulundu. Dr. Güner, yaşanan en büyük sıkıntının ihtiyaç olmadığı halde hastane başvuruları olduğunu söyledi. Bu başvurular nedeniyle gerçekten sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin bu hizmetlere erişimin zorlaşabildiğine dikkat çeken Dr. Güner şu bilgileri paylaştı: İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık. Bunun nedenini araştırdık. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 yılda 316 kez başvuran teyzemizle hekimlerimiz, psikologlarımız, psikiyatristlerimizle beraber görüştük. Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış. Teyzemizi oradaki psikoloğumuzla, psikiyatristimizle, hekimimizle beraber ikna ederek artık başvurularını ayda birlere, iki ayda birlere kadar düşürdük."1 yılda 337 kez hastaneye gittiDoç. Dr. Güner, yine KOAH nedeniyle nefes darlığı hisseden ve bunu yönetemeyen bir hastanın da acil servislere çok sayıda başvurusu olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, "Amcamız KOAH hastalığından, nefes darlığı hissettiğinden, bunun anksiyetisini yönetemediğinden 1 yılda 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti. Aslında hem sağlık sistemini hem de kendini yordu." diye konuştu.
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hastane, i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü, hasta
hastane, i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü, hasta

İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir yılda tam 337 kez hastaneye gittiği ortaya çıktı

12:36 09.10.2026 (güncellendi: 13:01 09.10.2026)
yaşlı insan
yaşlı insan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
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İstanbul'da bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da sağlık hizmetleriyle ilgili verileri paylaşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Daha önce de yaşlı bir kadının bir yıl içerisinde 316 kez hastaneye gittiğini tespit ettiklerini anlatan Dr. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor." uyarısında bulundu.

8 ayda 148 milyon muayene

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bir kişinin bir yılda 337 kez hastaneye başvurduğunu söyledi. Daha önce de yaşlı bir kadının bir yıl içerisinde 316 kez hastaneye gittiğini tespit ettiklerini anlatan Dr. Güner, "İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor." uyarısında bulundu. Dr. Güner, yaşanan en büyük sıkıntının ihtiyaç olmadığı halde hastane başvuruları olduğunu söyledi. Bu başvurular nedeniyle gerçekten sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin bu hizmetlere erişimin zorlaşabildiğine dikkat çeken Dr. Güner şu bilgileri paylaştı:
İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık. Bunun nedenini araştırdık. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 yılda 316 kez başvuran teyzemizle hekimlerimiz, psikologlarımız, psikiyatristlerimizle beraber görüştük. Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış. Teyzemizi oradaki psikoloğumuzla, psikiyatristimizle, hekimimizle beraber ikna ederek artık başvurularını ayda birlere, iki ayda birlere kadar düşürdük."

1 yılda 337 kez hastaneye gitti

Doç. Dr. Güner, yine KOAH nedeniyle nefes darlığı hisseden ve bunu yönetemeyen bir hastanın da acil servislere çok sayıda başvurusu olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, "Amcamız KOAH hastalığından, nefes darlığı hissettiğinden, bunun anksiyetisini yönetemediğinden 1 yılda 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti. Aslında hem sağlık sistemini hem de kendini yordu." diye konuştu.
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